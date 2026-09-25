Fontos változás jön az egyik legnagyobb rezsitámogatásban: rengeteg magyar család érintett, ezt lehet eddig tudni

Átalakítja a kormány az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert (EKR), hogy megszüntesse a visszaélésekre lehetőséget adó kiskapukat és kiszűrje a korábbi politikai kötődésű nyerészkedőket. A 2027-ben életbe lépő új szabályozás a lakossági fókusz helyett az ipari energiamegtakarításra helyezi a hangsúlyt, míg a megmaradó lakossági forrásokat célzottan az energiaszegény háztartásokra, elsősorban szigetelési programokra fordítja.

Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) energetikáért felelős államtitkára egy friss háttérbeszélgetésen megerősítette, hogy az iparági egyeztetéseket követően döntöttek a hazai energiamegtakarítási program érdemi módosításáról. Az eredetileg uniós előírásra épülő EKR lényege, hogy a hazai energiakereskedők – mint például az MVM, a Mol vagy a MET – a forgalmuk meghatározott százalékát kötelezően energiahatékonysági beruházásokra fordítják. Ezt úgynevezett hitelesített energiamegtakarítások (HEM) formájában kell igazolniuk - írja a Telex.

Az elmúlt években azonban a rendszerbe beépültek a korábbi kormányzathoz közel álló, érdemi hozzáadott értéket nem teremtő közvetítő cégek, amelyek lefölözték a hasznot, a költségeket pedig olykor túlárazva hárították át a fogyasztókra. Az új kormányzat célja éppen ezen anomáliák megszüntetése. A korábbi érában olyan cégek uralták a piacot integrátorként vagy szervezőként, mint a Masterplast, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Finicro, a Tiborcz István köréhez sorolt Eubility, vagy a Csányi Sándorhoz köthető GVSX. A tervek szerint az ilyen jellegű, sokszor csak a haszon lefölözésére épülő közvetítői szerepeket teljesen kiiktatják a rendszerből.

A legjelentősebb szakmai változás a támogatások arányának eltolódása lesz. Mivel a hazai villamosenergia- és gázfogyasztásban az ipar súlya jóval nagyobb a lakosságénál, ráadásul a visszaélések is jórészt a lakossági szegmensben történtek, a jövőben a források 50 százalékát ipari, 25 százalékát lakossági projektekre fordítják majd, míg a fennmaradó 25 százalék felhasználásáról szabadon lehet dönteni. Az ipari fogyasztóknak lehetőségük lesz arra is, hogy a saját energiamegtakarítási beruházásaikat számolják el.

A lakossági támogatásoknál a fókusz az energiaszegény területekre és háztartásokra kerül, amihez átdolgozzák a hitelesített energiamegtakarítási intézkedések katalógusát is. Bár a korábbi rendszer kétségtelenül hozott eredményeket – az EKR révén mintegy 200 ezer lakás kapott födémszigetelést, ami érezhetően javította az otthonok hőérzetét és csökkentette a fűtési költségeket –, az új irányelvek szerint a jövőben még célzottabban kell felhasználni ezeket a forrásokat.

A szakértők szerint a legolcsóbb "energiatermelés" továbbra is a megspórolt energia. Egy jól szigetelt hazai lakásállománnyal a téli gázfogyasztás harmada, mintegy egymilliárd köbméter gáz lenne megtakarítható, és a nyári csúcsidőszakokban is drasztikusan csökkenne a légkondicionálók áramigénye. Ez nemcsak a fogyasztóknak jelentene könnyebbséget, de jelentősen mérsékelné az állam energiaimport-igényét és a rezsicsökkentés fenntartásának költségeit is.

A napokban lezajlott társadalmi és iparági egyeztetéseket követően jelenleg az új szabályozás jogszabályba foglalása zajlik. Az államtitkár várakozásai szerint az EKR megtisztított, hatékonyabb formában 2027. január 1-jén léphet életbe.