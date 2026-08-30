Augusztus 31-től megújult tartalommal várják a nézőket a Duna hétköznaponként jelentkező magazinműsorai.
Működik a pofonegyszerű tanulási trükk: akár hetek alatt megmenekülhet a gyerek a bukástól
Szeptember különösen nehéz lehet azoknak a gyerekeknek, akik korábbi lemaradások miatt szoronganak a matektól.
Baloghné Békési Beáta matematikatanár, a Matek Oázis oktatási portál alapítója szerint a bizonytalanság gyakran nem képességbeli hiányosságból, hanem az alapok hiányából és a túl gyors tanórai tempóból ered.
Szerinte célzott ismétléssel, saját tempójú gyakorlással és azonnali visszajelzéssel akár hetek alatt is javítható a teljesítmény és az önbizalom.
Kiemelte: a szorzótábla, a törtek, a százalékszámítás és az algebra hiányosságai később egymásra épülhetnek, ezért már az első bizonytalanságoknál érdemes segítséget kérni.
Több változás is elindult az oktatásban, de a bérrendezés és az iskolák működésének finanszírozása továbbra is gond.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
Több száz pedagógusi állás betöltetlen, a PDSZ szerint azonban a valós tanárhiány jóval nagyobb lehet ennél.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Rákosrendező fejlesztése hosszú távon jelentősen átalakíthatja a XIII. és XIV. kerület ingatlanpiacát, és a hatás nem állhat meg a beruházási terület közvetlen környezeténél.
Szülők, figyelem! Vizsgálódott a fogyasztóvédelem - nagyon érdemes odafigyelni, honnan vásárolunk tanszereket sulikezdés előtt
Érdemes a gyermekeket is bevonni a választásba.
Fontos hírt kaptak a dolgozó szülők: nagyot változhat az iskolakezdési támogatás a magyar munkahelyeken?
Az új állami iskolakezdési támogatás miatt a cégeknek is érdemes lehet újragondolniuk eddigi juttatásaikat.
Ez már a Holdról is látszik: rengeteg magyar gyerek tengődik a szegénységi küszöb alatt, innen borzasztó nehéz lesz kitörni
Magyarországon a gyerekek 11,3 százaléka élt a szegénységi küszöb alatt az OECD adatai szerint, vagyis nagyjából minden kilencedik gyermek érintett.
Még javában tart a nyári szünet, de az igazán előrelátó szülők már most az őszi szünetre készülnek.
Jövő hétfőn, augusztus 24-én utalják az új iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét.
Működik az iskolakezdési trükk: így veszik most potom pénzért a méregdrága táskákat, tableteket az élelmes magyarok
Augusztusban megindult az iskolai felkészülés időszaka az online piactereken is.
Jelentősen enyhültek a tankerületi igazgatók kinevezési feltételei, az iskolaigazgatók pedig visszakapják munkáltatói jogaikat a köznevelési törvény legújabb módosításával.
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
Több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben a magyar felsőoktatásban, de nem lesz egyszerű az indulás.
Nagyon fontos bejelentést tett Lannert Judit a tankönyvekről: százezernyi iskolást és pedagógust érint
A tárcavezető közölte, hogy a minősítést megkapott tankönyvekből és kiegészítő kiadványokból augusztus utolsó hetétől már rendelni is lehet.
Tari Annamária: A valódi világ lassú, csendes, kivárást és fókuszt kér - 15-20 év múlva látszik, ha ezt nem adjuk át a gyereknek
15-20 év múlva jelentkezik annak a gyereknek az életében a hiány, amit ma egy rohanó, lelassulni nem képes szülő ad neki – figyelmeztet Tari Annamária...
Nagyot változhat az oktatás az alsó tagozatban: a szakszervezet a tanárok túlterhelésére figyelmeztet
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint jó irányba mutat az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium általános iskoláknak készített javaslatcsomagja.
Kiderült a szomorú igazság: ennyibe fáj 2026-ban az iskolakezdés - a többség semmilyen támogatást nem kap
A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60000 forint. A szülők fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít.
Húzós ősz vár a magyar családokra: hiába a 100 ezer forintos támogatás, sokkal nagyobbra is rúghat az iskolakezdés költsége
A KSH júliusi adatai alapján a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1 százalékkal drágultak az egy évvel ezelőtti szinthez képest.
A boltok, a bankok és egy pszichológiai központ is elárulta, mire számíthatnak a családok a tanévkezdés előtt.
Itt a javaslatcsomag az általános iskoláknak: fontos változások jönnek az iskolákban, ezt minden szülőnek tudnia kell
A jövő hónapban induló tanévtől alkalmazhatják az általános iskolák azt a tizennégy pontból álló minisztériumi javaslatcsomagot, amely az alsó tagozatos oktatást tenné gyermekközpontúbbá.
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Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
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Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.