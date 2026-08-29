Aggasztó hírek érkeztek a földgáztárolókról: pokoli télre készülhetnek a magyarok, ez nagyon brutális lesz

Tizenhárom éves mélypontra süllyedt az európai földgáztárolók töltöttsége a geopolitikai feszültségek kiváltotta magas árak és a lassú betárolás miatt, ám a jelentősen visszaesett gázfogyasztásnak köszönhetően egyelőre nem fenyeget ellátási válság a közelgő télen. Noha a hazai és az uniós készletek jócskán elmaradnak az elmúlt években megszokott szinttől, a legnagyobb kihívást a felhasználók számára nem a hiány, hanem a tartósan magas, az idei fűtési szezonban várhatóan tovább emelkedő gázárak jelentik - számolt be a Portfolio.

Augusztus végén az uniós gáztárolók átlagos töltöttsége mindössze 63,5 százalékos volt, amire 2013 óta nem volt példa. Magyarország valamivel az európai átlag felett teljesít a maga 67,7 százalékos – mintegy 4,3 milliárd köbmétert jelentő – készletszintjével. Bár ez az arány a 2022-es gázválság legrosszabb időszakának adatait némileg felülmúlja, messze elmarad az elmúlt években nyár végére jellemző, 80–90 százalék körüli értékektől.

A betárolás idei lassúsága egyértelműen a megugró áraknak tudható be. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros blokádja a globális cseppfolyósított földgáz (LNG) kereskedelmének mintegy ötödét akadályozza. A szűkülő kínálat miatt a legfontosabb európai gáztőzsdén, a holland TTF-en a jegyzés augusztus végére átlépte a 67 euró/megawattórás szintet, ami a korábbi évek extrém kilengéseit leszámítva kiugróan magasnak számít.

Az elemzői előrejelzések és a tőzsdei határidős jegyzések alapján az idei őszre és télre további áremelkedés, majd tartósan drága földgáz várható. A globális ellátási láncok zavarainak elhúzódása esetén a Goldman Sachs szerint decemberre a gázár akár a 100 eurót is átlépheti, hogy Európa sikeresen versenyezhessen az ázsiai piaccal az LNG-szállítmányokért. A szakértők úgy látják, hogy az európai gázárak egészen 2027 végéig a korábbi átlagok felett maradhatnak.

Az alacsony készletek miatti aggodalmakat ugyanakkor jelentősen tompítja a gázfogyasztás drasztikus és strukturális csökkenése, amely még az orosz–ukrán háború kirobbanásakor indult el. Az EU téli gázfelhasználása mintegy 13 százalékkal, míg a hazai téli fogyasztás nagyjából a negyedével esett vissza a korábbi csúcsokhoz képest. A folyamatos keresletcsökkenés hátterében a gázigényes európai nehézipar visszaesése, az energiahatékonysági beruházások, valamint a gázt kiváltó, egyre erőteljesebb villamosítás áll. Enyhébb teleken ráadásul a piac képes a kereslet jelentős részét közvetlenül, a tárolók megcsapolása nélkül is kiszolgálni.

A piaci feszültségekre és az akadozó LNG-szállításokra reagálva az Európai Bizottság is lépett, és a 2026-os évre az eredeti 90 százalékról 80 százalékra mérsékelte a tagállamok számára november 1-jére kötelezően előírt tárolói töltöttségi szintet, amelynek teljesítését indokolt esetben akár december 1-jéig is kitolhatják.