Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod

9/10 kérdés

A zöldségesnél 4 vásárló vásárolt. Mindenki 1000 Ft-os bankjeggyel fizetett. Az első vásárló 5 almát vett és 200 forint volt a visszajáró. A második vásárló 1 kg szilvát és 2 darab körtét vett, 40 forint volt a visszajáró. A harmadik vásárló 3 almát és két körtét vett, 0 forintot kapott vissza. A negyedik vásárló 1 kg banánt, fél kiló szilvát és 1 darab körtét vett; nem volt visszajáró. Mennyibe kerül fél kg banán?