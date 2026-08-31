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Egy tanár két diák mellett áll egy színes tanteremben, és segíti őket, miközben azok az írásbeli feladataikra koncentrálnak és a tananyaggal dolgoznak. school iskolakezdés classroom teacher
Kvíz

Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 18:02

A nyári szünet véget ért, elkezdődik az iskola. Te emlékszel még az általános iskolás tananyagra? A mai kvíz összeállítása során a nyolcosztályos gimnáziumokba felvételiző 4. osztályos gyerekeknek szánt felvételi feladatokból válogattunk. Be tudod bizonyítani, hogy vagy annyira okos, mint egy negyedikes? Lássuk, mennyire mennek még az alapvető matematikai és magyar feladatok!

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Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod

1/10 kérdés
Egészítsd ki a mondást a megfelelő állatnévvel! "Ne igyál előre a ............................. bőrére!"
medve
kecske
nyúl
macska
2/10 kérdés
Egy szó a jelentése alapján nem illik a többi közé. Keresd meg a kakukktojást!
sólyom
bagoly
borz
sas
3/10 kérdés
Kinga háromjegyű, pozitív számokra gondolt. A felsorolt tulajdonságok alapján találd ki, melyik számra gondolt Kinga! A) Minden számjegye páratlan. B) Számjegyeinek összege 17. C) Az egyesek helyén álló számjegy háromszorosa áll a százas helyi értékű helyen.
692
391
719
953
4/10 kérdés
Melyik szó a gazdag szinonimája az alábbiak közül?
burkus
kunkori
jómódú
telhetetlen
5/10 kérdés
Tedd a következő neveket ábécé sorrendbe: Sára, Tamás, Zita, Ábel, Szabolcs, András. Melyik lesz a 4. a sorban?
Tamás
Sára
Ábel
Szabolcs
6/10 kérdés
A tengerparton egy sorba 100 napernyőt helyeztek ki. A napernyők mindig fehér, szürke-fehér, fekete-fehér és szürke sorrendben követik egymást. A szürke napernyő után újra fehér következik. Milyen színű a 14. napernyő?
fekete-fehér
fehér
szürke-fehér
szürke
7/10 kérdés
Ugyanezen a strandon járunk, ahol egy sorba 100 napernyőt helyeztek ki. A napernyők mindig fehér, szürke-fehér, fekete-fehér és szürke sorrendben követik egymást. Hány olyan napernyő van az első 67 napernyő között, amelyikben nincs szürke szín?
42
34
17
50
8/10 kérdés
Válaszd ki azt a szót, amely az elválasztás szabályai szerint nem illik a többi szó közé!
fogászat
fogselyem
fogkefe
fogmosás
9/10 kérdés
A zöldségesnél 4 vásárló vásárolt. Mindenki 1000 Ft-os bankjeggyel fizetett. Az első vásárló 5 almát vett és 200 forint volt a visszajáró. A második vásárló 1 kg szilvát és 2 darab körtét vett, 40 forint volt a visszajáró. A harmadik vásárló 3 almát és két körtét vett, 0 forintot kapott vissza. A negyedik vásárló 1 kg banánt, fél kiló szilvát és 1 darab körtét vett; nem volt visszajáró. Mennyibe kerül fél kg banán?
260 Ft
300 Ft
520 Ft
440 Ft
10/10 kérdés
Egészítsd ki a hiányos szólást! A megadott szavak közül válaszd ki a megfelelőt! "Savanyú a(z) ..............................."
citrom
alma
szőlő
borsó
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Címlapkép: Getty Images
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