Elszálltak a lakásárak ebben a magyar nagyvárosban: 30 százalékot drágultak egy év alatt

Miskolcon indult meg idén az egyik legerősebb lakásár-emelkedés a hazai nagyvárosok között. A használt lakások átlagos négyzetméterára január és július között 596 ezer forint volt, ami közel 30 százalékos drágulást jelent egy év alatt. Ennek ellenére a város továbbra is az ország egyik legolcsóbb megyeszékhelye, miközben a lakások gyorsan elkelnek és az alku lehetősége is szűk. A kisebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településeken eközben jóval visszafogottabb a piac.

Az ország egyik legolcsóbb megyeszékhelyén, Miskolcon emelkedtek idén a legdinamikusabban a lakásárak a hazai nagyvárosok között – derül ki a Duna House friss ingatlanpiaci elemzéséből. Január és július között a használt lakások átlagos négyzetméterára 596 ezer forint volt, ami közel 30 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

Miskolc ennek ellenére továbbra is az olcsóbb nagyvárosok közé tartozik. Debrecenben és Győrben idén 870–940 ezer forint körül alakult az átlagos négyzetméterár, Pécsen meghaladta a 820 ezret, Kecskeméten 750 ezer, Szombathelyen pedig 720 ezer forint körül járt.

A drágulás üteme ugyanakkor Miskolcon kiemelkedő. A nagyobb megyeszékhelyek közül csak Nyíregyházán emelkedtek gyorsabban az árak. Debrecenben és Győrben körülbelül 11, Pécsen 15, Tatabányán 16, míg Kecskeméten 24 százalékos drágulást mértek. Szombathelyen és Zalaegerszegen 21–27 százalék között alakult az áremelkedés.

A szakértő szerint az olcsóbb városokban továbbra is erős a vásárlási kedv, míg a drágább megyeszékhelyeken már korábban tetőzhettek az árak, ezért ott idén lassult a kereslet és az áremelkedés is. Miskolcon egyelőre volt tér a további drágulásra anélkül, hogy a vásárlók érdeklődése visszaesett volna.

A kereslet erejét az is mutatja, hogy a miskolci lakások átlagosan alig több mint 50 nap alatt találnak vevőre. A panellakások még ennél is gyorsabban, átlagosan mindössze 20 nap alatt kelnek el. Az alku is viszonylag csekély: a végleges eladási ár átlagosan csupán 2–3 százalékkal marad el a meghirdetett ártól.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A megye kisebb településein egészen más a helyzet. Egy lakás vagy ház nem ritkán fél évnél is tovább van a piacon, az eladók pedig átlagosan körülbelül 8 százalékot engednek a meghirdetett árból.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészét nézve 12–14 százalékos volt a drágulás, vagyis jóval elmaradt a miskolci 30 százalék körüli emelkedéstől. A megyei árszínvonalat így idén elsősorban Miskolc húzta felfelé.

A szakértő szerint a város továbbra is az egyik legolcsóbb nagyváros az országban, de ha a magas kereslet tartósan fennmarad, Miskolc fokozatosan elveszítheti árelőnyét a többi megyeszékhellyel szemben.