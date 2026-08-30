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A képen budapesti modern lakóházak láthatók, amelyek jellegzetes fehér és sárga homlokzatai a buja zöld fák fölé emelkednek. A puha fehér felhőkkel tarkított ragyogó kék ég kellemes kontrasztot képez a letisztult építészeti formákka
Otthon

Aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása Budapesten: teljes átalakulás előtt az ingatlanpiac

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 19:05

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Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása

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Rákosrendező fejlesztése hosszú távon jelentősen átalakíthatja a XIII. és XIV. kerület ingatlanpiacát, és a hatás nem állhat meg a beruházási terület közvetlen környezeténél. A tervezett új városrész, a közlekedési kapcsolatok fejlesztése és az új zöldfelületek a környező lakások felértékelődését hozhatják. A szakértők szerint 3-5 éves távon egyes, ma még kevésbé frekventált területeken 15-25 százalékos áremelkedés is kialakulhat a városi átlaghoz képest, miközben az új városrészhez, parkhoz vagy közvetlen közlekedési kapcsolatokhoz közel fekvő ingatlanok önmagukban is jelentős felárat érhetnek el. A fejlesztés ugyanakkor több ezer új lakást is piacra hoz majd, ezért az árak alakulását az új kínálat és a várható kereslet egyensúlya is meghatározhatja.

Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett

Egymás után kerülnek felszínre a római kori leletek a rekordalacsony vízállású Dunából: oltárkövek, faragott kőtöredékek, sírkövek, pár napja pedig egy több száz kilogrammos szobrot is kihúztak Dunaújvárosnál. A rendkívüli aszály így egy különleges ókori örökségre is ráirányította a figyelmet. De miért ennyire gazdag római kori leletanyagban Dunaújváros, mi köze mindehhez a messzi Szíriából érkezett katonáknak, és vajon mi rejtőzhet még a Duna medrében? Erről beszélgettünk Dr. Szabó Antallal, az Intercisa Múzeum régészével, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusával. A szakember tavaly január óta dolgozik Dunaújvárosban, korábban 14 évig a paksi Városi Múzeumban dolgozott, szakterülete az ókor régészete.

Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak

Bár még tart a nyár, a fűtési szezon sincs már messze, ezért érdemes időben ellenőriztetni a kéményt. Sokan nem tudják, de a kéményseprés magánszemélyeknek ingyenes, viszont családi házakhoz automatikusan nem mennek ki a kéményseprők - igényelni kell a szolgáltatást. Egy időben elvégzett ellenőrzés akár életet is menthet és nem mellesleg a fűtésszámlát is csökkentheti. A katasztrófavédelem megkeresésünkre arról beszélt, hogy amennyiben a szakemberek súlyos hibát találnak, le is tilthatják a kémény használatát. Aki ennek ellenére is begyújt, milliós büntetést is kaphat.

Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
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Magyar Péter szerint 2027-től 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, emellett több más intézkedést is terveznek.
Ötszörös díjemelést terveznek a magyar turisták sztárvárosában: napi 20 ezerbe kerülhet, hogy egyáltalán beléphess
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Velence polgármestere drasztikusan megemelné a turistaszezonban fizetendő belépődíjat. Idén több mint 650 ezer turista váltott jegyet a városba.

Elképesztő indokkal rúgnak ki rengeteg magyar munkavállalót: küszöbön egy újabb elbocsátási hullám – a dolgozók tehetetlenek

Egyre több vállalat kapcsolja össze létszámleépítéseit a mesterséges intelligencia terjedésével – erre ráadásul már Magyarországon is láthattunk példát. Ennek háttere azonban nem minden esetben egyértelmű. Van, ahol valóban kevesebb emberrel végzik el ugyanazt a munkát, máshol viszont az AI-fejlesztés pusztán egy általánosabb költségcsökkentés vagy szervezeti átalakítás fedősztorija. Nógrádi József munkaügyi szakértő szerint a technológia akár kényelmes magyarázatot is adhat egy már korábban tervezett leépítéshez, a munkáltató azonban ettől még nem mentesül a felmondás indoklásának szabályai alól.

Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence

Csontszáraz folyómedrek, kiszáradó tavak és elapadó források mutatják, milyen kemény nyáron vagyunk túl. Miközben az országot vízhiány sújtja, a kaposmérői Kassai-völgyben még mindig van víz: a bivalyok még augusztus végén is a tavakban fürdenek. Hogyan lehetséges ez, és mit taníthat egy 25 hektáros völgy az egész Kárpát-medencének? Kassai Lajos szerint a megoldás a vízmegtartásban és egy gyökeres szemléletváltásban rejlik – amihez szerinte legalább akkora összefogásra lenne szükség, mint egykor a honfoglaláshoz.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén

Bár az elmúlt években javultak a pedagógusbérek, és a pedagógusképzés iránt is nőtt az érdeklődés, a 2026/2027-es tanév sem indul teljesen feltöltött tanári állománnyal. A Közigálláson 174 tanári és pedagógusi állás van meghirdetve, és további 115 tanítói, 23 pedagógiai asszisztensi és 51 óvodapedagógusi pozícióra is kerestek jelentkezőket. A meghirdetett tanári állások között a matematika vezeti a hiányszakok listáját, de fizikából, digitális kultúrából és kémiából is sok pedagógust keresnek. A PDSZ szerint ugyanakkor a hirdetések száma csak a probléma egy részét mutatja, mivel számos betöltetlen álláshelyet meg sem hirdetnek, hanem helyettesítéssel, nyugdíjas pedagógusokkal vagy más megoldásokkal próbálják ellátni az órákat. Nagy Erzsébet szerint a tényleges pedagógushiány a 3000-et is meghaladja.

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Bérnyomás, infláció, külföldi munkalehetőségek és megváltozott munkavállalói elvárások egyszerre nehezítik a magyar cégek dolgát. Úgy tűnik, egyre összetettebb feladat megtartani a dolgozókat.

Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán

2026. augusztus 29-én pontosan 500 éve annak, hogy a magyar történelem egyik legsúlyosabb veresége bekövetkezett a mohácsi síkon. A csata következményeit mindenki ismeri: meghalt II. Lajos király, odaveszett a magyar politikai és katonai elit jelentős része, az ország pedig néhány évtizeden belül három részre szakadt. Azt viszont meglepően sokáig nem tudtuk biztosan, hogy a döntő összecsapás pontosan hol zajlott. A Mohács 500 Csatatérkutatási Program régészeti eredményei alapján ma már sokkal közelebb vagyunk a válaszhoz: több tízezer adatpont, fémkeresős kutatás, lövedékek, nyílhegyek, patkók és terepi vizsgálatok rajzolják ki a csata valószínű fő helyszínét. Dr. Bertók Gábor régésszel, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójával, a kutatási program vezetőjével arról beszélgettünk, mit lehet 500 év után még megtalálni a földben, miért volt eddig bizonytalan a csatatér helye, és hogyan válhat Mohács térsége az emlékezetturizmus egyik fontos vidéki központjává.

Kész vagyonba kerülhet ma egy kutya Magyarországon: sok gazdi nem számol ezekkel a kiadásokkal

A kutyatartás az elmúlt években látványosan átalakult Magyarországon: egyre több gazdi tekint családtagként kedvencére, tudatosabban választ eledelt, nagyobb figyelmet fordít a megelőzésre, és gyakrabban vesz igénybe különféle szolgáltatásokat. Ezzel párhuzamosan azonban a kutyák ellátása is egyre komolyabb kiadást jelenthet, az állatorvosi kezelésektől a prémium tápokon át egészen a kozmetikáig és a panzióztatásig. De mennyibe kerül ma egy kutya tartása, mire költenek a legtöbbet a gazdik, és milyen váratlan kiadások érhetik őket? A kutyák világnapja alkalmából ennek járt utána a Pénzcentrum.

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Címlapkép: Getty Images
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