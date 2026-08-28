Kész vagyonba kerülhet ma egy kutya Magyarországon: sok gazdi nem számol ezekkel a kiadásokkal

A kutyatartás az elmúlt években látványosan átalakult Magyarországon: egyre több gazdi tekint családtagként kedvencére, tudatosabban választ eledelt, nagyobb figyelmet fordít a megelőzésre, és gyakrabban vesz igénybe különféle szolgáltatásokat. Ezzel párhuzamosan azonban a kutyák ellátása is egyre komolyabb kiadást jelenthet, az állatorvosi kezelésektől a prémium tápokon át egészen a kozmetikáig és a panzióztatásig. De mennyibe kerül ma egy kutya tartása, mire költenek a legtöbbet a gazdik, és milyen váratlan kiadások érhetik őket? A kutyák világnapja alkalmából ennek járt utána a Pénzcentrum.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá. Augusztus 26-án ünnepeltük a kutyák világnapját, ennek apropóján pedig azt vizsgáltuk meg, hogyan változtak a hazai kutyatartási szokások, milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe a gazdik, és mekkora kiadással járhat ma egy kutya megfelelő ellátása. Kérdéseinkre az ALPHAZOO, a Dogmopolite, a Fressnapf, a Generali és a Primavet Kisállat-Rendelőintézet válaszolt.

A nemzetközi kutyanap ötlete egyébként Colleen Paige állatvédelmi aktivistától származik, aki 2004-ben hívta életre a kezdeményezést. A dátum választása személyes okokon alapult: augusztus 26-a volt az a nap, amikor Paige családja örökbe fogadta első kutyáját, amikor ő 10 éves volt.

ALPHAZOO: akár 60 ezer forintba is kerülhet egy kutya kezdőcsomagja

A kutyatartás egyik legnagyobb rendszeres költségét továbbra is az etetés jelenti. Az állateledelt és kisállat-felszereléseket kínáló üzlethálózat, az ALPHAZOO tapasztalatai szerint ezen belül a száraz kutyatápokra költenek a legtöbbet a gazdik, ezeket a nedves eledelek, a konzervek és a jutalomfalatok követik.

A 2025-ben és 2026-ban is forgalmazott termékek összehasonlítása alapján különösen erőteljes növekedést mutatnak a prémium és speciális kutyatápok. Egyes termékekből 80–170 százalékkal vagy még ennél is többel nőtt az értékesített mennyiség.

Elsősorban a hipoallergén, gabonamentes, testsúlykontrollt segítő, valamint az adott életkorhoz, testmérethez vagy speciális táplálási igényhez igazított eledelek iránt erősödik a kereslet.

Az egészségmegőrző kategórián belül továbbra is meghatározók az élősködők elleni készítmények, amelyeknél több termék esetében 30–50 százalék körüli mennyiségi növekedést tapasztaltak. Emellett egyre többen keresik az ízületek és a mozgásszervek működését támogató készítményeket, az omega-3-at tartalmazó táplálékkiegészítőket, valamint a fog- és fülápolási termékeket.

Az üzletlánc szerint a gazdik árérzékenyek, de nem kizárólag az ár alapján döntenek. Sokkal inkább az ár-érték arányt figyelik, és hajlandók többet fizetni, ha egy termék egyértelmű minőségi vagy funkcionális előnyt kínál. Az üzleteikben az átlagos kosárérték bruttó 6800 forint körül alakul, míg a webáruházban megközelíti a 16 ezer forintot. Az online vásárlások magasabb értékéhez hozzájárul, hogy a vevők gyakrabban rendelnek nagyobb kiszereléseket, és az ingyenes szállítás értékhatára is növelheti a kosár összegét.

Azt is megtudtuk, hogy már egy kutya fogadásához szükséges alapfelszerelés beszerzése is több tízezer forintos kiadás lehet. Egy pórázból vagy hámból, fekhelyből, etető- és itatótálból, játékból, valamint alapvető ápolási eszközökből álló csomag átlagosan 15–20 ezer forintból állítható össze, prémiumabb vagy tartósabb termékek választása esetén pedig ugyanez már 30–40 ezer forintba is kerülhet.

Ha szállítóbox vagy komolyabb utazási felszerelés is kerül a csomagba, akkor az átlagos végösszeg 25–30 ezer, prémium kategóriában pedig akár 45–60 ezer forint is lehet. A költségeket a kutya mérete is jelentősen befolyásolja, hiszen egy nagyobb állatnál a fekhely, a hám és a szállítóeszköz is többe kerülhet.

Dogmopolite: 13–15 ezer forintba kerül egy kutyakozmetikai kezelés

Ezért a kutyakozmetika sok gazdi számára ma már nem alkalmi kiadás, hanem a rendszeres állattartási költségek része. A Dogmopolite-nál többek között kutyapanzió, kutyakozmetika és kutyakiképzés is elérhető, az ő tapasztalataik szerint a legtöbb ügyfél négy-hat hetente viszi kozmetikába a kutyáját, a gazdik pedig otthon a felületes fésüléssel, illetve az ápolás részleges vagy teljes elhanyagolásával követnek el hibát.

Az ideális gyakoriság ugyanakkor elsősorban a fajtától és a szőrzet típusától függ. A trimmelést igénylő szőrzetnél például háromhavonta lehet szükség kezelésre, míg más kutyáknál a négyhetes időköz számít ideálisnak, sok esetben pedig hathetente is elegendő felkeresni a kozmetikát.

A kutyakozmetikák leggyakoribb vendégei az uszkárok és a bichonok, amelyek szőrzete rendszeres és alapos ápolást igényel, az utóbbi időben pedig különösen népszerűvé vált az apricot színű törpeuszkárok úgynevezett macifazonra nyírása. Egy kutyakozmetikai kezelés átlagosan 13–15 ezer forintba kerül. A leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás a komplett kozmetika, valamint a fürdetés és a nyírás.

A nyári utazások előtt érdemes minél hamarabb lefoglalni a panziót

A nyári utazások idején a panzióztatás is jelentős kiadássá válhat. A Dogmopolite-nál az idei nyári szezon a megszokottnál lassabban indult, július második felére azonban beindult a csúcsidőszak. A szolgáltatónál 4 kutyapanzió és 2 kutyanapközi érhető el, ahol egyszerre mintegy 300 kutyát és macskát tudnak fogadni.

A gazdik foglalási szokásai azonban a tapasztalatok szerint erősen eltérnek. "Körülbelül ugyanannyian biztosítják már tavasszal kedvencük helyét, mint ahányan az utolsó pillanatra hagyják a foglalást. A panzió kiválasztásánál a munkatársak felkészültsége mellett érdemes megvizsgálni a létesítmény felszereltségét, napi rutinját, hűtését és fűtését, az állatorvosi segítség elérhetőségét, valamint azt is, hogyan tartják a kapcsolatot a gazdikkal" - válaszolta kérdésünkre az állatpanzió-lánc.

A Dogmopolite-nál a panzió alapdíja egy kutya esetében naponta 7500 forint, amelyhez a kiemelt időszakokban további 1000 forintos szezonális felár társul.

A külön tartás napi 500, a szolgáltató által biztosított eledel pedig szintén napi 500 forintba kerül. Több, egy családhoz tartozó kutya fogadásánál, illetve két hétnél hosszabb tartózkodás esetén azonban kedvezményt biztosítanak.

Fontos, hogy a panzióban való elhelyezéshez szükség van érvényes veszettség elleni oltásra, az állat pedig nem lehet agresszív az emberekkel. Nagyon idős, folyamatos ellátást igénylő betegséggel élő vagy agresszív kutyát a szolgáltató nem minden esetben tud fogadni.

Fressnapf: havonta akár 45 ezer forintot is elkölthetnek a gazdik

A Fressnapf szerint a kisállatpiacon egyértelműen megfigyelhető a humanizáció: a gazdik mind gyakrabban családtagként, sőt akár gyermekként tekintenek kedvencükre. Emiatt az emberi táplálkozásban és egészségmegőrzésben megjelenő trendek a kutyatartásban is egyre erősebben érvényesülnek.

A vásárlók alaposabban elolvassák az eledelek összetevőit, keresik a magas hústartalmú, mesterséges adalékanyagoktól és gabonától mentes termékeket, és a korábbinál nagyobb figyelmet fordítanak a megelőzésre. Egyre többen nemcsak akkor vásárolnak egészségmegőrző készítményeket, amikor valamilyen probléma jelentkezik, hanem előre igyekeznek gondoskodni kedvencük védelméről.

Az elmúlt évben különösen a funkcionális, például hipoallergén eledelek, a természetes, szárított húsból készült jutalomfalatok és az egészségmegőrző készítmények iránt nőtt a kereslet. Emellett egyre népszerűbb a BARF, vagyis a biológiailag megfelelő nyers táplálás is. Ennek követői fagyasztott nyers húsokból, belsőségekből, növényi olajokból, vitaminokból és más kiegészítőkből állítják össze kedvencük étrendjét.

A prémium kategóriák erősödése nem jelenti azt, hogy a vásárlók ne lennének árérzékenyek. A cég szerint a gazdik tudatosan keresik az akciókat és a hűségprogramokat, de kedvencük esetében nehezebben mondanak le a megszokott minőségről, mint a saját élelmiszereiknél. Emiatt a drágább gyártói márkák helyett egyre gyakrabban választanak kedvezőbb árú prémium vagy szuperprémium saját márkás termékeket.

Egy átlagos, közepes testű kutya minőségi eledelére, kötelező és ajánlott parazitavédelmére, valamint alapvető jutalomfalataira és játékaira havonta körülbelül 20–45 ezer forintot költhet a gazdi. Ebben még nincsenek benne a váratlan állatorvosi kiadások és a speciális gyógytápok, amelyek akár meg is duplázhatják a havi költségeket.

Az enyhébb telek miatt a kullancs- és bolhaveszély sem korlátozódik kizárólag a hagyományos tavaszi és őszi időszakra. Bár ezekben a hónapokban továbbra is erősödik a kereslet, egyre több gazdi törekszik egész éven át tartó parazitavédelemre.

Az ízületvédő készítmények és multivitaminok mellett az immunrendszert támogató termékek iránt is nő az érdeklődés. Emellett egyre keresettebbek a fogápolási jutalomfalatok és fogkrémek, valamint a természetes hatóanyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők.

Generali PetCare: több százezer forintba kerülhet egy komolyabb kezelés

Bár az állattartáshoz kapcsolódó kiadások egyre magasabbak, Magyarországon továbbra is kevés gazdi rendelkezik kisállat-biztosítással. A Generali biztosító szerint ezek a termékek itthon még a felfutás előtti szakaszban vannak, bár az állatorvosi költségek emelkedésével egyre több tulajdonos kezd érdeklődni irántuk.

Már egy egyszerűbb állatorvosi vizsgálat is több tízezer forintba kerülhet, egy komolyabb műtét vagy daganatos betegség kezelése pedig akár több százezer forintos kiadással járhat.

A biztosító tapasztalatai szerint leggyakrabban gyomorrontás, vágás, csonttörés vagy toklász okozta gyulladás miatt veszik igénybe a biztosítást. A nagyobb diagnosztikai vizsgálatok, a balesetből eredő beavatkozások és a műtétek költségére azonban sok gazdi nincs felkészülve.

Szerződéskötés előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy az adott állat az életkora és típusa alapján biztosítható-e, milyen eseményekre terjed ki a védelem, mekkora a biztosítási összeg, és milyen önrészt kell vállalnia a gazdinak - figyelmeztetett a Generali. Alacsony fedezeti összeg esetén ugyanis egy komolyabb kezelésnél nemcsak az önrészt, hanem a biztosítási limit fölötti költségeket is a tulajdonosnak kell kifizetnie.

Fontos áttekinteni a szerződésben szereplő korlátozásokat, kizárásokat és mentesülési feltételeket is. A biztosító például elutasíthatja a kárigényt, ha a kezelés olyan betegséghez vagy állattípushoz kapcsolódik, amelyre nem terjed ki a szerződés. Az is számíthat, hogy melyik országban történt a káresemény, a biztosítás területi hatálya ugyanis nem feltétlenül terjed ki minden államra.

A kárigény benyújtásakor fontos, hogy a gazdi a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg, és csatolja a biztosítási feltételekben meghatározott igazoló dokumentumokat.

Primavet: évente százezer forintba kerülhet az alapvető állatorvosi ellátás

A Primavet Kisállat-Rendelőintézet tapasztalatai szerint az elmúlt években egyre többen választanak kisebb testű kutyát, miközben az állategészségügyi tudatosság is lassan javul. A rendelő elsősorban ortopédiai, traumatológiai és gerincsebészeti esetekkel foglalkozik, de általános ellátást is végez. A megelőzhető problémák közül rendszeresen találkoznak szív- és tüdőférgességgel: hetente átlagosan egy-két ilyen eset fordul elő náluk. A nagy testű, fiatal kutyáknál emellett gyakoriak a túletetésből eredő fejlődési rendellenességek. Ilyen problémával hetente akár egy-három állat is érkezhet a rendelőbe.

A Primavet emellett azt is hangsúlyozta, hogy az egészséges kutyáknál is számolni kell az oltások, a féreghajtás, a kullancs- és bolhavédelem, valamint az ajánlott szűrővizsgálatok költségeivel minden évben.

Ezek éves összege hozzávetőleg 100 ezer forint lehet, bár pontos átlagot nehéz meghatározni, mivel a kiadások az állat méretétől, életkorától és szükségleteitől is függnek.

A rendelő a nagy testű kutyáknál hatéves, a kisebb testű kutyáknál pedig nyolcéves kortól javasol rendszeres, részletesebb kivizsgálást. Ennek része lehet a teljes vérlabor, a vizeletvizsgálat, a mellkasröntgen és a hasi ultrahang.

A Primavet tapasztalatai szerint az állatorvosi szolgáltatások árait csak fokozatosan, jellemzően az inflációhoz igazodva lehet emelni. Tájékoztatásuk szerint bár magasnak tűnnek a hazai gazdiknak, a magyarországi díjak jelenleg 40–70 százalékkal is elmaradhatnak a környező országokban tapasztalható áraktól. A legjelentősebb drágulás az MR- és CT-vizsgálatoknál, valamint az ezekhez kapcsolódó gerincműtéteknél érzékelhető az utóbbi években.

A gazdikat leginkább a balesetekből, ortopédiai problémákból és bénulással járó állapotokból eredő kezelési költségek érhetik felkészületlenül. Ezek helyreállítása komoly anyagi terhet jelenthet, miközben sok tulajdonos előzetesen nincs tisztában azzal, mennyibe kerülhet egy összetettebb diagnosztikai vizsgálat vagy műtéti beavatkozás. Nyár végén a magas hőmérséklet okozta kiszáradásra és hőgutára továbbra is figyelni kell. Emellett közeledik az allergiás időszak, miközben a kullancsok és szúnyogok jelentette veszély is magas marad.