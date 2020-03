Koronavírus: itt az IMF mesterterve, agresszív és merész intézkedések jöhetnek

Az európai országok három fontos kategóriába sorolhatóak, hogyha a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságra adható lépéseiket vesszük figyelembe. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) hétfőn megjelent elemzése szerint sokkal jobb helyzetben vannak az EU tagállamok, de az eurózóna is magasabb biztonságot jelenthet.

Hirtelen kegyetlenséggel csapott le Európára az új koronavírus-járvány okozta gazdasági sokkhatás. Jelenleg még nem tudni milyen hosszú lesz ez a gazdasági válság, annyit azonban már látni lehet, hogy mennyire súlyos hatást fog gyakorolni a gazdaságok minden szintjére. Az országok kormányzati intézkedéseinek következtében bezárt "nem-létfontosságú" szolgáltatások piaca például a nagyobb európai gazdaságokban a teljes termelésnek akár az egyharmadát is kitehetik. Mindez azt jelenti, hogy minden egyes hónappal, amíg ezek a szolgáltatók zárva tartanak, az adott gazdaság GDP-je 3 százalékkal csökken, és ehhez még hozzájönnek az egyéb súlyosbító tényezők, és a tovább gyűrűzés hatása is. Az IMF (Nemzetközi Valutaalap) elemzői szerint, egy egész Európát érintő gazdasági recesszió finom kifejezés arra, ami ránk vár.

Ugyan a kontinensen világviszonylatban is fejlettnek mondható szociális hálók, és gazdasági stabilitás sokat segítenek majd a cégeknek és a lakosságnak, hogy átvészeljék a ránk váró válságot, de nem lehet kétség afelől sem, hogy további intézkedésekre lesz szükség a sokkhatás miatt. Az európai országok sokszínű és innovatív megoldásokkal álltak neki, hogy kezeljék a felmerült krízishelyzetet. A Nemzetközi Valutaalap egy honlapon gyűjtötte össze, hogy tagjai milyen intézkedéseket vezettek be az új koronavírus gazdasági hatásainak mérséklésére és megfékezésére.

Az európai országoknak agresszív, merész és átfogó választ kell adniuk a felmerült válsághelyzetre. Mint azt az IMF javasolja, "ha valaha szükség volt bevetni a biztonsági tartalékokat, akkor az most van!" Hogy jobban megérthessük a válságra adott válaszokat és intézkedéseket, az IMF 3 fő szempont alapján sorolta be a kontinensünk országait:

Fejlett európai gazdaságok.

Fejlődő európai gazdaságok, akik nem tagjai az eurózónának.



Fejlődő gazdaságok, akik nem EU tagállamok.

Fejlett országok

Ezen országok természetükből adódóan nagyobb pénzügyi mozgástérrel rendelkeznek, és törvényhozóiknak kapóra is jön ez a kis szabadság, amivel bele is kezdtek a brutális monetáris lazításba, és pénzügyi mentőcsomagok bevetésébe - írja az IMF. Hozzáteszik: a pénzügyi szabályozásokat és korlátozásokat javarészben felfüggesztették a válságkezelés idejére, így az államháztartások költségvetési hiánymutatói sem fognak gátat szabni a koronavírus okozta válság kezelésének. Ugyanígy tettek a központi bankok is, akik növelték a bankközi likviditást, és a monetáris megkötéseiken is lazítottak, hogy a bankok átsegíthessék a lakosságot a nehéz időkön.

Az euróövezet nagyobb államadóssággal rendelkező országai számára jelentős segítség az Európai Központi Bank közbeavatkozása, míg az Unió vezetői az Európai Stabilitási Mechanizmus segítségül hívását sürgetik a magas államadósságú országok tekintetében

- olvasható az anyagban.

Fejlődő országok, akik nem tagjai az eurózónának

Az IMF szerint az Európai Uniónak azon tagországai, akik saját valutával rendelkeznek illetve nem tagjai az eurózónának - ide tartozik például Magyarország is - már jellemzően kevesebb a pénzügyi szabadsággal és mozgástérrel rendelkeznek. Azonban nagyon fontos szempont, hogy a megelőző válságokhoz képest - például a 2008-as pénzügyi válság óta - az elmúlt években jelentősen megerősödött a bankszektor ezekben a gazdaságokban, illetve az államháztartások hiányát és teljes adósságát is sikerült érdemben csökkenteniük.

Mindamellett, hogy számottevően javítottak külső és belső eladósodottságukon, jelentős erőforrásokat fordítottak mind a belső tartalékok, és az uniós pufferek kiépítésére is, amik a mostani helyzetben nagy könnyebbséget fognak jelenteni a válság átvészelésében

- szögezik le a jelentésben.

Fejlődő országok, akik nem EU tagállamok.

A jelenlegi járvány okozta gazdasági visszaesést az utolsó csoport szenvedheti meg a legnagyobb mértékben - vélik a Valutaalap elemzői. Mint írják, ők azok az európai országok, akik még nem csatlakoztak az Európai Unióhoz. Ugyan a pénzügyi stabilitás tekintetében itt tapasztalhatjuk a legnagyobb eltérést az egyes országok gazdaságai között, annyiban mégis hasonlítanak egymáshoz, hogy a pénzpiacaik fejletlenek, és kevesebb csatornán kapcsolódnak az uniós intézkedések hálójába.

"Tekintettel arra, hogy számukra szűkösebb az elérhető külső pénzügyi források listája, és a bank szektoraik is gyengébb lábakon állnak, ezeknek az országoknak már kiemelkedően nehéz lesz megbirkózni a koronavírus gazdasági sokkhatásával, és a költségvetéseik egyensúlyban tartásával. Tovább nehezíti az ő esetüket, hogy nem állnak rendelkezésre olyan pénzügyi segélyek, mint amit az Európai Unió nyújt a tagállamainak a széles gazdasági védőernyőjén, és intézményi stabilitásán keresztül" - derül ki az elemzésből.

Végeredményben

Ezeket a szempontokat végignézve nem meglepő, hogy az utóbbi két csoport tagjai fordultak a Nemzetközi Valutaalaphoz, hogy segítséget kérjenek a globális járvány okozta gazdasági válság átvészelésében. Oroszország és Törökország kivételével majdnem mind a 9 európai és nem uniós tagállam már megkereste a Nemzetközi Valutaalapot, hogy részesülhessen a gyorsan lehívható, és összesen 50 milliárd eurós sürgősségi csomagból, amelyet az IMF az azonnali válaszlépések érdekében hozott létre. Ehhez az alaphoz a már említett országokon kívül, rekordmennyiségnek számító, további 70 ország csatlakozott, hogy az alacsony feltételek és gyors kifizetésekkel jellemzett alap segítségével küzdjenek meg a koronavírus okozta gazdasági válsággal.

Címlapkép: Getty Images