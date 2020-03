Mentőcsomagok a koronavírus idején: ekkora segítségre lesz itthon szükség

Több tízmilliárd dolláros, eurós mentőcsomagokat jelentenek be sorra a világ kormányai és központi bankjai a koronavírus letaglózó gazdasági hatásai miatt. Itthon hiteltörlesztési moratóriumot szorgalmaz a jegybank, a miniszterelnök szerint minden ágazat megérzi majd, ami történik, visszajöhet a munkanélküliség is.

Az államok és az IMF mozgolódása még nem nyugtatta meg a piacokat, a forint megint gyengült, a tőzsdéken továbbra is óriási a pánik, a légitársaságok jó része májusra becsődölhet, ha nem kap állami pénzt. Közben a turizmustól távol eső reálgazdasági ágak némelyikében is kezdődnek a gondok, európai autógyárak zárnak be ideiglenesen. Így állunk a hét elején a járvány sújtotta gazdaságban - írja az Index.

A koronavírus okozta világjárvány néhány hét leforgása alatt megreccsentette a világgazdaságot. Az események a múlt héten gyorsultak fel igazán, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Európa egyik országa sem ússza meg a járványt, és sorra kezdtek egyre komolyabb korlátozó intézkedéseket hozni az államok a rohamosan terjedő kórokozó megfékezésére.

A turizmus és a hozzá szorosan kötődő légiközlekedés esett el legelőször, de a nyomában egy sor másik szektor is kínlódni kezdett, mostanra már a termelő ágazatokba is kezdenek begyűrűzni a hatások. A tőzsdéken 2008-hoz hasonló pánik tört ki, hetek óta meredeken esnek az árfolyamok világszerte, az olajár szintén példátlan zuhanáson van túl. Ha így megy tovább, az Európai Bizottság előrejelzése szerint az EU-ban 2020-ban 1-2,5 százalékkal csökkenni fog a gazdaság, ennek tudatában mostanra a kormányok, a nemzetközi pénzügyi rendszer szervezetei és a központi bankok is ébredeznek, elkezdték bejelenteni az első mentőintézkedéseket.

Mi lesz itthon? Elbocsátások, törlesztési stop?

A magyar turizmus, vendéglátás már most érzi a járvány gazdasági hatásait, de a gondok előbb-utóbb máshol is meg fognak jelenni, a miniszterelnök szerint komoly munkanélküliségi hullám fenyegeti az országot. Újra kell tervezni a költségvetést, és a kormány a következőkben a munkahelyvédelemre fog koncentrálni. Ennél többet egyelőre nem tudunk a várható intézkedésekről és azok volumenéről, a részletesebb tervek minden bizonnyal a héten érkeznek majd a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport vagy a Pénzügyminisztérium tálalásában.

A forint az euróval szemben újabb mélypontot ütött át hétfőn, majdnem 348 forintot kellett fizetni egy euróért közvetlenül azután, hogy a Magyar Nemzeti Bank céges hitelvisszafizetési moratórium elrendelését kezdte szorgalmazni a bankoknál. Ilyen intézkedést már több ország bevezetett (az államok így igyekeznek megelőzni az esetleges a vállalati csődhullámot). Nem kizárt, hogy ezzel kapcsolatban lakossági intézkedések is következnek majd.

