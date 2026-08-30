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Egészség

Magyarok százezrei élhetnek együtt ezzel a rejtélyes kórral: kevesen sejtik, de évtizedekig tarthat, mire kiderül az igazság

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 13:15

Magyarországon mintegy 700 ezer ember élhet ritka betegséggel, miközben a pontos diagnózisig vezető út még ma is évekig tarthat. Arany-Kovács Rozália 39 év után tudta meg, hogy mitokondriális miopátiában szenved. Saját történetéből nőtt ki a Kék Rózsa program ötlete, amely egy átláthatóbb, rövidebb betegutat hozna létre. Dr. Molnár Mária Judit szerint a korai diagnózis nemcsak a betegek életkilátásait javíthatja, hanem az egészségügyi rendszer költségeit is csökkentheti. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag, ezennel ezt a témát járta körül.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Arany-Kovács Rozália hatéves kora óta küzdött különböző tünetekkel. Már gyerekként alig tudott néhány száz métert megtenni segítség nélkül, később ájulások, migrénes fejfájások, légúti és mozgásszervi problémák jelentkeztek nála. A pontos diagnózisra azonban 2020-ig kellett várnia, amikor kiderült, hogy egy ritka genetikai betegséggel, mitokondriális miopátiával él.

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A diagnózishoz vezető útját az is nehezítette, hogy édesanyja pszichiátriai betegsége miatt sokáig ezen a vonalon keresték nála is a problémát. Mint elmondta, évtizedeken keresztül próbálta jelezni, hogy testi tüneteinek más oka lehet.

39 éve bumlizom ezért a mondatért. 39 éve mondom azt az orvosoknak, hogy nem hülye vagyok, hanem valami nem kerek

- idézte fel azt a pillanatot, amikor végül megkapta a diagnózisát.

Évekig tarthat, mire kiderül, mi a baj

Dr. Molnár Mária Judit, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgatója szerint a ritka betegségek egyik alapvető problémája, hogy gyakran több szervrendszert érintenek egyszerre. Ha egy-egy szakorvos csak a saját területére koncentrál, könnyen elmaradhat a tünetek összekapcsolása.

Korábban nem volt ritka, hogy 20-30 év telt el a pontos diagnózisig. A genetikai és képalkotó diagnosztika fejlődésével ez jelentősen rövidült, de egy 2025-ös európai felmérés alapján még mindig átlagosan 4,7 évről beszélünk. Különösen nagy probléma ez azoknál a betegségeknél, amelyekre már létezik kezelés.

Magyarországon 2015 óta hat kiemelt ritka betegség szakértői központ működik. Ezek közé tartozik a négy orvosképző egyetem, valamint az Országos Onkológiai Intézet és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.

Egy 15-20 vizsgálatból álló „gyorsítósávot” javasolnak

Arany-Kovács Rozália elképzelése szerint a Kék Rózsa program egy egységes, 15-20 alapvizsgálatból álló kivizsgálási útvonalat hozna létre. Ezeket minden érintett beteg egyszer végigjárná, és ha ezek alapján sem születik diagnózis, egyértelmű lenne a következő lépés: a beteget ritka betegségekkel foglalkozó szakértői központba irányítanák.

A cél az lenne, hogy a betegek ne járjanak éveken keresztül ugyanazokra vagy hasonló vizsgálatokra, hanem legfeljebb másfél-két év alatt végigérjenek egy előre meghatározott diagnosztikai úton.

Ez egy gyorsítósáv. Nem 60-80-100-200 vizsgálaton mész át, hanem azon a 15-ön, a következő pedig már a ritka betegségek intézete, ha szükséged van rá

- fogalmazott.

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Molnár Mária Judit szerint a betegek bevonása kulcsfontosságú az ellátórendszer fejlesztésében. Úgy véli, a betegcsoportok tapasztalatai segíthetnek annak meghatározásában, hogy mire van ténylegesen szükségük, miközben az orvosok számára a betegek állapotának hosszú távú követése adhat fontos visszajelzést például a nagy értékű kezelések eredményességéről.

A fölösleges vizsgálatok az államnak is pénzbe kerülnek

A gyorsabb diagnózisnak komoly gazdasági jelentősége is lehet. Arany-Kovács szerint egy-egy beteg akár több tucat vizsgálaton is áteshet, mire kiderül, mi okozza a tüneteit. Ezek között drága képalkotó vizsgálatok is lehetnek, miközben a diagnózis hiánya miatt a beteg hosszabb időre kieshet a munkából, és olyan gyógyszereket is kaphat, amelyekre valójában nincs szüksége.

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Molnár Mária Judit is úgy látja, hogy jelenleg sok fölösleges vizsgálat történik. Ebben szerinte az elektronikus egészségügyi rendszernek is fontos szerepe lehet, hiszen ha az orvosok látják a korábbi eredményeket, elkerülhető ugyanazon drága vizsgálatok ismétlése.

A professzor szerint ugyanakkor nem pusztán a vizsgálatok számáról van szó. A korai diagnózis korábbi kezelést tesz lehetővé, ami alapvetően befolyásolhatja a betegség kimenetelét. Példaként az SMA-t említette, ahol az újszülöttkori szűréssel még tünetmentesen megkezdett kezelés mellett a gyerekek akár járóképessé válhatnak és iskolába járhatnak. Ha ugyanazt a terápiát csak a tünetek kialakulása után kezdik el, lényegesen rosszabb eredmény érhető el.

Nem a diagnózistól kell félni

A jelenlegi betegút jellemzően a háziorvosnál vagy gyermekek esetében a házi gyermekorvosnál indul, majd a betegek szakrendelésekre kerülnek. Ha a hagyományos diagnosztikai út nem vezet eredményre, a szakorvos küldheti tovább őket a kiemelt szakértői központok valamelyikébe. Molnár szerint ugyanakkor egyre gyakrabban maguk a betegek ismerik fel több éves kivizsgálás után, hogy ritka betegség állhat a háttérben.

Arany-Kovács szerint a Kék Rózsa egyik legfontosabb célja éppen az lenne, hogy a beteg számára is láthatóvá váljon, hol tart a kivizsgálása, milyen vizsgálatok vannak még hátra, és mikor kell továbblépnie a ritka betegségekkel foglalkozó ellátás felé.

Saját példáján azt mondta, hogy ha évekkel korábban diagnosztizálják, valószínűleg tovább tudott volna dolgozni. Mire kiderült a betegsége, már olyan állapotban volt, hogy megváltozott munkaképességűvé vált. Más betegek esetében azonban egy korábbi diagnózis akár további 5-10-15 munkában töltött évet is jelenthetne.

A Kék Rózsa program egyelőre koncepció. Arany-Kovács Rozália most azt szeretné elérni, hogy az egészségügyi döntéshozók és a ritka betegségek szakértői közösen vizsgálják meg, létrehozható-e egy egységes diagnosztikai útvonal. Megfogalmazása szerint a pontos diagnózis nem ellenség, hanem lehetőség arra, hogy a beteg végre tudja, mivel áll szemben, és ennek megfelelően alakíthassa az életét.
Címlapkép: Getty Images
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