Működik a pofonegyszerű tanulási trükk: akár hetek alatt megmenekülhet a gyerek a bukástól

Szeptember különösen nehéz lehet azoknak a gyerekeknek, akik korábbi lemaradások miatt szoronganak a matektól.

Baloghné Békési Beáta matematikatanár, a Matek Oázis oktatási portál alapítója szerint a bizonytalanság gyakran nem képességbeli hiányosságból, hanem az alapok hiányából és a túl gyors tanórai tempóból ered.

Szerinte célzott ismétléssel, saját tempójú gyakorlással és azonnali visszajelzéssel akár hetek alatt is javítható a teljesítmény és az önbizalom.

Kiemelte: a szorzótábla, a törtek, a százalékszámítás és az algebra hiányosságai később egymásra épülhetnek, ezért már az első bizonytalanságoknál érdemes segítséget kérni.