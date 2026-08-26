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Ötszörös díjemelést terveznek a magyar turisták sztárvárosában: napi 20 ezerbe kerülhet, hogy egyáltalán beléphess
Utazás

Ötszörös díjemelést terveznek a magyar turisták sztárvárosában: napi 20 ezerbe kerülhet, hogy egyáltalán beléphess

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 16:03

Velence már jó ideje belépőt szed az egynapos turistáktól, hogy megfékezze a tömegturizmust: ez eddig 5-10 euró volt, jövőre azonban drasztikus díjemelés jöhet. A város polgármestere ugyanis akár 50 euróra emelné a belépődíjat, a 2026-os fizetős időszak már véget ért, és több mint 650 ezer turista fizetett a belépésért - a város ebből átváltva kb. 1,8 milliárd forintot profitált.

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Véget ért a velencei belépődíj 2026-os szezonja, de a turisták nem dőlhetnek hátra: jövőre a mostani többszörösét is elkérhetik a városba látogató egynapos turistáktól. Velence új polgármestere ugyanis jelentősen megemelné a rövid időre érkezők belépődíját, amely akár napi 50 euró, vagyis több mint 20 ezer forint is lehet.

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Azoknak, akik 2026 hátralévő részében egynapos kirándulást terveznek Velencébe, már nem kell belépődíjjal számolniuk. Az idei fizetős időszak július 26-án véget ért, így a lagúnák városába az év hátralévő részében már nem kell belépőjegyet váltaniuk az egynapos turistáknak.

Velence 2026-ban összesen 60 napon keresztül alkalmazta a belépődíjat. Az intézkedés célja az volt, hogy mérsékelje a tömegturizmus negatív hatásait, amelyek az elmúlt években egyre komolyabb problémát jelentenek a város számára.

Az idei szezon április 3-án kezdődött és július 26-ig tartott. A szabályozás ezzel már a harmadik szezonjába lépett, miután 2024-ben és 2025-ben is alkalmazták.

10 euró volt a belépő, de jövőre ennek sokszorosát is kérhetik

A 2026-os szezonban az egynapos turistáknak alapvetően 10 eurót (kb. 3600 forint) kellett fizetniük naponta. Akik legalább három nappal korábban lefoglalták a belépőt, kedvezményesen, 5 euróért (kb. 1800 forintért) juthattak be.

A díjat elsősorban a hétvégéken, péntektől vasárnapig, valamint kiemelt ünnepnapokon, például húsvétkor és pünkösdkor kellett megfizetni. A fizetési kötelezettség 8:30 és 16 óra között volt érvényben. A rendszerből a 14 év alatti gyermekeket is kivonták, nekik nem kellett belépődíjat fizetniük.

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A következő évben azonban már egészen más összegekkel találkozhatnak a turisták. Velence polgármestere, Simone Venturini ugyanis tovább szigorítaná a tömegturizmus visszaszorítását. A tervei szerint az egynapos látogatóknak a jövőben 30-50 eurót (kb. 11000-18000 forintot) kellene fizetniük naponta.

Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb tervezett díj a 2026-os normál belépő ötszöröse lehet. A terv azonban egyelőre nem tekinthető véglegesnek, mivel annak megvalósításához a Giorgia Meloni vezette olasz kormány jóváhagyására is szükség lenne.

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2027-ben húsvétkor indulhat az újabb fizetős időszak

A 2027-es belépődíjjal kapcsolatban egyelőre kevés konkrétum ismert. A jelenlegi tervek alapján azonban a fizetős időszak ismét húsvét környékén kezdődhet, és várhatóan augusztus végéig tarthat. A pontos dátumokat és a fizetési szabályokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az idei rendszer mindenesetre jelentős bevételt hozott a városnak. Velence 2026-ban több mint 5 millió eurót (kb. 1,8 milliárd forintot) szedett be a belépődíjakból, ami új rekordnak számít. Az idei szezonban több mint 650 ezer fizető egynapos látogatót regisztráltak.

A belépődíj nem vonatkozott Velence minden területére. Mentesült a teljes szárazföldi rész, valamint több fontos közlekedési csomópont és környéke is. A díjmentes területek közé tartozott a Ponte della Libertà, a Piazzale Roma, a Santa Lucia pályaudvar és a hozzá közvetlenül kapcsolódó terület, a tengeri pályaudvar, a San Basilio pályaudvar, az Isola Nova del Tronchetto, valamint a Riva degli Schiavoni azon kikötőhelyei, ahol a nagy óceánjáró hajók kötnek ki.

A szabályozás kizárólag azokra vonatkozott, akik csak egy napra érkeztek Velencébe. A legalább egy éjszakára szállást foglaló turistáknak nem kellett belépődíjat fizetniük, ugyanakkor a szállóvendégeket már korábban is terhelte idegenforgalmi adó.

Több turista, egyre kevesebb helyi lakos

Velence évente becslések szerint mintegy 15 millió látogatót fogad, ezzel a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A turizmus ugyan jelentős pénzt hoz a városnak, de közben komoly terheket is ró rá. A történelmi belvárosban, amelyet több száz csatorna szel át, már 50 ezernél is kevesebb állandó lakos él.

Ezzel szemben a városban több mint 50 ezer vendégférőhely található. A legforgalmasabb napokon pedig a Szent Márk tér és a Rialto híd környékének szűk utcáiban olyan hatalmas tömeg alakul ki, hogy szinte lehetetlen közlekedni. A belépődíj bevezetése ennek a problémának a kezelését szolgálja. 
Címlapkép: Getty Images
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