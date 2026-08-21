Óraátállítás 2026 ősz: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás az ősz folyamán – Nem ez lesz az utolsó?

2026 őszén is át kell állítani az órákat Magyarországon, az október óraátállítás szempontjából ezúttal is megkerülhetetlen teendőket jelent. Az őszi óraátállítás időpontja október 25., vasárnap hajnal: ekkor 3:00-ról 2:00-ra állítjuk vissza az órákat. Az óraátállítás 2026 ősz során tehát egy órával hosszabb éjszakát hoz, és egyben a téli időszámítás kezdetét is jelenti. Ezúttal nem csupán a dátumokat és teendőket vesszük végig, hanem annak is utánajárunk, az óraátállítás mióta van jelen az életünkben, és van-e rá esély, hogy az utolsó óraátállítás 2026 ősz közepén lesz esedékes.

Mióta a modern eszközeink maguktól frissítik az óráikat, jelentősen kevesebb teendővel zajlik le az óraátállítás ősz folyamán. Ennek ellenére érdemes tisztában lenni vele, mikor van óraátállítás és pontosan mit jelent a mindennapokban, ha a megszokott időrend egyik napról a másikra eltolódik. A cikkünkben megnézzük, mióta van óraátállítás Magyarországon, mire utalhat a nyári óraátállítás kifejezés, mi értelme a téli és nyári időszámításának, és hol tart az uniós döntéshozatal az óraátállítás eltörlésének kérdésében.

Óraátállítás 2026 ősz: mikor lesz óraátállítás október folyamán?

Az őszi óraátállítás Magyarországon 2026. október 25-én, vasárnap hajnalban lesz. Ekkor hajnali 3:00-ról 2:00-ra kell visszaállítani az órákat, vagyis egy órával hosszabb lesz az éjszaka. Ez a téli időszámítás kezdete.

Azt, hogy melyik évben mikor van óraátállítás, uniós szabályozás írja elő. A jelenlegi rend szerint a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, ekkor történik a tavaszi óraátállítás – a végét jelző őszi óraátállítás október utolsó vasárnapján esedékes. Ez a szabály határozza meg tehát, hogy az őszi óraátállítás mikor lesz 2026-ban: ez a nap idén október 25-re esik.

2026 óraátállítás október végén: mit jelent ez a gyakorlatban?

Az óraátállítás 2026 október utolsó vasárnapján a legtöbb embernek nem jelent külön teendőt, mert az okostelefonok, számítógépek, okosórák és más internetkapcsolattal működő eszközök jellemzően automatikusan frissülnek. Ennek ellenére vasárnap reggel érdemes a digitális órával rendelkező készülékeket is ellenőrizni, hogy mindegyik a pontos időt mutatja-e.

Kézzel kell átállítani az analóg faliórákat, karórákat, régebbi ébresztőórákat, valamint sok autóórát és háztartási készüléket, például a sütőt vagy a mikrohullámú sütőt – persze csak ha az utolsó óraátállítás során elvégeztük ugyanezt a teendőt. Az óraátállítás október utolsó vasárnapjára esik, ezért a hétfő reggeli munkakezdés, iskolába indulás vagy menetrend szerinti utazás előtt különösen hasznos lehet egy gyors ellenőrzés.

Az őszi óraátállítás abból a szempontból könnyebbnek tűnhet, hogy egy órával hosszabb lesz az éjszaka, de a napi ritmust így is megzavarhatja. Ma már egyre több kutatás bizonyítja, hogy a tavaszi-nyári és az őszi-téli óraátállítás egyaránt súlyos hatással lehet az egészségre, ezért ilyenkor fokozottan érdemes figyelni az alvásra, a rendszeres étkezésre és arra, hogy az átállást követő hét elején ne terheljük túl magunkat feleslegesen.

2026-ban az őszi óraátállítás épp az iskolai őszi szünet elejére esik, ami sok családnál megkönnyítheti az átállást. Az iskolásoknak így nem kell rögtön a hétfő reggel a megszokott tanítási rendhez igazodniuk, így több idő maradhat arra, hogy a gyerekek alvásritmusa alkalmazkodjon a téli időszámításhoz.

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Utazás az óraátállítás éjszakáján

Érdemes külön figyelmet szentelni az óraátállítás éjszakáján esedékes utazási tervek ellenőrzésére. Különösen azoknak lehet ez fontos, akik október 24-ről 25-re virradó éjszaka vonattal, busszal vagy nemzetközi járattal utaznak, mert a hajnali visszaállítás egyes éjszakai járatokat útközben érhet.

Ilyenkor nem elég csak az indulási időt nézni: az átszállásokra és csatlakozásokra is figyelni kell. Egy hosszabb útvonalnál előfordulhat, hogy az óraátállítás miatt várakozási idő, módosított menetrendi rend vagy eltérő csatlakozási helyzet alakul ki, ezért indulás előtt érdemes az aktuális menetrendi keresőben ellenőrizni a teljes útvonalat.

Hányszor és mikor van óraátállítás egy évben?

Óraátállítás Magyarországon évente kétszer van: március és október óraátállítás szempontjából a két fix hónap. Hivatalosan tehát csak őszi és tavaszi óraátállítás létezik, de ha mégis találkozunk a nyári óraátállítás és téli óraátállítás kifejezésekkel, azok arra utalnak, hogy az adott átállítás után melyik időszámítás kezdődik.

A már említett uniós szabályozás alapján dől el, hogy az óraátállítás mikor lesz pontosan egy adott évben. A szabály szerint a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján indul, és egészen október utolsó vasárnapjáig tart. Ugyanez a rend érvényes az Európai Unió tagállamaiban is, vagyis az órákat összehangoltan állítják át, hogy ne országonként eltérő napokon változzon a hivatalos idő. A pontos helyi időpont természetesen időzónánként eltér, de a szabály közös. 2026 óraátállítás dátumai közül a tavaszit, március 29-et már magunk mögött hagytuk, a következő évekre az alábbi dátumokat érdemes feljegyezni:

őszi óraátállítás 2026. október 25.

tavaszi óraátállítás 2027. március 28.

őszi óraátállítás 2027. október 31.

tavaszi óraátállítás 2028. március 26.

őszi óraátállítás 2028. október 29.

Mióta van óraátállítás, és miért vezették be?

Nincs egyetlen jó válasz arra, hogy az óraátállítás mióta van Magyarországon, mivel a legelső, 1916-os bevezetését követően többször is megszüntették, majd újra alkalmazni kezdték. A nyári időszámítás először az első világháború idején jelent meg, de a későbbi évtizedekben nem volt folyamatos a használata. A ma ismert, évente ismétlődő gyakorlat 1980 óta része a magyarországi időszámításnak.

Az eredeti indok főként energia- és gazdaságszervezési jellegű volt. A cél az volt, hogy a nappali világosság jobban igazodjon az emberek ébren töltött idejéhez, így kevesebb mesterséges világításra legyen szükség. Ez a logika különösen háborús és energiahiányos időszakokban kapott nagy szerepet.

A 2026-os lesz az utolsó óraátállítás?

Bár az óraátállítás eltörlése évek óta napirenden van az Európai Unióban, jelenleg nincs olyan elfogadott uniós döntés, amely a közeljövőben megszüntetné az óraátállítás ősz és tavasz során esedékes gyakorlatát. Az Európai Bizottság 2018-ban tett javaslatot arra, hogy az EU-ban megszűnjenek a szezonális óraátállítások, és a tagállamok maguk dönthessenek arról, tartósan a nyári vagy a téli időszámítást választják-e. Az Európai Parlament 2019-ben támogatta az óraátállítás megszüntetését, de a folyamat nem zárult le végleges, minden tagállamra érvényes döntéssel, sőt a kezdeményezés visszavonása is felmerült.

A kérdés azért húzódik, mert az óraátállítás eltörlése nemcsak arról szólna, hogy ne kelljen évente kétszer átállítani az órákat. A tagállamoknak azt is össze kellene hangolniuk, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon-e tartósan érvényben, különben Európán belül könnyen széttöredezhetne az időzónák rendszere. Ez közlekedési, gazdasági és mindennapi szervezési kérdés is, ezért továbbra sem lehet tudni, hogy az utolsó óraátállítás mikor lesz valós opció.

Mi szól az óraátállítás eltörlése mellett?

Az óraátállítás eltörlése mellett legtöbbször egészségügyi, életviteli és szervezési érveket szoktak felhozni. Az évente kétszeri átállás megzavarhatja az alvásritmust, a napi rutint és a szervezet belső óráját, amit különösen a gyerekek, az idősebbek, az alvásproblémákkal küzdők és a műszakban dolgozók érezhetnek meg. Az alváskutatással foglalkozó szakmai szervezetek szerint az időszámítás váltogatása kedvezőtlen hatással lehet az alvásra és a közlekedésbiztonságra is.

Ma már az is vitatott, hogy az őszi-téli óraátállítás mekkora tényleges megtakarítást hoz. A világítási és energiafogyasztási szokások sokat változtak, miközben az átállás a közlekedésben és a munkaszervezésben is okozhat kellemetlenségeket. Ezek miatt merült fel az elmúlt években egyre gyakrabban az óraátállítás eltörlése, de erről egyelőre nincs végleges uniós döntés.

Az Európai Bizottság 2018-ban megszavazott javaslata szerint a megtakarítás mértéke mára inkább korlátozott, miközben a lakossági panaszok és az egészségügyi aggályok erősödtek. A támogatók ezért azt mondják: egyszerűbb, kiszámíthatóbb és sokak számára kevésbé megterhelő lenne, ha nem kellene minden tavasszal és ősszel átállítani az órákat.

2026 óraátállítás ősszel: a legfontosabb tudnivalók röviden

Az őszi óraátállítás 2026-ban október 25-én, vasárnap hajnalban lesz Magyarországon. Az órákat 3:00-ról 2:00-ra kell visszaállítani, vagyis egy órával hosszabb lesz az éjszaka, és ezzel megkezdődik a téli időszámítás, amely a következő tavaszi óraátállítás napjáig, 2027. március 28-ig tart.

Bár évről évre felmerül, ezúttal sem született meg a hivatalos döntés arról, hogy ez lenne az utolsó óraátállítás 2026 október végén. Az óraátállítás eltörlése továbbra is uniós szinten húzódó ügy, amíg egy egységes érvényű meg nem születik, marad a főszabály, ami meghatározza, melyik évben mikor lesz óraátállítás ősz és tavasz során: minden március és október utolsó varsárnapján.