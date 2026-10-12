Itt az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán? Ez tehet most be nagyon a lakásvásárlóknak

Lassuló ütemben, de az év közepén még kitartott a lakásárak emelkedése, őszre azonban országosan megállt a drágulás, Budapesten pedig már csökkentek az árak. Bár a használt ingatlanok iránti kereslet erős maradt, az új építésű piacon árcsökkenés és komoly visszaesés tapasztalható, amit az építési engedélyek számának drasztikus zuhanása és a bizonytalan szabályozási környezet is súlyosbít. A lakhatási válság enyhítését és a kínálat bővítését a szigorodó Airbnb-szabályozás mellett az állami tőkeprogram és a fővárosi kollégiumfejlesztések is célozzák, hatásuk azonban csak hosszabb távon érvényesülhet - írja az MBH heti ágazati kitekintője.

A KSH adatai szerint 2026 második negyedévében az összevont lakáspiaci árindex még 10,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezt a növekedést szinte kizárólag a használt lakások 14,1 százalékos drágulása fűtötte, miközben az új lakások ára 6,3 százalékkal csökkent. Ez a kettősség az új építésű ingatlanok romló megfizethetőségével és a már elégségesre duzzadt kínálattal magyarázható, ami miatt a vevők nem sietnek a vásárlással.

Az ősz beköszöntével a korábbi évek intenzív árnövekedési ciklusa egyértelműen kifulladt, szeptemberre országosan megállt a drágulás, a fővárosban pedig immár második hónapja mérséklődnek az árak. Bár a hazai áremelkedés éves üteme még így is több mint kétszerese az uniós átlagnak, a jövőben jóval visszafogottabb dinamikára lehet számítani.

Az árak stagnálása mellett a lakásépítési kedv is mélypontra került. Augusztusban alig több mint 1500 lakásra adtak ki építési engedélyt, ami másfél éves negatív rekordot jelent.

A fejlesztők kivárnak, amit a 2026. október 1-jén hatályba lépett építészeti törvénymódosítás is tetéz, mivel ez az év végéig szünetelteti az Otthon Start Programhoz (OSP) kapcsolódó beruházások engedélyezését.

A lassulás a helyi szintű felülvizsgálatoknak is betudható; Újpesten például az önkormányzat a hiányzó infrastrukturális és környezeti hatástanulmányok miatt kezdeményezte négy kiemelt OSP-projekt visszavonását. Bár idén mintegy 15 ezer, 2027-ben pedig 20 ezer új lakás átadása várható, az engedélyezések jelenlegi megtorpanása két-három éves távlatban komoly kínálati hiányt okozhat.

A visszaeső építőipari teljesítményt és a lakhatási problémákat több nagyszabású program hivatott ellensúlyozni. A kormányváltás után is zavartalanul folytatódó, 300 milliárd forintos Lakhatási Tőkeprogram keretében eddig elindult 43 projekt révén mintegy 9000 új lakás épülhet fel. Ezzel párhuzamosan a fővárosban újraindult a régóta halasztott, uniós forrásból finanszírozott Diákváros-projekt előkészítése. A kollégiumfejlesztés kulcsfontosságú, hiszen évente mintegy 70 ezer diák jelentkezését utasítják el, ami óriási nyomást helyez a bérleti piacra, miközben Budapesten nagyjából 120 ezer lakás áll üresen.

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