Összegyűjtöttük a hét legfontosabb pénzcentrumos cikkeit. Köztük azt is, amiben Bod Péter Ákos úgy fogalmazott, hogy...
Működik a legális felújítási trükk: így spórolnak százezreket az élelmes magyarok a méregdrága szakikon
A koronavírus-járvány alatti felújítási lázat mára egy jóval megfontoltabb és árérzékenyebb vásárlói magatartás váltotta fel a hazai barkácspiacon. A nagy áruházláncok tapasztalatai szerint a lakosság a nagyszabású átalakítások helyett a munkálatok szakaszolását, az energiahatékonyságot javító beruházásokat és a saját kezűleg elvégezhető megoldásokat részesíti előnyben, miközben az egyre szélsőségesebb időjárás alapjaiban írja át a szezonális vásárlási szokásokat.
A 2020 és 2021 közötti kiugró keresletet az elmúlt években az alapanyagárak emelkedése, majd a magas infláció törte meg, ami óvatosabb költekezésre ösztönözte a háztartásokat. Bár a piac mérete meghaladja a járvány előtti szintet, a korábbi lendület kifulladt. Az új építkezések száma továbbra is alacsony, így a fókusz a meglévő otthonok karbantartására terelődött. Az emberek a költséges, egyösszegű felújítások helyett kisebb, anyagilag jobban ütemezhető munkafázisokban gondolkodnak, és kifejezetten azokat a fejlesztéseket keresik, amelyek gyorsan növelik a komfortérzetet vagy csökkentik a rezsit - összegezte a Portfolio a trendeket..
A kereslet átalakulása ellenére idén is jelentős forgalmat generáltak a szaniterek, a burkolatok, a világítástechnikai eszközök, valamint a kerti termékek. Mivel megfelelő szakembert találni változatlanul nehéz feladat, egyre többen döntenek úgy, hogy maguk végzik el a kisebb munkákat. Ezt a folyamatot erősíti az egyszerűen beépíthető anyagok és az egyakkus szerszámrendszerek növekvő népszerűsége is. Az áruházak erre reagálva a szakértői tanácsadás és a saját kezűleg megvalósítható megoldások kombinációjára helyezik a hangsúlyt.
A vásárlók árérzékenysége egyértelműen megnőtt, amit a boltok a sajátmárkás kínálat bővítésével és célzott akciókkal igyekeznek kiszolgálni. A döntéseket azonban nem kizárólag az árcédula határozza meg, az ár-érték arány, a tartósság és a minőség továbbra is kulcsfontosságú szempont marad, így a magasabb kategóriájú termékeknek is megvan a stabil vevőkörük. Bár a lakáspiaci élénkítések, például a fix 3 százalékos lakáshitel közvetlen hatása egyelőre nehezen elkülöníthető, az ingatlanvásárlásokat kísérő kötelező felújítások miatt a jövőben stabil kereslet várható az alapvető építőanyagok és festékek iránt.
A barkácspiac egyik leglátványosabb átalakulása a szezonalitás felbomlása, amit az egyre szélsőségesebb időjárás idéz elő. A hirtelen beköszöntő hőhullámok azonnal kiugró keresletet generálnak a hűtőberendezések iránt, idén nyáron a ventilátorok és mobilklímák eladása többszörösére nőtt a korábbi évekhez képest. A hagyományos tavaszi és nyári szezonok helyét egymást követő rövidebb mikroszezonok vették át. A hosszabb meleg időszakok miatt bizonyos kategóriák forgalma már májusban megugrik, míg mások egészen szeptemberig kitartanak, ami az áruházaktól a korábbiaknál sokkal rugalmasabb készletezést követel meg.
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Szerencsére a korábbi évek ellátási zavarai és ársokkjai mára lecsengtek, jelenleg inkább az árstabilizáció és a kiszámíthatóbb ellátási láncok jellemzik a piacot. A kereskedelem jövőjét az online és a fizikai tér egyre szorosabb összefonódása alakítja. Bár az internetes eladások aránya az elmúlt években megtöbbszöröződött, a vásárlók többsége az online tájékozódást és árösszehasonlítást követően továbbra is személyesen hozza meg a végső döntést, különösen a nagyobb értékű termékek esetében. A fizikai áruházak szerepe tehát nem tűnik el, csupán átalakul, hiszen miközben az e-kereskedelem folyamatosan fejlődik, a hazai hálózatok idén tavasszal és a tavalyi év során is újabb hagyományos áruházakkal bővítették jelenlétüket az országban.
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