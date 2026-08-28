A magyarok többsége már elvesztette a türelmét ügyintézés közben, sokan pedig egy rossz élmény miatt szolgáltatót váltottak.
Búcsúzhatnak a magyarok egyik legnagyobb rémálmuktól: a digitális állampolgárság program újabb mérföldkőhöz ért
Mostantól személyes jelenlét nélkül lehet ügyet intézni a DÁP – vagyis digitális állampolgárság program – alkalmazás használatával legyen szó új áram-, gáz, vízbekötésről vagy bármilyen rendszeres szolgáltatás megrendeléséről. Ez a lakosságnak jelentősen egyszerűsíti az életét, az érintett szervezeteknek viszont szigorú megfelelési kötelezettséget jelent.
Az Európai Unió törekvése szerint minden állampolgárnak lehetőséget kell biztosítani az elektronikus ügyintézésre, méghozzá ingyenesen – mutatott rá a Kayser Péter, a biztonsági auditokat végző VantaSec Kft. tanúsítási igazgatója. Ennek első megvalósult eleme Magyarországon az eAzonosítás, már elérhető az eAláírás, és további digitális keretszolgáltatások várhatóak (az ePosta, az eDokumentumkezelés és az eFizetés). A mostani gyakorlati újdonság az ügyintézések folyamatába integrált eAláírás.
A szabályrendszer Magyarországon a Digitális Állampolgárság Programról (DÁP) szóló törvény (Dáptv.) és végrehajtási rendeletei tartalmazzák, meghatározva azt a kört is, akik közvetlenül érintettek az előírásokhoz kapcsolódóan. Az érintett körbe tartoznak a közüzemi szolgáltatók (hulladék, távhő, földgáz, vízközmű, villamosenergia), az elektronikus hírközlési szolgáltatók, a postai egyetemes szolgáltatók, a pénzforgalmi szolgáltatók (például a bankok), a biztosítók, a befektetési vállalkozások, illetve egyéb, a törvényben felsorolt pénzügyi szolgáltatók (például a pénztárak), valamint egyes nagy ügyfélszámú szolgáltató vállalkozások.
Az érintettségi küszöb nem általános: egyes csoportoknál a tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan kiállított számlák száma, másoknál a természetes személy felhasználók száma számít, a pénzügyi szolgáltatói kör egy része pedig mindenképpen érintett.
Ez az állampolgárok számára azt jelenti, hogy mostantól, például egy új villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése vagy módosítása miatt nem kell felkeresni az ügyfélszolgálatot, hanem otthonról elintézhető lesz az. Ehhez mindössze aktív digitális állampolgárságra, a DÁP mobilalkalmazást futtató megfelelő mobileszközre és az alkalmazásban igényelt aláíró tanúsítványra van szükség.
Már eddig is volt Digitális Állampolgárság Program eAláírás funkció, de most még több esetben hasznos
A DÁP eAláírás funkció már most is használható, de ehhez le kell tölteni a dokumentumot, alá kell írni azt, majd visszaküldeni a szolgáltatónak. Ezt követően erre nem lesz szükség.
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Az ügyintézés során a dokumentum a szolgáltató rendszeréből kerül a DÁP-hoz és onnan az aláírás után vissza. Az aláírás az ügyintézési folyamat közben, annak megszakítása nélkül történik meg. A felhasználó egy push üzenetet kap az alkalmazásában, hogy aláírandó dokumentuma van, ha pedig ezt jóváhagyja, már meg is jelenik a szolgáltató rendszerében, hogy az aláírás megtörtént, így lényegében azonnal folytatható vagy lezárható az ügyintézés.
Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a szerződések tartalma az e-aláírás technológiáját biztosító szervezet számára megismerhető. Az integrált folyamatban a dokumentum a szolgáltató rendszerében marad; a DÁP felé annak kriptográfiai lenyomata (hash) kerül aláírásra, majd az aláírás eredménye jut vissza a szolgáltatóhoz. A hash nem titkosított dokumentum, hanem egyirányú ellenőrző érték – emelte ki a szakértő.
Egy időben elvégzett ellenőrzés akár életet is menthet és nem mellesleg a fűtésszámlát is csökkentheti.
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