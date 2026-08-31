Óriási orvostudományi áttörés közeleg: küszöbön a vakcina, ami örökre eltünteti a rettegett, kullancsok által terjesztett betegséget

A Lyme-kór az egyik leggyakoribb kullancsok által terjesztett betegség Európában és Észak-Amerikában, az esetek száma pedig folyamatosan nő. Az Egyesült Államokban évente becslések szerint 476 ezer megbetegedést diagnosztizálnak, miközben a kullancsok élettere a klímaváltozás és az erdőterületek terjeszkedése miatt egyre nagyobb. Jelenleg még nincs engedélyezett humán vakcina a betegség ellen, ám több ígéretes fejlesztés is az utolsó klinikai fázisába lépett - írja a BBC.

A kullancsok által terjesztett kórokozók közül a Lyme-kórt okozó Borrelia baktériumok jelentik a legnagyobb fenyegetést a mérsékelt égövi országokban. A betegség kezeletlen esetekben fáradtságot, krónikus ízületi fájdalmat és idegkárosodást okozhat. Bár az Egyesült Államokban 1998-ban már forgalomba került egy LYMErix nevű vakcina, amely 76 százalékos hatékonyságot mutatott, a gyártó 2002-ben kivonta a piacról az alacsony kereslet miatt, amihez a mellékhatásokról szóló perek is hozzájárultak, noha a hatóságok nem találtak biztonsági kockázatot.

A legelőrehaladottabb fejlesztés jelenleg a Pfizer és a Valneva közös vakcinája, a PF-07307405. A készítmény a Borrelia burgdorferi baktérium felszínén található OspA fehérje ellen vált ki immunválaszt. A hatásmechanizmus lényege, hogy amikor a fertőzött kullancs szívni kezdi a beoltott személy vérét, az ellenanyagok a kullancs belsejében megakadályozzák a baktériumok kijutását.

Az idén közzétett, több mint 9400 résztvevővel végzett III. fázisú klinikai vizsgálat szerint a négyadagos oltási séma több mint 70 százalékos hatékonyságot mutatott. Ugyan a vártnál kevesebb fertőzés történt a vizsgálat során, ami csökkentette az eredmények statisztikai erejét, a Pfizer az amerikai gyógyszerfelügyelethez tervezi benyújtani az engedélyezési kérelmet.

A Moderna szintén két, OspA-t célzó Lyme-kór elleni vakcinát tesztel, amelyek jelenleg a II. fázisú klinikai vizsgálatnál tartanak. A Yale Egyetemen emellett egy olyan oltóanyagot fejlesztenek, amely a kullancs nyálára vált ki immunválaszt, de ez a készítmény még nem jutott el a humán klinikai tesztekig.

A vakcinák mellett más terápiás megközelítések is formálódnak. Mark Klempner, a UMass Chan Orvosi Egyetem professzora egy olyan injekciót fejlesztett ki, amely nem az immunrendszert aktiválja, hanem közvetlenül antitesteket juttat a szervezetbe. A készítmény két nap alatt fejti ki hatását és négy hónapig nyújt védettséget, így a kullancsszezon elején beadva szezonális védelmet biztosíthat. A TNX-4800 jelű készítmény az I. fázisú vizsgálatokat már sikeresen teljesítette, a Tonix Pharmaceuticals pedig jövőre tervezi a II. fázisú klinikai vizsgálat elindítását.

A Tarsus Pharmaceuticals egy másik utat követve olyan tablettát fejleszt, amely a kutyáknál már alkalmazott kullancsölő hatóanyagot használja fel embereknél. A TP-05 a kullancsok idegrendszerét támadja meg, és gyorsan végez velük, mielőtt átadhatnák a kórokozókat. A II. fázisú klinikai vizsgálat idén márciusban indult el, az eredményeket jövő év első felére várják. Durland Fish, a Yale Egyetem járványtani professzor emeritusa szerint ez a megoldás forradalmi lehet, mivel a Lyme-kóron túl más kullancs terjesztette betegségek – például a babesiosis és az anaplasmosis – ellen is védelmet nyújthat.

Egyelőre azonban egyik készítmény sem érhető el a lakosság számára, így a megelőzés leghatékonyabb módszereit továbbra is a bevált gyakorlatok jelentik, mint a magas fű kerülése, a védőruházat viselése, valamint a szabadban töltött időt követő alapos kullancsvizsgálat.