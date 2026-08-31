Rettegett népbetegség ellenszere lehet ez a vény nélkül kapható tabletta? Elképesztő felfedezésre jutottak

Egyre több kutatás vizsgálja, milyen szerepe lehet a D-vitaminnak az agy egészségének megőrzésében. Egy új, kis létszámú amerikai vizsgálat szerint a napi nagy dózisú D-vitamint szedő, enyhe kognitív hanyatlással küzdő idősebb emberek jobb eredményt értek el a gondolkodást és memóriát mérő teszten, mint azok, akik nem szedtek D-vitamint. Az eredmények ugyanakkor még nem bizonyítják teljeskörűen, hogy a vitamin valóban lassítja a demencia kialakulását.

A D-vitaminról régóta tudjuk, hogy fontos szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében, egy új kutatás szerint azonban az agyműködés szempontjából is jelentős lehet. Az Emory Egyetem vizsgálata arra utal, hogy a D-vitamin pótlása különösen az idősebb, enyhe kognitív hanyatlással és alvászavarokkal küzdő emberek számára lehet kedvező - írja a HuffPost.

A Sleep Medicine című folyóiratban megjelent tanulmányban 54 olyan felnőttet vizsgáltak, akiknél a demencia korai jelei, ezen belül enyhe kognitív károsodás és alvászavarok jelentkeztek. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a D-vitamin-pótlás összefüggésbe hozható-e a gondolkodási és memóriafunkciók alakulásával.

A résztvevők egy része naponta legalább 5000 NE D-vitamint kapott. A kutatók a Montreal Cognitive Assessment nevű teszttel mérték a kognitív képességeket. Ez egy olyan szűrővizsgálat, amely többek között a gondolkodást és a memóriát vizsgálja.

Az eredmények figyelemre méltó különbséget mutattak: azok, akik napi 5000 NE D-vitamint szedtek, nagyjából 13 százalékkal magasabb pontszámot értek el a kognitív teszten, mint azok, akik egyáltalán nem szedtek D-vitamint. A kedvező hatást mind a D3-, mind a D2-vitamin esetében megfigyelték, ugyanakkor a napi 5000 NE-nél kisebb adagoknál nem tapasztaltak javulást a memória vagy a gondolkodási képességek terén.

Victoria Pak, a kutatás egyik szerzője szerint különösen fontos lehet az az időszak, amikor már megjelennek a kognitív hanyatlás első jelei, de még van lehetőség az agy egészségének támogatására.

Ez kritikus időszakot jelenthet a beavatkozás szempontjából

- fogalmazott Pak. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredményeket óvatosan kell értelmezni. A vizsgálat mindössze 54 résztvevővel zajlott, ezért egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy egy nagyobb népességen is ugyanezt az összefüggést találnák.

A mostani eredmények azonban illeszkednek korábbi kutatásokhoz. Ezek alapján az alacsony D-vitamin-szint összefüggésbe hozható az Alzheimer-kór és a demencia magasabb kockázatával. Egyes vizsgálatok szerint már a 30-as és 40-es éveikben járóknál is lehet jelentősége a D-vitamin szintjének, míg más kutatások arra utalnak, hogy a középkorban magasabb D-vitamin-szint mellett idősebb korban kevesebb demenciával kapcsolatos kockázati tényező jelenhet meg.

A D-vitaminhoz a szervezet elsősorban napfényből, bizonyos élelmiszerekből és étrend-kiegészítőkből juthat hozzá. A lap szerint az amerikai felnőttek mintegy 40 százalékának D-vitamin-szintje alacsony vagy nem megfelelő. A hiány nemcsak a demencia szempontjából lehet fontos: az alacsony D-vitamin-szint a szív- és érrendszeri betegségek egyik kockázati tényezője is, ezek a betegségek pedig szintén növelhetik a demencia kialakulásának esélyét.

Az étrendnek az agy egészségének megőrzésében is szerepe lehet. Thomas M. Holland, a chicagói Rush Egyetem Orvosi Központjának orvos-kutatója szerint a D-vitamin szempontjából előnyösek lehetnek az egészséges fehérjeforrások, köztük a zsíros halak, például a tonhal, a lazac, a szardínia és a makréla. Az általános agyi egészség szempontjából pedig a sötétzöld leveles zöldségek, a bogyós gyümölcsök, a teljes kiőrlésű gabonafélék és az extra szűz olívaolaj is hasznos lehet.

A kutatás ugyanakkor nem állítja, hogy a D-vitamin képes lenne megelőzni a demenciát. A kutatók szerint a pótlás legfeljebb egyike lehet azoknak a tényezőknek, amelyek hozzájárulhatnak a kognitív hanyatlás lassításához.

A demencia kockázatát emellett számos életmódbeli tényező is befolyásolhatja. A kutatás alapján ezek közé tartozik a magas vérnyomás kezelése, a cukorbetegség megelőzése vagy megfelelő kezelése, a rendszeres testmozgás, a társas kapcsolatok fenntartása, a teljes kiőrlésű gabonákban, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend, valamint az agy rendszeres stimulálása új tevékenységekkel. Fontos lehet a megfelelő mennyiségű alvás és a hallásromlás kezelése is.

A kutatók azt mondják, a kérdés egyre fontosabbá válhat, mivel az Egyesült Államokban a demenciás esetek számának jelentős növekedésére számítanak az elkövetkező évtizedekben. A D-vitamin pótlása azonban nem mindenkinek megfelelő: bizonyos gyógyszerekkel kölcsönhatásba léphet, ezért új étrend-kiegészítő rendszeres szedése előtt érdemes orvossal egyeztetni.