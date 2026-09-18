Mutatjuk az ország legdrágább panellakását: ilyen a 250 milliós lakótelepi luxus

250 millió forint egy panellakásért Budapesten? A XII. kerületi Mártonhegyen ennyiért kínálnak egy 120 négyzetméteres, háromszintes luxusingatlant. Az elérhető kínálat alapján nagy valószínűséggel ez jelenleg nemcsak Budapest, hanem egész Magyarország legdrágább „panellakása” – szúrta ki a Pénzcentrum.

250 millió forintért kínálnak eladásra egy 120 négyzetméteres lakást a XII. kerületi Mártonhegyi úton - szúrta ki a Pénzcentrum az egyik legnagyobb hazai ingatlanhirdetési portálon. A négyszobás, háromszintes ingatlan meghirdetett négyzetméterára így valamivel több mint 2,08 millió forint. A hirdetés szerint a lakáshoz 7 négyzetméteres erkély, terasz és udvari autóbeálló is tartozik. Mint írják, délkeleti tájolású, panorámás, duplakomfortos és légkondicionált.

A hirdetés szövege szerint az ingatlant 2011-ben teljes körűen felújították: a falakat hangszigetelték, a vezetékeket kicserélték és elrejtették, új burkolatok készültek, illetve belsőépítészeti átalakításokat is végeztek. A három szint funkciói is elkülönülnek. Az alsó, mintegy 40 négyzetméteres részen jelenleg műterem és mosókonyha található, középen van a konyha, étkező és nappali, míg a felső szinten a hálószobák, a fürdőszoba és a gardrób kaptak helyet.

A hirdetésben tégla, a valóságban panel

Egy kis, de annál fontosabb csavar is akad a hirdetésben, ugyanis az ingatlan téglalakásként került fel a kínálatba. Ez a besorolás azonban nem pontos: az épület valójában paneles szerkezetű. Hogy a „tégla” megjelölés egyszerű adminisztratív hiba, vagy esetleg tudatos pozicionálás, azt nem lehet megállapítani. Az azonban biztos, hogy a hirdetés jelenlegi besorolása nem tükrözi pontosan az épület szerkezetét.

Ez azért is érdekes, mert a „panel” szó a magyar ingatlanpiacon továbbra is erős lakótelepi asszociációkat kelt. Itt azonban egyáltalán nem egy klasszikus paneltelepről van szó: a Mártonhegyen egy kis létszámú, zárt, parkosított lakóegyüttesben találhatók ezek a lakások, de erről az alábbiakban majd írunk még részletesen. Addig is, íme az ingatlan pontos elhelyezkedése:

Már 2023-ban is a piacon volt a luxuspanel

A történet legérdekesebb része, hogy a most 250 millió forintért kínált lakás pontosan ugyanaz az ingatlan, amelyről a Pénzcentrum 2023-ban már írt. Akkor 229 millió forintért hirdették, vagyis három év alatt 21 millió forinttal emelkedett a kínálati ára. Ez mintegy 9,2 százalékos drágulást jelent.

A 2023-as cikkben azt írtuk: a 120 négyzetméteres ingatlanért csaknem 1,8 millió forintos négyzetméterárat kértek. Most ugyanez a lakás már több mint 2,08 millió forintos négyzetméteráron szerepel a hirdetésben.

Fontos azonban, hogy mindkét esetben hirdetési árakról beszélünk. Abból, hogy 2023-ban 229 millióért kínálták az ingatlant, nem következik, hogy végül ennyiért is kelt el vagy hogy elkelt-e egyátalán. Ugyanígy a mostani 250 milliós ár sem jelenti azt, hogy az ingatlan ennyiért fog gazdát cserélni. Ami biztos: ugyanaz a lakás került vissza a piacra, magasabb árcédulával.

Ez nem egy tipikus panel

A „panellakás” hallatán a legtöbbeknek valószínűleg egy lakótelepi, néhány tíz négyzetméteres, sokemeletes épületben található otthon jut eszébe. Az ingatlan jogi státusza szerint társasházi lakás: az alapító okirat és a földhivatali bejegyzés alapján a társasház egyik önálló lakása. A helyszínen azonban egészen más kép fogadja az embert.

A zárt, parkosított együttesben egyetlen telken, négy sorban összesen 29 lakás található, az épületek kialakítása pedig inkább sorházra emlékeztet, mint hagyományos panel-társasházra. Vagyis bár építési technológiája alapján panel, az ingatlan mérete, kialakítása, környezete és lokációja miatt semmiképpen sem sorolható a klasszikus értelemben vett lakótelepi panellakások közé.

Különleges hely, különleges történettel

A lakóegyüttes a 80-as évek derekán épült. A főváros lakótelepeinek listája szerint ez az együttes a budai zöldövezet (Mártonhegy) egyik jellegzetes, késő szocialista presztízsberuházása. A helyi közbeszédben régóta tartja magát az a történet, hogy a szocializmus idején itt a korszak kiváltságos rétegei, magas rangú állami vagy pártvezetők, illetve a rendszerhez közel álló értelmiségiek is otthonra leltek.

Arra azonban nincs nyilvánosan ellenőrizhető bizonyíték, hogy az együttest kifejezetten nekik építették, vagy hogy az ingatlanokat célzottan számukra utalták ki. Ezért ez inkább a helyi emlékezet része, mint dokumentált történelmi tény. Kialakítása és elhelyezkedése ugyanakkor egyértelműen illeszkedik a budai, magasabb értéket képviselő lakóingatlanok körébe.

Nyitókép: képernyőfotó a hirdetésből (forrás: ingatlan.com)