Na, ezt se lesz egyszerű kibírni: egyik percben csípős hideg, utána nyárias hőmérséklet vár ránk

A csípős, helyenként fagyos hajnalokat követően délutánonként akár 22–26 fokig is felmelegedhet a levegő a következő napokban. Az esetenként 20–25 fokos napi hőingadozás komoly terhet ró a szervezetre, ezért elengedhetetlen a réteges öltözködés és az egészség fokozott védelme - tudósított az Időkép.

2026 szeptemberének legvégén az időjárás meglehetősen végletes arcát mutatja. A kora reggeli órákban az ország hűvösebb tájain, különösen északkeleten fagypont közelébe, máshol 5–10 fok közé süllyed a hőmérséklet, így a korán kelőknek már határozottan elkél a melegebb kabát. A napfelkeltét követően a napsütés hatására gyors felmelegedés kezdődik, a kora délutáni órákra pedig már kifejezetten kellemes, 22–26 fokos idő várható.

A drasztikus hőmérséklet-különbség komoly kihívás elé állítja az emberi szervezetet, amelynek folyamatosan szabályoznia kell a belső hőmérsékletét. A hajnali hidegben az erek összehúzódnak, ami megemeli a vérnyomást, míg a délutáni melegben kitágulnak, ami hirtelen vérnyomásesést idézhet elő. Ez a folyamatos váltakozás különösen a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdőket viseli meg.

A frontérzékenyeknél az erek gyors reakciója gyakran vált ki fejfájást vagy migrént. Mivel a hőszabályozás jelentős energiát von el a vegetatív idegrendszertől, sokan ólmos fáradtságot, koncentrációzavart és hangulatingadozást is tapasztalhatnak. A szervezetünket érő terhelést a jól megválasztott, réteges ruházat mellett bőséges folyadékfogyasztással és a nehéz ételek kerülésével enyhíthetjük a leghatékonyabban, támogatva ezzel keringési rendszerünk egyensúlyát.