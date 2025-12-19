Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Brutális, ami az autópiacon történik: őrült tempoban hódítanak a kínaiak, érkeznek a filléres népautók
A kínai autógyártók példátlan tempóban hódítják meg az európai piacot: novemberben több mint kétszeresére növelték eladásaikat az előző év azonos időszakához képest. A növekedés motorjai elsősorban az MG és a BYD márkák voltak, a siker kulcsa pedig az elektromos járművek mellett a hibrid modellek bevezetése.
Az Európai Unió újautópiacán jelenleg egyetlen szegmens sem bővül olyan dinamikusan, mint a kínai gyártók modelljei. Az Automotive News Europe elemzése szerint novemberben a kínai márkák 108 százalékos növekedést értek el az egy évvel korábbi időszakhoz képest, miközben az uniós autópiac összességében mindössze 2,2 százalékkal tudott bővülni.
A látványos növekedés mögött elsősorban két márka áll: az MG nagyjából 23 ezer, a BYD pedig körülbelül 20 ezer személyautót adott el. Érdemi különbség azonban, hogy míg az MG esetében ez mintegy 20 százalékos növekedést jelent, addig a hazai piacán is éllovas BYD európai értékesítései 230 százalékkal ugrottak meg.
A novemberben eladott közel 78 ezer kínai gyártású autó már 7,8 százalékos piaci részesedést biztosított a távol-keleti szereplőknek Európában. Az MG és a BYD mellett a Jaecoo és az Omoda márkák, valamint a Stellantis konszern portfóliójába tartozó Leapmotor is meghatározó szerepet játszott ebben a bővülésben.
A kínai gyártók stratégiája egyértelműen sikeresnek bizonyult: a tisztán elektromos modellek mellé fokozatosan bevezették a hálózatról tölthető (plug-in hibrid) és a hagyományos hibrid változatokat is. Ennek eredményeként a BYD Seal U középkategóriás szabadidő-autója az Európai Unió legnépszerűbb plug-in hibrid modelljévé vált, megelőzve a Volkswagen Tiguant. A Jaecoo 7 szintén kiemelkedő eredményt ért el: novemberben az ötödik helyet szerezte meg saját kategóriájában, az év első tizenegy hónapjában pedig Európa nyolcadik legkeresettebb hálózatról tölthető modellje lett.
Történelmi fordulat rajzolódik ki a tisztán elektromos járművek piacán is: első alkalommal került kínai modell a tíz legkelendőbb villanyautó közé. A BYD Dolphin Surf elektromos kisautó mintegy 5600 eladott példánnyal a tizedik helyet szerezte meg a rangsorban. Szintén említésre méltó, hogy a Leapmotor T03 elektromos miniautóból novemberben több mint 3500 darabot értékesítettek, amivel az ötödik legnépszerűbb típus lett a saját méretkategóriájában.
Az Európai Unió enyhítene a 2035-re tervezett belső égésű motorokra vonatkozó tilalmon.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
A téli turisztikai szezonban szigorúan fellépnek az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
A kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedévében egy műszakos termelésre áll át. A lépés nem érinti a törzsállományt, de nem tudni, mi lesz a kölcsönzött munkavállalók...
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autós is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton - derült ki a társaság vizsgálatából.
A teljes tiltás helyett 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátás‑csökkentést várna el a gyártóktól az Európai Tanács.
A presztízsberuházásként indult Üveggyár sorsa évek óta kérdéses volt, most végleg leáll az autógyártás Drezdában.
A Parkl és az E.ON Drive Infrastructure Hungary közös elemzése feltárja a magyar e-autósok mindennapi ritmusát.
Osztogatják a brutál bírságokat az utakon: vigyázz, ezért 2,5 milliós csekket is lehet kapni Magyarországon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei 2,5 millió forint bírságot szabtak ki egy bolgár furgon sofőrjére.
Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.
A Ford visszavágja a nagy elektromos járművek gyártását a gyenge kereslet és a Trump-adminisztráció szabályozási változtatásai miatt.
Itt a fordulat, mégsem tiltják be a benzines és dízeles autókat Európában? Súlyos következménye lehet a hátraarcnak
Bár az EU a hírek szerint eltörli a belső égésű motoros autók 2035-től tervezett tilalmát, Németországban komoly vita kíséri a döntést.
Újra megnyílhat az M30-as, de van egy komoly feltétel: itt van Lázár János minisztériumának bejelentése
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, hogy a Strabag készre jelentette az M30-ast, kedden születhet döntés az átvételről.
Évtizedek óta nem szenvedtek ennyire a nagy német autógyártók: ezt Magyarország is vastagon megérezheti?
A német autógyártók a pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július-szeptemberi időszakban - derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég hétfőn...
Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál.
Döbbenet, amit a budapesti taxisok művelnek: sokan csalással mennek át a vizsgán, 8 általánosuk sincs
A kormány és a szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy túltelített a hazai taxispiac, különösen a fővárosban.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.
15 ezer forintot is spórolhatnak a magyar autósok jövőre a pályamatricákon: erre kell figyelni a vásárláskor
Az autósok többsége nem hallott arról, hogy jövőre öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
