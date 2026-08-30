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matek, tanulás
Oktatás

Működik a pofonegyszerű tanulási trükk: akár hetek alatt megmenekülhet a gyerek a bukástól

MTI
2026. augusztus 30. 11:01

Szeptember különösen nehéz lehet azoknak a gyerekeknek, akik korábbi lemaradások miatt szoronganak a matektól.

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Baloghné Békési Beáta matematikatanár, a Matek Oázis oktatási portál alapítója szerint a bizonytalanság gyakran nem képességbeli hiányosságból, hanem az alapok hiányából és a túl gyors tanórai tempóból ered.

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Szerinte célzott ismétléssel, saját tempójú gyakorlással és azonnali visszajelzéssel akár hetek alatt is javítható a teljesítmény és az önbizalom.

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Kiemelte: a szorzótábla, a törtek, a százalékszámítás és az algebra hiányosságai később egymásra épülhetnek, ezért már az első bizonytalanságoknál érdemes segítséget kérni.

 
Címlapkép: Getty Images
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