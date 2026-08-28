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Veszélybe került a magyarok ivóvize? Azonnali vészforgatókönyvet léptettek életbe a Tiszánál
Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) igazgatója pénteken.
Akár harminc centiméterrel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje - mondta el Lovas Attila. Közölte: több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalék állással.
Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást - tette hozzá.
A Kötivizig honlapján olvasható, hogy a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó - Kisköre-felsőn mért - vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete.
Budapest 19 problémás pontján állandó rendőri jelenlétet terveznek, további 90 helyszínen pedig rendszeres ellenőrzések jöhetnek.
Egy időben elvégzett ellenőrzés akár életet is menthet és nem mellesleg a fűtésszámlát is csökkentheti.
A nyári hónapokban a szokásosnál kevesebb, ugyanakkor jóval céltudatosabb érdeklődő volt jelen a piacon.
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