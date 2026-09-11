Nemsokára döntés születhet az otthonfelújítási támogatásról: rengeteg magyar háztulaj lélegezhet fel

A döntés mintegy öt hónapja tartó bizonytalanság végére tehet pontot, ráadásul a hírek szerint a keretösszeg kimerülése miatt várólistára került pályázatokat is befogadhatják - jelentette a G7.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hamarosan újraindíthatja a tavaszi parlamenti választások után felfüggesztett otthonfelújítási programokat. A 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését célzó, Budapesten és vidéken lényegében azonos feltételekkel futó támogatási konstrukció változatlan maradt. Egy optimális, 10,53 millió forintos beruházás esetén a tulajdonosnak mindössze 5 százalékos (nagyjából 530 ezer forintos) önerőt kell biztosítania.

A fennmaradó költségeket egy legfeljebb 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és egy ugyanekkora kamatmentes hitel fedezi. A kölcsön futamideje legfeljebb 15 év lehet, ami havi 28–32 ezer forintos törlesztőrészletet jelent. Mivel a felújításnak legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell eredményeznie, a csökkenő rezsiköltségek jó eséllyel fedezni tudják a hitel havi törlesztőrészletét.

A programok összesen mintegy 73 milliárd forintos keretösszege idén tavaszra teljesen kimerült. A fővárosi kérelmek befogadását 2026. április 17-én, a vidékiekét pedig néhány nappal később állították le. Jelenleg úgy tudni, a minisztérium a túligénylés ellenére is hajlik a leállításig benyújtott pályázatok jóváhagyására. Ez hatalmas megkönnyebbülést jelentene azoknak, akik lassan öt hónapja várnak a bírálatra, vagy korábban csak arról kaptak értesítést, hogy várólistára kerültek.

A gyors és kedvező döntés mostanra égetően fontossá vált az érintettek számára. Egyrészt sokan már a beadáskor százezres nagyságrendű összeget költöttek a tervek elkészítésére, amit egy elutasítás esetén teljesen elbuknának. Másrészt a pályázati ablak még 2025 januárjában nyílt meg, így rengeteg kérelem a tavalyi vagy az idei év eleji anyag- és munkadíjakkal számolt. Az április óta eltelt, közel öt hónapos, előre nem tervezett csúszás miatt a korábbi költségvetések mára elavulhattak.

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A helyzetet nehezíti a program szigorú szabályozása is, miszerint a munkálatokat a kérelem benyújtása után ugyan saját felelősségre el lehetett kezdeni, de a hivatalos elbírálás megérkezése előtt tilos befejezni, utólagos finanszírozásra ugyanis nincs lehetőség. Az elhúzódó szünet és az időközben megváltozott építőipari árak miatt egyáltalán nem lenne meglepő, ha a kormányzat végül finomhangolná a program műszaki vagy pénzügyi feltételeit, erről azonban egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.