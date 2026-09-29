Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba

Bár napközben még sokszor 20 Celsius-fok fölé kúszik a hőmérséklet, az éjszakák már egyre hidegebbek, így lassan országszerte kezdetét veszi a fűtési szezon. A gázzal fűtő háztartásoknak azonban nem mindegy, hogyan használják a kazánt és a termosztátot: néhány egyszerű trükkel jelentősen mérsékelhető a fogyasztás, ráadásul nem kell ahhoz egész télen fagyoskodni. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha minél kevesebbet szeretnénk költeni a fűtésre.

Bár napközben még sokszor 20 Celsius-fok fölé kúszik a hőmérséklet, az éjszakák már jóval hidegebbek, így egyre több háztartásban kerül elő a termosztát. A fűtési szezon azonban komoly pluszkiadást jelenthet, különösen a gázzal fűtő családoknak. Nem mindegy ugyanakkor, hogyan használjuk a kazánt és milyen hőmérsékletet tartunk a lakásban: néhány apró változtatással is csökkenthető a fogyasztás.

Az egyik legegyszerűbb módszer, ha nem ugyanazt a hőmérsékletet tartjuk egész nap. Napközben és éjszaka, amikor a lakás üres vagy mindenki alszik, elegendő lehet alacsonyabb hőmérsékletet beállítani, míg az otthon töltött időszakokban magasabb hőmérsékletet használhatunk.

Nem kell egész nap ugyanannyira fűteni

A termosztát néhány fokkal alacsonyabbra állítása már érezhető különbséget jelenthet a fogyasztásban. Már 1 Celsius-fokos csökkentés is akár 6 százalékos fűtésienergia-megtakarítást jelenthet.

Érdemes ezért például a nappaliban a komfortos hőmérsékletet megtartani, éjszakára viszont visszavenni a fűtést. Ugyanez igaz akkor is, amikor a család hosszabb időre elmegy otthonról: ilyenkor nem feltétlenül szükséges ugyanazt a hőmérsékletet tartani, mint amikor mindenki otthon van.

A teljes kikapcsolás azonban nem minden esetben célszerű. A cél inkább az, hogy ne fűtsük feleslegesen a lakást, miközben a helyiségek nem hűlnek ki annyira, hogy később nagy energiával kelljen újra felfűteni őket.

A radiátort sem érdemes elbarikádozni

A fűtés hatékonyságát az is ronthatja, ha a radiátor előtt bútor, vastag függöny vagy más tárgy akadályozza a levegő áramlását. A meleg levegőnek lehetőséget kell adni arra, hogy a helyiségben megfelelően eloszoljon.

Érdemes a radiátorokat is ellenőrizni a fűtési szezon elején. Ha valamelyik radiátor nem melegszik megfelelően, furcsa hangokat ad, vagy csak egy része forró, célszerű utánajárni az okának, mert a rendszer hibája a komfort mellett a fogyasztást is befolyásolhatja.

A kazán állapota sem mindegy

A fűtési szezon előtt nemcsak a termosztátot érdemes ellenőrizni. A gázfogyasztó készülékeket célszerű szakemberrel átvizsgáltatni. A kitakarított és megfelelően beállított berendezés nemcsak biztonságosabban, hanem gazdaságosabban is működhet.

A kazán karbantartását tehát nem feltétlenül érdemes az első komolyabb hidegig halogatni. Ha a készülék már a szezon elején problémásan működik, az a későbbi hideg időszakban kellemetlen és drága meghibásodáshoz is vezethet.

A hőveszteség ellen is lehet tenni

Hiába működik jól a kazán, ha közben a megtermelt hő jelentős része elszökik az épületből. A rosszul záródó ablakok és ajtók, a gyenge szigetelés, illetve a hőhidak mind növelhetik a fűtési igényt. Az épület hőszigetelése és a megfelelő szigetelésű nyílászárók csökkenthetik a lakásból távozó hő mennyiségét.

Nem feltétlenül kell azonban azonnal többmilliós felújításban gondolkodni. Már az is segíthet, ha ellenőrizzük az ablakok és ajtók tömítéseit, illetve megszüntetjük a feltűnő légszivárgásokat.

Szellőztetni télen is kell

A spórolás nem jelentheti azt, hogy egyáltalán nem szellőztetünk. Különösen gázzal működő készülékeknél fontos a megfelelő levegő-utánpótlás. A katasztrófavédelem szerint a nyílt égésterű gázkészülékek a helyiség levegőjét használják, ezért ezeknél különösen fontos a megfelelő légutánpótlás.

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A rövid, intenzív szellőztetés általában jobb megoldás, mint órákon keresztül bukóra nyitva hagyni az ablakot. Utóbbi esetben folyamatosan távozik a meleg levegő, miközben a falak és a bútorok is lehűlhetnek. Érdemes inkább néhány percre teljesen kitárni az ablakokat, majd gyorsan visszazárni őket.

Hideg időben érdemes kihasználni a függönyöket is: este, amikor már nem süt be a nap, a vastagabb függöny valamennyire mérsékelheti az ablakokon keresztüli hőveszteséget. Arra azonban figyelni kell, hogy a függöny ne lógjon a radiátor elé, mert így a meleg levegő nehezebben jut be a szobába.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy ősszel és télen minden természetes hőnyereség jól jöhet. Ha besüt a nap az ablakon, érdemes napközben elhúzni a függönyöket és felhúzni a redőnyt, hogy a napsugárzás felmelegíthesse a helyiséget. Estére viszont ismét érdemes lezárni az ablakokat.

A redőnyt pedig sokan elsősorban a nyári meleg ellen használják, pedig télen is lehet szerepe. Sötétedés után a leengedett redőny egy további légréteget jelent az ablak és a hideg külső levegő között, így mérsékelheti az ablak felől érkező hidegérzetet.

Érdemes programozható termosztátot használni

Aki még kézzel állítgatja a termosztátot, annak kényelmesebb és pontosabb megoldás lehet egy programozható termosztát. Beállítható például, hogy reggelre kellemesebb hőmérséklet legyen, napközben, amikor senki nincs otthon, csökkenjen a fűtés, este pedig ismét emelkedjen a hőmérséklet.

Az sem mindegy, hová kerül a termosztát. Ha közvetlenül radiátor, ablak, ajtó vagy más hőforrás közelében van, előfordulhat, hogy nem a lakás átlagos hőmérsékletét érzékeli. A rosszul elhelyezett termosztát emiatt pontatlanul szabályozhatja a fűtést.

A fűtési rendszer működését pedig nem feltétlenül érdemes azzal optimalizálni, hogy rövid időre teljesen kikapcsoljuk, majd amikor már nagyon lehűlt a lakás, magasabb hőmérsékleten próbáljuk visszafűteni. A megfelelően beállított, egyenletesebb működés sok esetben komfortosabb és kiszámíthatóbb fogyasztást eredményez.

Fűtetlen helyiségen, például pincén, garázson vagy padláson keresztül vezetett fűtési csöveknél érdemes ellenőrizni a szigetelést. Ha a meleg víz hosszabb szakaszon szigeteletlen csőben halad, útközben feleslegesen adhat le hőt olyan helyen, ahol nincs rá szükség.

Ezekkel a trükkökkel csökkenthető a fogyasztás

A gázfűtéses háztartásokban már néhány egyszerű szokás megváltoztatásával is mérsékelhető a fűtésre fordított energia:

éjszakára vegyük vissza a termosztátot;

amikor senki nincs otthon, ne tartsunk ugyanolyan magas hőmérsékletet;

ne takarjuk el a radiátorokat bútorral vagy vastag függönnyel;

ellenőrizzük a radiátorok működését;

a fűtési szezon előtt vizsgáltassuk át a kazánt;

ellenőrizzük az ablakok és ajtók tömítéseit;

figyeljünk arra, hogy a helyiségek szellőztetése megfelelő legyen;

a kevésbé használt helyiségekben ne tartsunk indokolatlanul magas hőmérsékletet.

Aki szeretné kordában tartani a kiadásait, annak érdemes rendszeresen feljegyeznie a gázóra állását. Így már a hónap közben látható, ha a fogyasztás jelentősen megugrik, és nem csak a következő számla megérkezésekor derül ki, hogy sokkal több gáz fogyott a vártnál.