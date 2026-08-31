Egy átlagos magyar háztartás 107 539 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66 928 forinttal számol.
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod
A nyári szünet véget ért, elkezdődik az iskola. Te emlékszel még az általános iskolás tananyagra? A mai kvíz összeállítása során a nyolcosztályos gimnáziumokba felvételiző 4. osztályos gyerekeknek szánt felvételi feladatokból válogattunk. Be tudod bizonyítani, hogy vagy annyira okos, mint egy negyedikes? Lássuk, mennyire mennek még az alapvető matematikai és magyar feladatok!
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod
Mennyire igazodsz el napjaink munkaerőpiacán? Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a modern szakmákat!
A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mai kvíz a Mohács történetéhez kapcsolódó fontos eseményeket, személyeket és összefüggéseket veszi sorra.
A vakáció filmekben és könyvekben is számtalan emlékezetes kalandot hozott. Teszteld, hány klasszikus nyári történetet ismersz fel!
Tudod, mit jelent a longevity, a gaslighting vagy a fenékküszöb? Teszteld, felismered-e a gyakran keresett szavak jelentését Google nélkül.
Tedd próbára magad 10 imádnivaló kölyökkutyával, és derítsd ki, hány kutyafajtát ismersz fel első pillantásra!
A közelgő kutyák világnapja alkalmából kutya kötelességünk foglalkozni a népszerű négylábúak témájával.
Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos augusztusi eseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek augusztushoz köthetők.
Kvíz: Egyaránt ismered a magyar és a külföldi konyhát? Tedd próbára, mennyire vagy otthon a gasztronómiában!
A mai kvíz során magyaros fogások külföldi „rokonait” keressük. Mutasd meg, hogy ez a trükkös gasztro kvíz sem foghat ki rajtad!
Kvíz: Bejártad az egész országot, láttál már minden jó helyet? Lássuk, mennyire ismered a történelmi magyar várakat!
A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered a legismertebb magyar várakat, és azt is tesztelheted, hogy rémlenek-e a hozzájuk köthető a történelmi események, híres várkapitányok.
Tíz hazafias költemény, tíz jól ismert magyar költő. Vajon néhány kezdősor is elég lesz ahhoz, hogy felismerd a szerzőt?
Mitől kel meg a tészta, mire jó a dagasztás, és mitől lesz igazán jó a kenyér? Az új kenyér ünnepén teszteld, mennyit tudsz a kenyérsütésről!
Tudod, mi a közös Magyarországban, az NFL-ben és H. P. Lovecraftben? Mindegyik augusztus 20-án „született”, csak nem ugyanabban az évben! Te vajon tudod augusztus 20....
Kvíz: Minden évben megkóstolod az Ország Tortáját? Lássuk, mennyire emlékszel az ünnepi ízekre, győztes süteményekre!
A mai kvíz során felidézheted az elmúlt évek ízeit és az is kiderülhet, mennyire emlékszel a korábbi évi országtortákra.
Kvíz: Rég volt az irodalomóra, mennek még a kötelező olvasmányok? Lássuk, emlékszel-e az utolsó mondatokra!
Te eljutottál mindegyik könyvnek a végéig, olvastad a kötelezőket A-tól Z-ig? Most kiderül, mennyire emlékszel jól!
Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?
Rengeteg latin kifejezést használunk ma is, de vajon a pontos jelentésüket is ismerjük? Teszteld a tudásodat ezzel a kvízzel!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar népdalokat, fejből tudod a szöveget, dallamot? Lássuk, hogy muzsikálsz!
A mai kvíz során próbára teheted, mennyire ismered a magyar népdalok szövegét. Vajon hányat tudsz közülük biztosan felidézni?
Mennyire ismered a világ híres festményeit? Most nem elég felismerni az alkotásokat, a hiányzó részleteket is meg kell találnod.
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
A mai kvíz a Balaton-felvidék és a Balaton legismertebb természeti, történelmi és kulturális értékeit járja körül.
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Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
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Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.