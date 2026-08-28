2026. augusztus 28. péntek Ágoston
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Tisza partja Mindszent falunál
Otthon

Veszélybe került a magyarok ivóvize? Azonnali vészforgatókönyvet léptettek életbe a Tiszánál

MTI
2026. augusztus 28. 14:32

Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) igazgatója pénteken.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Akár harminc centiméterrel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje - mondta el Lovas Attila. Közölte: több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalék állással.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást - tette hozzá.

A Kötivizig honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó - Kisköre-felsőn mért - vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #vízhiány #ivóvíz #vízügy #szolnok #tisza #aszály #tisza-tó #vízellátás #vízszint #csapadékhiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:04
15:45
15:02
14:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 28.
Kész vagyonba kerülhet ma egy kutya Magyarországon: sok gazdi nem számol ezekkel a kiadásokkal
2026. augusztus 27.
Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak
2026. augusztus 28.
Egyre több magyar szokik rá erre a levesre: sokat spórolnak vele, de nem feltétlenül egészséges
2026. augusztus 28.
Kiderült az online vásárlás sötét titka: így csalják lépre a gyanútlan magyarokat a webáruházak
2026. augusztus 28.
Bolti jégkrémmel lépett piacra a világbajnok magyar fagylaltkészítő: ennyibe kerül a minőség
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 28. péntek
Ágoston
35. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Óraátállítás 2026 ősz: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás az ősz folyamán – Nem ez lesz az utolsó?
2
2 hete
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt
3
3 hete
Ez a 7 megye lélegezhet fel elsőként a kibírhatatlan kánikulából: 5 megyében tart ki a legtovább a hőség, ahol még pénteken is kutya meleg lesz
4
4 napja
Itt vesznek most új lakást az élelmes magyarok: sokkal olcsóbb, mint Budapest
5
1 hete
Itt a friss lista: ennyibe kerül Magyarország Tortája 2026-ban a magyar cukrászdákban szeletenként - A legtöbb helyen nem emeltek árat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 28. 16:04
Egyre több magyar szokik rá erre a levesre: sokat spórolnak vele, de nem feltétlenül egészséges
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 28. 12:59
Kiderült az online vásárlás sötét titka: így csalják lépre a gyanútlan magyarokat a webáruházak
Agrárszektor  |  2026. augusztus 28. 15:31
Megőrült a piac: ennyibe kerül most egy kiló burgonya az ukránoknál