Pár millióért már lehet licitálni ezekre a házakra, lakásokra Magyarországon: itt az MBVK árverés listája, bárki beszállhat

Jelenleg közel 1500 ingatlan szerepel a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elektronikus árverési rendszerében, köztük lakóházak, lakások és telkek is. A kínálat széles skálán mozog, sok esetben csak töredék tulajdoni hányadra lehet licitálni, viszont van szép számmal 1/1 tulajdoni hányados licit is. Fontos azonban tudni, hogy az árverési vásárlás nem kockázatmentes: a licitálásnak külön feltételei vannak, és korántsem mindegy, milyen állapotban, illetve milyen jogokkal terhelten kerül kalapács alá az ingatlan. Mutatjuk az MBVK árverés listáját, illetve azt, hogyan lehet az árverezett ingatlanokra licitálni és mire érdemes figyelni.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján jelenleg 1493 ingatlant árvereznek. Ezeknek a nagy része (1263 ügy) lakóépületet érint, melynek azonban csak közel felét (640 ügy) hirdetik "beköltözhető" ingatlanként. A végrahajtás alatt álló lakóingatlanok közt jelentős számban (55 ügy) akad budapesti lakóingatlan is, és Pest megyében is 82 ingatlan került kalapács alá, de a meghirdetett lakóházak többsége vidéken található. Egészen pontosan a legtöbb ügy (229) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, Szabolcs-Szatmár-Bereg (183) és Heves (103) számai is kimagaslók országos viszonylatban.

A listában a lakóingatlanok közt egy 250 milliós visegrádi ingatlan szerepel a legmagasabb vételárral. A legkisebb összegért egy karcagi, lakhatatlan állapotú ház 2/36 tulajdonjogát lehet megvenni, a kikiáltási ár 28 000 forint. Lehet vásárolni 115 000 forint kikiáltási áron ózdi telket, 1,5 millió forintért Kömlőn kis, felújításra szoruló házat. 10 millió forint alatt pedig akár kisebb városokban is találhatunk olyan lakóingatlant, ami beköltözhető és a teljes tulajdonrész megszerezhető az árverésen.

MBVK EÁR - Árverezett ingatlanok 2026. október 22-én

Az MBVK árverés listáját itt lehet böngészni. Aki csak az ingatlanokra kíváncsi, a bal oldali menüben a szűrési feltételeknél kattintson az "Ingatlanok" gombra. Az árverési tételeket lehet szűkíteni csak lakóingatlanokra, illetve állíthatunk be árazással vagy lokációval kapcsolatos szűrési feltételt is.

Hogyan lehet részt venni egy ingatlanárverésen?

A bírósági végrehajtás keretében meghirdetett ingatlanokra az érdeklődők az elektronikus árverési rendszeren (EÁR) keresztül licitálhatnak. A rendszert a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) működteti, a hiteles árverési hirdetmények és az árverezéshez kapcsolódó információk az arveres.mbvk.hu oldalon érhetők el. Az MBVK arra is figyelmeztet, hogy más, nem általa üzemeltetett árverési oldalakon található információkért nem vállal felelősséget.

Az árverezéshez először regisztrálni kell az árverezők elektronikus nyilvántartásába. Ezt természetes személyek és szervezetek egyaránt kezdeményezhetik, ha elfogadják a rendszer használati szabályzatát, és megfizetik a regisztrációs díjat. A regisztráció egyszeri díja 6000 forint, az ügyintézés pedig személyesen, bármely önálló bírósági végrehajtónál elvégezhető. Az adatok későbbi módosításának díja 3000 forint lehet.

Magánszemélyeknek a regisztrációhoz személyazonosságot igazoló okmányra, lakcímkártyára és adóazonosítót tartalmazó hatósági igazolványra van szükségük. A regisztráció meghatalmazott útján is intézhető, a szükséges dokumentumok és adatok biztosításával. Az MBVK azt javasolja, hogy az érdeklődők előzetesen egyeztessenek időpontot a választott végrehajtói irodával.

A regisztráció önmagában még nem jogosít fel az adott ingatlan árverésén való licitálásra.

Ehhez a becsérték 10 százalékának megfelelő árverési előleget is be kell fizetni vagy utalni a végrehajtó által megadott módon. A befizetés jóváírása után az árverést lefolytató végrehajtó aktiválhatja a licitáláshoz szükséges jogosultságot. Ezt az érdeklődőnek külön kell kérnie az EÁR felületén, legalább három munkanappal az árverési szakasz lezárása előtt, és nyilatkoznia kell arról is, hogy nem tartozik a licitálásból kizárt személyek közé.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak az Elektronikus Árverési Rendszert bemutató videója választ ad a legfontosabb kérdésekre:

Nem mindegy, milyen állapotban árverezik az ingatlant

Az ingatlanárveréseknél az egyik legfontosabb szempont, hogy az ingatlant beköltözhető vagy lakott állapotban hirdették-e meg. Ez ugyanis alapvetően befolyásolhatja, hogy a nyertes licitáló mikor és milyen feltételekkel veheti birtokba a megszerzett ingatlant.

A beköltözhetőként árverezett ingatlan sikeres, jogerős árverés után birtokba adható, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a lakás vagy ház az árverés pillanatában üres. Ha az adós vagy a jogán ott lakók nem költöznek ki önként, a végrehajtónak az árverési vevő kérelmére kell intézkednie a birtokba adásról, a törvényi feltételek szerint akár rendőri közreműködéssel is.

A lakott állapotban meghirdetett ingatlanoknál ennél is körültekintőbbnek kell lenni. Ilyen lehet például az az eset, amikor csak egy tulajdoni hányad kerül árverésre, az ingatlant haszonélvezeti vagy más, a használatot érintő jog terheli, illetve ha a végrehajtást kérő lakott állapotú értékesítést kért. Bizonyos bérleti és családi lakhatási körülmények szintén indokolhatják a lakott állapotú árverezést.

A lakottként árverezett ingatlan megszerzése ezért nem feltétlenül jelent azonnali vagy egyszerű beköltözési lehetőséget. Különösen a tulajdoni hányad árverésénél kell számolni azzal, hogy a vevő nem az egész ingatlan kizárólagos tulajdonosává válik.

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Az MBVK azt javasolja, hogy a licitálás előtt az érdeklődők az eljáró végrehajtónál tájékozódjanak az ingatlant terhelő jogokról, így különösen a haszonélvezetről és az egyéb használati jogosultságokról.

Akár a becsérték alatt is lehet licitálni, de nem minden esetben

Az ingatlan kikiáltási árának alapja a végrehajtó által megállapított becsérték, amely az illetékes önkormányzati jegyző adó- és értékbizonyítványán alapulhat. Ha a becsértékkel szemben kifogást terjesztenek elő, annak összegét a bíróság is meghatározhatja.

Az árverés több szakaszban zajlik, és az érvényes ajánlatokhoz szükséges minimális vételár az árverés előrehaladtával csökkenhet. Az általános szabályok szerint az ingatlanra az első szakaszban legalább a kikiáltási ár 90 százalékáért, a másodikban 70 százalékáért, a harmadikban pedig akár annak 50 százalékáért is lehet érvényes ajánlatot tenni.

Lakóingatlanoknál azonban eltérő szabályok is érvényesülnek. Az általános minimális ajánlati szint az első szakaszban 90, a másodikban 80, a harmadikban 70 százalék. Ha viszont az adós egyetlen lakóingatlana kerül árverésre, abban lakik, és a végrehajtási eljárás megindítása előtti hat hónapban is ott lakott, fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtásakor mindhárom szakaszban a kikiáltási ár 100 százaléka lehet a minimális ajánlat.

Vagyis attól, hogy egy ingatlan árverési hirdetményében alacsonyabb vételár lehetősége szerepel, még nem biztos, hogy azon az áron meg is szerezhető. A minimális ajánlati összeget az adott ingatlanra vonatkozó szabályok határozzák meg.

Mi történik, ha valaki megnyeri az árverést?

Az árverési vevő az lesz, aki az árverés lezárásáig a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot teszi. A végrehajtó ezt követően árverési jegyzőkönyvet készít, és felhívja a nyertest, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül jelenjen meg a végrehajtói irodában a jegyzőkönyv aláírására.

Aki ezt elmulasztja, elveszítheti az árverési előlegét. A teljes vételárat főszabály szerint a jegyzőkönyv aláírásának napjától számított 15 napon belül kell megfizetni. Ha az árverést jogorvoslattal támadják meg, a fizetési határidőre a jogorvoslatot elbíráló határozat rendelkezései irányadók. A végrehajtó indokolt esetben, például a vételár nagysága miatt, legfeljebb két hónapos fizetési halasztást is engedélyezhet.

A fizetési kötelezettség elmulasztása szintén az árverési előleg elvesztésével járhat. Ezért a licitálás előtt nemcsak az előleggel, hanem a teljes vételár előteremtésével is érdemes számolni.

Az árverési ingatlan megszerzéséhez nem készül hagyományos adásvételi szerződés: a tulajdonjog bejegyzése az árverési jegyzőkönyv alapján történik. Az ingatlanügyi ügyintézés ugyanakkor az árverési vevő feladata, ideértve a szükséges nyomtatványok benyújtását és az illeték megfizetését is. A tulajdonjog bejegyzését követően célszerű ellenőrizni a tulajdoni lapot is.

Az árverési ingatlan megszerzése tehát a vételáron túl további költségekkel, ügyintézéssel és adott esetben birtokbaadási nehézségekkel is járhat. A licit előtt ezért érdemes nemcsak az árat, hanem az ingatlan jogi helyzetét, használhatóságát és a vásárlás teljes pénzügyi vonzatát is mérlegelni. Akinek még maradt kérdése, részletesen tájékozódhat az árverés folyamatáról, ügyintézés menetéről az MBVK oldalán.