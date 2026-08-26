Ötszörös díjemelést terveznek a magyar turisták sztárvárosában: napi 20 ezerbe kerülhet, hogy egyáltalán beléphess

Velence már jó ideje belépőt szed az egynapos turistáktól, hogy megfékezze a tömegturizmust: ez eddig 5-10 euró volt, jövőre azonban drasztikus díjemelés jöhet. A város polgármestere ugyanis akár 50 euróra emelné a belépődíjat, a 2026-os fizetős időszak már véget ért, és több mint 650 ezer turista fizetett a belépésért - a város ebből átváltva kb. 1,8 milliárd forintot profitált.

Véget ért a velencei belépődíj 2026-os szezonja, de a turisták nem dőlhetnek hátra: jövőre a mostani többszörösét is elkérhetik a városba látogató egynapos turistáktól. Velence új polgármestere ugyanis jelentősen megemelné a rövid időre érkezők belépődíját, amely akár napi 50 euró, vagyis több mint 20 ezer forint is lehet.

Azoknak, akik 2026 hátralévő részében egynapos kirándulást terveznek Velencébe, már nem kell belépődíjjal számolniuk. Az idei fizetős időszak július 26-án véget ért, így a lagúnák városába az év hátralévő részében már nem kell belépőjegyet váltaniuk az egynapos turistáknak.

Velence 2026-ban összesen 60 napon keresztül alkalmazta a belépődíjat. Az intézkedés célja az volt, hogy mérsékelje a tömegturizmus negatív hatásait, amelyek az elmúlt években egyre komolyabb problémát jelentenek a város számára.

Az idei szezon április 3-án kezdődött és július 26-ig tartott. A szabályozás ezzel már a harmadik szezonjába lépett, miután 2024-ben és 2025-ben is alkalmazták.

10 euró volt a belépő, de jövőre ennek sokszorosát is kérhetik

A 2026-os szezonban az egynapos turistáknak alapvetően 10 eurót (kb. 3600 forint) kellett fizetniük naponta. Akik legalább három nappal korábban lefoglalták a belépőt, kedvezményesen, 5 euróért (kb. 1800 forintért) juthattak be.

A díjat elsősorban a hétvégéken, péntektől vasárnapig, valamint kiemelt ünnepnapokon, például húsvétkor és pünkösdkor kellett megfizetni. A fizetési kötelezettség 8:30 és 16 óra között volt érvényben. A rendszerből a 14 év alatti gyermekeket is kivonták, nekik nem kellett belépődíjat fizetniük.

A következő évben azonban már egészen más összegekkel találkozhatnak a turisták. Velence polgármestere, Simone Venturini ugyanis tovább szigorítaná a tömegturizmus visszaszorítását. A tervei szerint az egynapos látogatóknak a jövőben 30-50 eurót (kb. 11000-18000 forintot) kellene fizetniük naponta.

Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb tervezett díj a 2026-os normál belépő ötszöröse lehet. A terv azonban egyelőre nem tekinthető véglegesnek, mivel annak megvalósításához a Giorgia Meloni vezette olasz kormány jóváhagyására is szükség lenne.

2027-ben húsvétkor indulhat az újabb fizetős időszak

A 2027-es belépődíjjal kapcsolatban egyelőre kevés konkrétum ismert. A jelenlegi tervek alapján azonban a fizetős időszak ismét húsvét környékén kezdődhet, és várhatóan augusztus végéig tarthat. A pontos dátumokat és a fizetési szabályokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az idei rendszer mindenesetre jelentős bevételt hozott a városnak. Velence 2026-ban több mint 5 millió eurót (kb. 1,8 milliárd forintot) szedett be a belépődíjakból, ami új rekordnak számít. Az idei szezonban több mint 650 ezer fizető egynapos látogatót regisztráltak.

A belépődíj nem vonatkozott Velence minden területére. Mentesült a teljes szárazföldi rész, valamint több fontos közlekedési csomópont és környéke is. A díjmentes területek közé tartozott a Ponte della Libertà, a Piazzale Roma, a Santa Lucia pályaudvar és a hozzá közvetlenül kapcsolódó terület, a tengeri pályaudvar, a San Basilio pályaudvar, az Isola Nova del Tronchetto, valamint a Riva degli Schiavoni azon kikötőhelyei, ahol a nagy óceánjáró hajók kötnek ki.

A szabályozás kizárólag azokra vonatkozott, akik csak egy napra érkeztek Velencébe. A legalább egy éjszakára szállást foglaló turistáknak nem kellett belépődíjat fizetniük, ugyanakkor a szállóvendégeket már korábban is terhelte idegenforgalmi adó.

Több turista, egyre kevesebb helyi lakos

Velence évente becslések szerint mintegy 15 millió látogatót fogad, ezzel a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A turizmus ugyan jelentős pénzt hoz a városnak, de közben komoly terheket is ró rá. A történelmi belvárosban, amelyet több száz csatorna szel át, már 50 ezernél is kevesebb állandó lakos él.

Ezzel szemben a városban több mint 50 ezer vendégférőhely található. A legforgalmasabb napokon pedig a Szent Márk tér és a Rialto híd környékének szűk utcáiban olyan hatalmas tömeg alakul ki, hogy szinte lehetetlen közlekedni. A belépődíj bevezetése ennek a problémának a kezelését szolgálja.