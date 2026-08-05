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Ez a 7 megye lélegezhet fel elsőként a kibírhatatlan kánikulából: 5 megyében tart ki a legtovább a hőség, ahol még pénteken is kutya meleg lesz

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 12:16

Az idei második hőséghullám már a múlt hét második felétől nehezíti meg a mindennapokat Magyarországon. A tetőzés csütörtökre várható, pénteken már sok helyen fellélegezhet a lakosság. A HungaroMet előrejelzése alapján megnéztük, melyik megyék hűlnek le leghamarabb, és hol alakul még pénteken is 27 °C felett a napi középhőmérséklet - ami bizony akár 35 fok feletti csúcsokat is jelenthet.

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Szerdán, vagyis a mai napon nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, csak kevés gomolyfelhő képződhet. Csapadék nem lesz. A délies szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A maximum-hőmérséklet döntően 39, 40 fok körül lesz és késő este általában 25, 32 fokot mérhetünk - írja előrejelzésében a HungaroMet.

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A meteorológiai portál térképes előrejelzése alapján az országban mindenhol 29 °C felett alakulhat a napi középhőmérséklet, harmadfokú riasztás van érvényben. A tegnapi napon az országos tisztifőorvos augusztus 7-e, péntek éjfélig hosszabbította meg a harmadfokú hőségriasztást Magyarország teljes területére. 

Szerdán éjjel és csütörtök hajnalban is országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak, míg a vízpartokon, városokban, magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb lesz a hajnal.

Csütörtökön többnyire napos idő várható képződő gomolyfelhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.

Csütörtökön lesz tehát a hőséghullám csúcsa.

A térkép alapján a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat minden megyében, viszont Nógrád, Pest, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén egyes területein zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Négy megye kivételével zivatarokra szinte mindenhol lehet majd számítani:

Pénteken hajnalban 17, 25, délután többnyire 29, 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még egy-két fokkal melegebb is lehet. Tehát a lehűlés eléri az országot az előrejelzés szerint, nyugaton Győr-Moson-Sopron, Zala és Vas, északon pedig Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén már nem is kell magas napi középhőmérséklettől szenvedni. A legkésőbb az ország közepéről - Fejér, Tolna, Barnya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád területéről - tűnik el a fullasztó hőség:

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Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában ugyancsak sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. Az északias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

A hőmérséklet hajnalban 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben hűvösebb is lehet. Délután 29, 34 fok valószínű. Fejér, Tolna, Barnya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád területén a napi középhőmérséklet még mindig 25 °C felett alakulhat:

Vasárnap pedig többnyire derült, napos, csapadékmentes időre készülhetünk. A változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű. 

A HungaroMet térképes előrejelzése az augusztus 5-i becsült értékek alapján készült. Az előrejelzéshez mindig frissülnek a kalkulációk, ezért a legfrissebb információk a meteorológiai portálon, itt találhatók. 
Címlapkép: Getty Images
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