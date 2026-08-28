Veszélybe került a magyarok ivóvize? Azonnali vészforgatókönyvet léptettek életbe a Tiszánál

Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) igazgatója pénteken.

Akár harminc centiméterrel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje - mondta el Lovas Attila. Közölte: több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalék állással.

Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást - tette hozzá.

A Kötivizig honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó - Kisköre-felsőn mért - vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete.