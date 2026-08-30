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Hidegfront tarolja le Magyarországot: itt lesz a legerősebb a betörés

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 12:35

Hidegfront érkezik augusztus utolsó napján, emiatt szeptember elejére néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A HungaroMet szerint ugyanakkor továbbra is mérsékelten meleg idő várható, és az aszály sem enyhül számottevően.

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A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint hétfőn, augusztus 31-én hidegfront éri el az országot. A front után frissebb reggelek jöhetnek, délutánonként azonban továbbra is 30 Celsius-fok közelébe melegedhet a levegő.

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A hét eleji front hozhatja a legnagyobb területet érintő csapadékot.

A jelenlegi előrejelzések alapján kedd reggelig több helyen is eshet, ugyanakkor szárazabb forgatókönyvek is szerepelnek a modellek között.

A meteorológiai ősz kezdete így nagy fordulatot egyelőre nem hoz. A hőmérséklet kissé visszaesik, de tartósan hűvös, őszi idő még nem érkezik, miközben a csapadékhiány várhatóan továbbra is megmarad.
Címlapkép: Getty Images
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