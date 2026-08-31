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Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
A hazai borászat és a minőségi koccintások szerelmeseinek naptárában már három és fél évtizede kiemelt helyet foglal el a Budapest Borfesztivál. A jubileumi alkalom azonban izgalmas változást is hoz: idén szeptember 9-től 12-ig, szerdai kezdettel egészen szombat estig lüktet majd az élet a Budavári Palota varázslatos történelmi környezetében.
A rendezvény látogatóit több mint ezer prémium bor és pezsgő, a legnevesebb hazai pincészetek, változatos programok, valamint magas szintű gasztronómiai kínálat várja. Mindezt a budavári patinás helyszín és a szemkápráztató fővárosi kilátás emeli páratlan magasságokba. A megújult időbeosztás még több alkalmat teremt a kikapcsolódásra: a rendezvény ideális helyszín egy kötetlen munka utáni lazításhoz, kötetlen üzleti megbeszélésekhez vagy a baráti társaságok esti koccintásaihoz.
A szervezők idén vezetik be az Explorer napijegyet, amelyet kifejezetten azoknak terveztek, akik a meghittebb, délutáni órákban szeretnék feltérképezni a felhozatalt. Ezzel a kedvezményes Belépővel a nagy esti forgatag előtt kényelmesen lehet elmerülni a tételek kóstolásában, és közvetlen, személyes beszélgetéseket lehet folytatni magukkal a termelőkkel.
A magyar szőlészet szellemi és tárgyi élvonala mellett egy különleges tengerentúli kitekintés is színesíti a kínálatot, hiszen az esemény díszvendége az amerikai kontinens lesz. Három dedikált stand és négy tematikus kóstolási sor segítségével ismerhetjük meg Amerika legizgalmasabb borvidékeit és karakteres nedűit. A gasztronómiai felhozatalban a prémium érlelt sonkák, az autentikus libanoni finomságok, az olasz konyha klasszikusai, a friss osztrigák és a kreatív street food fogások egyaránt megtalálhatóak.
Az ingyenesen látogatható Pop up kóstolókon a pincészetek képviselői személyesen mutatják be tételeiket, míg a Kvaterka pódiumbeszélgetésein neves szakértők cserélnek eszmét a szakma jelenéről és jövőjéről. A megújult VinAgora Borkaszinó by Taste & Play pedig szórakoztató, játékos formában teszi próbára a résztvevők érzékszerveit és borászati tudását – a kezdő érdeklődőktől a tapasztalt borértőkig.
Amikor pedig leszáll az éj, a zenei produkcióké a főszerep. Az MVM Színpad élő koncertjei és a népszerű DJ-k szettjei mellett jazz, blues, pop és rockabilly dallamok kísérik az esti koccintásokat. A kiváló italok, a sokszínű ételek, az élőzene és a kivilágított Budapest látványa olyan felejthetetlen hangulatot teremt, ami miatt minden évben érdemes kilátogatni.
Szeptember 9. és 12. között a 35. Budapest Borfesztivál koronázza meg a nyár végét a Budavári Palotában, ahol a pazar boroké, az ízeké, a zenéé és a felejthetetlen pillanatoké a főszerep.
Részletes információk: https://aborfesztival.hu/hu
Jegyvásárlás: https://tickets.borkult.org/en/e/budapest-borfesztival-2026
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