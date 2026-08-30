Magyarországon mintegy 700 ezer ember élhet ritka betegséggel, miközben a pontos diagnózisig vezető út még ma is évekig tarthat.
Aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása Budapesten: teljes átalakulás előtt az ingatlanpiac
Újabb sűrű hét van mögöttünk, úgyhogy mutatjuk a 35. hét legizgalmasabb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumon. Az írásokat a címekre vagy a kiajánló dobozokra kattintva tudod elolvasni.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Rákosrendező fejlesztése hosszú távon jelentősen átalakíthatja a XIII. és XIV. kerület ingatlanpiacát, és a hatás nem állhat meg a beruházási terület közvetlen környezeténél. A tervezett új városrész, a közlekedési kapcsolatok fejlesztése és az új zöldfelületek a környező lakások felértékelődését hozhatják. A szakértők szerint 3-5 éves távon egyes, ma még kevésbé frekventált területeken 15-25 százalékos áremelkedés is kialakulhat a városi átlaghoz képest, miközben az új városrészhez, parkhoz vagy közvetlen közlekedési kapcsolatokhoz közel fekvő ingatlanok önmagukban is jelentős felárat érhetnek el. A fejlesztés ugyanakkor több ezer új lakást is piacra hoz majd, ezért az árak alakulását az új kínálat és a várható kereslet egyensúlya is meghatározhatja.
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
Egymás után kerülnek felszínre a római kori leletek a rekordalacsony vízállású Dunából: oltárkövek, faragott kőtöredékek, sírkövek, pár napja pedig egy több száz kilogrammos szobrot is kihúztak Dunaújvárosnál. A rendkívüli aszály így egy különleges ókori örökségre is ráirányította a figyelmet. De miért ennyire gazdag római kori leletanyagban Dunaújváros, mi köze mindehhez a messzi Szíriából érkezett katonáknak, és vajon mi rejtőzhet még a Duna medrében? Erről beszélgettünk Dr. Szabó Antallal, az Intercisa Múzeum régészével, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusával. A szakember tavaly január óta dolgozik Dunaújvárosban, korábban 14 évig a paksi Városi Múzeumban dolgozott, szakterülete az ókor régészete.
Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak
Bár még tart a nyár, a fűtési szezon sincs már messze, ezért érdemes időben ellenőriztetni a kéményt. Sokan nem tudják, de a kéményseprés magánszemélyeknek ingyenes, viszont családi házakhoz automatikusan nem mennek ki a kéményseprők - igényelni kell a szolgáltatást. Egy időben elvégzett ellenőrzés akár életet is menthet és nem mellesleg a fűtésszámlát is csökkentheti. A katasztrófavédelem megkeresésünkre arról beszélt, hogy amennyiben a szakemberek súlyos hibát találnak, le is tilthatják a kémény használatát. Aki ennek ellenére is begyújt, milliós büntetést is kaphat.
Elképesztő indokkal rúgnak ki rengeteg magyar munkavállalót: küszöbön egy újabb elbocsátási hullám – a dolgozók tehetetlenek
Egyre több vállalat kapcsolja össze létszámleépítéseit a mesterséges intelligencia terjedésével – erre ráadásul már Magyarországon is láthattunk példát. Ennek háttere azonban nem minden esetben egyértelmű. Van, ahol valóban kevesebb emberrel végzik el ugyanazt a munkát, máshol viszont az AI-fejlesztés pusztán egy általánosabb költségcsökkentés vagy szervezeti átalakítás fedősztorija. Nógrádi József munkaügyi szakértő szerint a technológia akár kényelmes magyarázatot is adhat egy már korábban tervezett leépítéshez, a munkáltató azonban ettől még nem mentesül a felmondás indoklásának szabályai alól.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
Csontszáraz folyómedrek, kiszáradó tavak és elapadó források mutatják, milyen kemény nyáron vagyunk túl. Miközben az országot vízhiány sújtja, a kaposmérői Kassai-völgyben még mindig van víz: a bivalyok még augusztus végén is a tavakban fürdenek. Hogyan lehetséges ez, és mit taníthat egy 25 hektáros völgy az egész Kárpát-medencének? Kassai Lajos szerint a megoldás a vízmegtartásban és egy gyökeres szemléletváltásban rejlik – amihez szerinte legalább akkora összefogásra lenne szükség, mint egykor a honfoglaláshoz.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
Bár az elmúlt években javultak a pedagógusbérek, és a pedagógusképzés iránt is nőtt az érdeklődés, a 2026/2027-es tanév sem indul teljesen feltöltött tanári állománnyal. A Közigálláson 174 tanári és pedagógusi állás van meghirdetve, és további 115 tanítói, 23 pedagógiai asszisztensi és 51 óvodapedagógusi pozícióra is kerestek jelentkezőket. A meghirdetett tanári állások között a matematika vezeti a hiányszakok listáját, de fizikából, digitális kultúrából és kémiából is sok pedagógust keresnek. A PDSZ szerint ugyanakkor a hirdetések száma csak a probléma egy részét mutatja, mivel számos betöltetlen álláshelyet meg sem hirdetnek, hanem helyettesítéssel, nyugdíjas pedagógusokkal vagy más megoldásokkal próbálják ellátni az órákat. Nagy Erzsébet szerint a tényleges pedagógushiány a 3000-et is meghaladja.
Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
2026. augusztus 29-én pontosan 500 éve annak, hogy a magyar történelem egyik legsúlyosabb veresége bekövetkezett a mohácsi síkon. A csata következményeit mindenki ismeri: meghalt II. Lajos király, odaveszett a magyar politikai és katonai elit jelentős része, az ország pedig néhány évtizeden belül három részre szakadt. Azt viszont meglepően sokáig nem tudtuk biztosan, hogy a döntő összecsapás pontosan hol zajlott. A Mohács 500 Csatatérkutatási Program régészeti eredményei alapján ma már sokkal közelebb vagyunk a válaszhoz: több tízezer adatpont, fémkeresős kutatás, lövedékek, nyílhegyek, patkók és terepi vizsgálatok rajzolják ki a csata valószínű fő helyszínét. Dr. Bertók Gábor régésszel, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójával, a kutatási program vezetőjével arról beszélgettünk, mit lehet 500 év után még megtalálni a földben, miért volt eddig bizonytalan a csatatér helye, és hogyan válhat Mohács térsége az emlékezetturizmus egyik fontos vidéki központjává.
Kész vagyonba kerülhet ma egy kutya Magyarországon: sok gazdi nem számol ezekkel a kiadásokkal
A kutyatartás az elmúlt években látványosan átalakult Magyarországon: egyre több gazdi tekint családtagként kedvencére, tudatosabban választ eledelt, nagyobb figyelmet fordít a megelőzésre, és gyakrabban vesz igénybe különféle szolgáltatásokat. Ezzel párhuzamosan azonban a kutyák ellátása is egyre komolyabb kiadást jelenthet, az állatorvosi kezelésektől a prémium tápokon át egészen a kozmetikáig és a panzióztatásig. De mennyibe kerül ma egy kutya tartása, mire költenek a legtöbbet a gazdik, és milyen váratlan kiadások érhetik őket? A kutyák világnapja alkalmából ennek járt utána a Pénzcentrum.
Tarol a Nissan, kapaszkodik a Suzuki: ez most a 20 legnépszerűbb autó Magyarországon
Júliusban 11 664 új személyautó kapott magyar rendszámot, miközben az év első hét hónapjában már több mint 86 ezer autót helyeztek forgalomba. A márkák versenyében a Toyota őrzi első helyét, miközben több gyártó látványosan erősödött, mások viszont komoly visszaesést szenvedtek el. Mutatjuk, mely márkák és modellek taroltak 2026 első hét hónapjában.
Két héttel a határidő előtt, szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében.
Aggasztó hírek érkeztek a földgáztárolókról: pokoli télre készülhetnek a magyarok, ez nagyon brutális lesz
Tizenhárom éves mélypontra süllyedt az európai földgáztárolók töltöttsége a geopolitikai feszültségek kiváltotta magas árak és a lassú betárolás miatt.
A középkorú magyarok felének nem reális lehetőség a befektetési célú ingatlanvásárlás, miközben 12 százaléknak már van is ilyen ingatlana.
Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmébe
Búcsúzhatnak a magyarok egyik legnagyobb rémálmuktól: a digitális állampolgárság program újabb mérföldkőhöz ért
Az Európai Unió törekvése szerint minden állampolgárnak lehetőséget kell biztosítani az elektronikus ügyintézésre, melyben újabb mérföldkő lehet az integrált eAláírás.
A használt lakások átlagos négyzetméterára január és július között 596 ezer forint volt, ami közel 30 százalékos drágulást jelent egy év alatt.
Budapest 19 problémás pontján állandó rendőri jelenlétet terveznek, további 90 helyszínen pedig rendszeres ellenőrzések jöhetnek.
Egy időben elvégzett ellenőrzés akár életet is menthet és nem mellesleg a fűtésszámlát is csökkentheti.
A nyári hónapokban a szokásosnál kevesebb, ugyanakkor jóval céltudatosabb érdeklődő volt jelen a piacon.
Kegyetlen igazság derült ki a magyar lakáspiacról: egy élet munkája is kevés lehet a saját otthonhoz
A saját lakás sok magyar számára jóval elérhetetlenebbnek tűnik, mint amit az átlagbérek és a lakásárak egyszerű összevetése alapján gondolnánk.
Bár az uniós menetrend elkészült, egy esetleges új jogszabály még véget vethet az évi kétszeri váltásnak.
Az idei év első felében több mint 40 százalékkal csökkent a panellakások iránti érdeklődés. A visszaesésben szerepet játszhat, hogy az árak sok helyen már megközelítették...
Rég nem látott fordulat előtt áll a magyar lakáspiac: több mint tíz éve nem történt ilyen, komoly változás jön
Júliusban országosan már csak 0,1 százalékkal emelkedtek az árak, éves szinten pedig 11,9 százalékra lassult az áremelkedés üteme.
Súlyos százezreket bukhatnak a balatoni eladók: beindult a hatalmas alkudozás, alig pörög az ingatlanpiac
Az idei év első hét hónapjában 652 ezer forintos átlagos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost a nyaraló besorolású ingatlanok, ami mintegy 1,7 százalékos éves drágulást jelent.
A Balatonon öt év alatt több mint felére esett a kereslet, miközben a Tisza-tó egyre több vevőt vonz.
A Bukarestben vagy a lengyel nagyvárosokban tapasztalható, a budapestinél alacsonyabb újlakás-négyzetméterárak felkelthetik a magyar vevők érdeklődését is.
Megfordult a lakáspiac Magyarországon: elindult az árcsökkenés, ebben a régióban már 10 százalékot buktak az ingatlantulajok
Az Otthon Start 2025. júliusi bejelentését követő egy évben országosan 12, Budapesten pedig 8 százalékkal nőttek az ingatlanárak.
Itt van Brüsszel új lakhatási mesterterve: Magyarországon is óriási a baj, rengeteg pénzt kell mozgósítani
Soha nem látott összegekre lenne szükség ahhoz, hogy Európa úrrá legyen a lakhatási válságon. Évente mintegy 153 milliárd eurónyi beruházás kellene. De honnan lesz minderre...
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Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
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Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.