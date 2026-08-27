Budapest 19 problémás pontján állandó rendőri jelenlétet terveznek, további 90 helyszínen pedig rendszeres ellenőrzések jöhetnek.
Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak
Bár még tart a nyár, a fűtési szezon sincs már messze, ezért érdemes időben ellenőriztetni a kéményt. Sokan nem tudják, de a kéményseprés magánszemélyeknek ingyenes, viszont családi házakhoz automatikusan nem mennek ki a kéményseprők - igényelni kell a szolgáltatást. Egy időben elvégzett ellenőrzés akár életet is menthet és nem mellesleg a fűtésszámlát is csökkentheti. A katasztrófavédelem megkeresésünkre arról beszélt, hogy amennyiben a szakemberek súlyos hibát találnak, le is tilthatják a kémény használatát. Aki ennek ellenére is begyújt, milliós büntetést is kaphat.
Bár a naptár szerint pár napig még tart a nyár, hamarosan elérkezik a fűtési szezon, ezért érdemes már most felkészülni a hidegebb hónapokra. Amíg az időjárás enyhe, célszerű ellenőriztetni a fűtési rendszert és a kéményt is, hiszen egy esetleges hibát így még időben ki lehet javítani, elkerülve a fűtési szezon kezdetén jelentkező meghibásodásokat és a hosszabb várakozást a szakemberekre - a biztonsági kockázatokról nem is beszélve.
Sokan nem tudják, de magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes! Magyarországon a katasztrófavédelem kéményseprői ellenőrzik a magánházak kéményeit.
A családi házakhoz nem megy automatikusan a kéményseprő, időpontot kell egyeztetni az ellenőrzéshez
- emelte ki a Pénzcentrum megkeresésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hozzátették, ha valaki családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet (KFT, BT, egyéni vállalkozás, stb.), akkor a kéményseprés ingyenes.
Nem kötelező élni vele, viszont biztonsági szempontok miatt erősen ajánlott. Ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, ott évente, ahol gázzal, ott kétévente ajánlott kéményseprőt hívni
- tették hozzá. Annak, aki családi házban él, és a címre gazdálkodó szervezet van bejegyezve (az egyéni vállalkozó is annak számít!), a seprést egy- vagy kétévente kötelező megrendelnie. Ezt viszont nem a katasztrófavédelem, hanem kéményseprőcégek végzik a saját díjszabásuk szerint.
A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők, nem kell külön időpontot kérni, a munkatervet minden év elején teszik közzé, de ezen az oldalon a „Mikor jön a kéményseprő?” résznél a megye, település és közterület megfelelő kiválasztásával is elérhető, hogy az adott társasházhoz mikor érkeznek a kéményseprők a munkarend szerint.
Hol lehet jelentkezni az ingyenes kéményseprésre?
A szolgáltatást a katasztrófavédelem külön erre készített weboldalán lehet igényelni, az oldalon a "ki az ön kéményseprője" résznél az irányítószám megadása után ki lehet választani, hogy magánszemély, vagy vállalkozás-e a kéménytulajdonos, illetve azt is, hogy családi ház-e vagy társasház-e a szóban forgó épület. Ha mindent megfelelően kiválasztottunk, az oldal fel is ajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprőcégektől lehet megrendelni az ellenőrzést.
Ha valaki társasházban él és a lakásba gazdálkodó szervezet van bejegyezve, akkor a katasztrófavédelem kéményseprője magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni. Például ha egy tízlakásos társasház egyik lakásába van bejegyezve egy egyéni vállalkozó, akkor neki a társasházi kéményellenőrzés díjának egytizedét kell megfizetnie
- magyarázta a katasztrófavédelem.
Érdemes időben leadni az igénylést, időpontot ugyanis 90 napon belül adnak, és a kéményseprők leterheltsége megyénként eltérhet - valamint a hidegebb napok beálltával rendszerint megnő a terhelés.
Akár le is tilthatják a kémény használatát
Megkeresésünkre a katasztrófavédelem közölte, hogy a kéményseprési ellenőrzések során feltárt leggyakoribb hibák a füstelvezetőknél a nem megfelelő tömörség, a szuroklerakódás, légellátási problémák, állékonysági problémák, tűzveszélyes beépítések, égéstermék visszaáramlása. Ezek közvetlen élet- és tűzveszélyt jelenthetnek. Ezeken túlmenően karbantartási és hozzáférési hibák, üzemeltetési és légellátási hibák lehetnek.
Fontos tudni, hogy ha a kéményseprő súlyos, élet-, vagy tűzveszélyes hiányosságokat talál, akkor le is tilthatja a kémény használatát. Ilyenkor a hiba elhárításáig tilos begyújtani a tüzelőberendezésbe. Erről a szakember egy hivatalos tanúsítványt állít ki, és kötelezően értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot is. A katasztrófavédők korábbi tájékoztatása szerint évente átlagosan 4000 kémény használatát tiltják meg a szakemberek valamilyen hiányosság miatt.
Amennyiben valaki mégis használja az életveszélyes kéményt, azon túl, hogy saját és családja életét kockáztatja, tűzvédelmi bírságra is számíthat! A szabályok szerint ha a szabálysértéssel közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő, a bírság legkisebb mértéke 20 ezer forint, a maximális büntetés pedig 1 000 000 forint. Sőt, ha baleset történik és tűzoltósági beavatkozás is szükséges, akkor a maximális büntetés 3 millió forint is lehet.
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Nem egyszerű takarítás
A katasztrófavédelem kiemelte: a kéményseprés nem egyszerűen a kémény kitisztítását jelenti, hanem egy alapos biztonsági ellenőrzés is. A kéményseprő először megvizsgálja a kémény állapotát, például azt, hogy nincs-e benne repedés, szűkület vagy nagyobb lerakódás. Ellenőrzi a füstcsöveket és azt is, hogy megfelelő-e a kémény huzata. Arra is figyel, hogy visszaáramolhat-e a füstgáz a lakótérbe, ami akár szén-monoxid-mérgezést is okozhat. Ha szükséges, műszeres vizsgálatot is végez.
Ha a kémény tisztításra szorul, a szakember eltávolítja belőle a kormot, kátrányt és egyéb szennyeződéseket, például a bekerült madárfészket. A tisztítás történhet a tető felől vagy a kémény alsó, tisztítónyílásán keresztül. Erre nemcsak a megfelelő működés miatt van szükség, hanem azért is, mert a lerakódások növelhetik a kéménytűz veszélyét.
Az ellenőrzés végén a kéményseprő rögzíti, milyen munkát végzett, és jelzi, ha valamilyen hibát vagy problémát talált. Ha szükséges, azt is megmondja, milyen javítást vagy további intézkedést kell elvégezni.
Egy kéményseprő feladata sokkal több, mint a kémények takarítása. A kéményseprő egy olyan biztonsági szakember, aki a tüzelőberendezésekhez csatlakoztatott égéstermék-elvezetők megfelelő működését ellenőrzi. A kéményseprők által végzett munka egy kémény esetén nagyjából 15 percet vesz igénybe. Munkájukkal megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés veszélye, ami észrevétlenül alakul ki és akár tragédiával is végződhet. Másrészt a rendszeres tisztítással és ellenőrzéssel csökkentik a kéménytűz kialakulásának esélyét, amely komoly anyagi kárt és életveszélyt jelenthet
- magyarázták kiemelve, hogy minden hetedik lakástűz a kéményben keletkezik. Ehhez kapcsolódóan hozzátették, hogy idén augusztus végéig 655 kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat, hárman sérültek meg és több mint 700 alkalommal vonultak szén-monoxidos esetekhez, 4-en vesztették életüket és 96 ember sérült meg.
A rezsin is meglátszik a kéményseprő munkája
A biztonsági ellenőrzés mellett munkájukkal a kéményseprők is hozzájárulnak ahhoz, hogy a tüzelőberendezések hatékonyabban és gazdaságosabban működjenek, hiszen egy tiszta, jól működő kémény jobb égést és kisebb energiaveszteséggel jár.
A katasztrófavédelem arról beszélt, hogy a szakemberek tevékenységüket szigorú jogszabályok és dokumentációs kötelezettségek betartásával és teljesítésével végzik. A kéményseprőnek rögzítenie is kell az elvégzett munkát, illetve szükség esetén intézkedéseket kell előírnia.
A technológia sokat fejlődött, korszerű kamerákkal és mérőműszerekkel, speciális tisztítóberendezésekkel dolgoznak, és digitális nyilvántartást vezetnek. A kéményseprők ma már nemcsak egyszerű kéziszerszámokkal dolgoznak, hanem különféle speciális tisztító eszközökkel és műszerekkel, amelyekkel a kémények állapotát is vizsgálják
- tették hozzá.
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