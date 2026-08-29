Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán

2026. augusztus 29-én pontosan 500 éve annak, hogy a magyar történelem egyik legsúlyosabb veresége bekövetkezett a mohácsi síkon. A csata következményeit mindenki ismeri: meghalt II. Lajos király, odaveszett a magyar politikai és katonai elit jelentős része, az ország pedig néhány évtizeden belül három részre szakadt. Azt viszont meglepően sokáig nem tudtuk biztosan, hogy a döntő összecsapás pontosan hol zajlott. A Mohács 500 Csatatérkutatási Program régészeti eredményei alapján ma már sokkal közelebb vagyunk a válaszhoz: több tízezer adatpont, fémkeresős kutatás, lövedékek, nyílhegyek, patkók és terepi vizsgálatok rajzolják ki a csata valószínű fő helyszínét. Dr. Bertók Gábor régésszel, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójával, a kutatási program vezetőjével arról beszélgettünk, mit lehet 500 év után még megtalálni a földben, miért volt eddig bizonytalan a csatatér helye, és hogyan válhat Mohács térsége az emlékezetturizmus egyik fontos vidéki központjává.

1526. augusztus 29. olyan dátum a magyar történelemben, amelyet szinte mindenki ismer. A mohácsi csata nem egyszerűen egy elvesztett ütközetként maradt meg a nemzeti emlékezetben, hanem korszakhatárként: a középkori Magyar Királyság megrendülésének, a politikai széthullásnak és a török hódoltság előtti végzetes fordulatnak a jelképeként.

Ma, 2026. augusztus 29-én van a csata 500. évfordulója. Az emlékévben országszerte megemlékezések, kulturális programok és fejlesztések kapcsolódnak Mohácshoz, de a jubileum egyik legfontosabb kérdése nem pusztán emlékezetpolitikai vagy történelmi, hanem nagyon is konkrét: hol zajlott pontosan a csata döntő része? A Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektje is arra épül, hogy az évforduló nemcsak a múlt felidézéséről, hanem az új kutatási eredmények bemutatásáról és a térség újrapozicionálásáról is szól.

Bár Mohácsról mindenkinek van valamilyen képe, a fiatal király halála, a menekülő sereg, a „nemzeti nagylétünk nagy temetője”, a csatatér konkrét földrajzi azonosítása sokáig korántsem volt egyértelmű. Az elmúlt évszázadban számos csatatérrekonstrukció született, de ezek nem adtak egységes választ arra, hol állhatott fel a magyar és az oszmán sereg, hol zajlott a legintenzívebb összecsapás, és hol lehettek a csata legfontosabb pontjai.

Dr. Bertók Gábor régész, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója, a Mohács 500 Csatatérkutatási Program vezetője szerint a régészet itt egy nagyon konkrét feladatot vállalt magára: nem a teljes történelmi emlékezetet akarta újraírni, hanem azt próbálta meg kideríteni, hogy a földben maradt tárgyi bizonyítékok alapján hol történhetett maga az ütközet.

A régészeti oldalról egy részfeladatot választottunk magunkra: magát a csatát közelebb hozni abban az értelemben, hogy meg tudjuk határozni, hol történt

– mondta lapunknak Bertók Gábor. A kérdés nemcsak tudományos érdekesség. Ha pontosabban tudjuk, hol zajlott a magyar történelem egyik legismertebb csatája, akkor az emlékezés, az oktatás, a helyi identitás és a turizmus is új alapokra kerülhet. Egy csatatér ugyanis nemcsak történelmi helyszín, hanem értelmezhető, bejárható, bemutatható tér is lehet, ha tudjuk, mit és hol kell megmutatni.

Nem a legenda hiányzott, hanem a fizikai bizonyíték

A mohácsi csata kutatásában sokáig az írott források domináltak. Közülük az egyik legfontosabb Brodarics István királyi kancellár beszámolója, aki maga is jelen volt az eseményeknél, és részletes tájleírást adott a csatatérről. Említ falut, templomot, dombokat, völgyet, mocsaras vizet, csakhogy ezek az elemek önmagukban többféle értelmezést is lehetővé tettek.

Bertók Gábor szerint éppen ez volt a probléma: az írott források alapján sokféle, egymástól eltérő rekonstrukció születhetett, de hiányzott mellőlük az a régészeti adatanyag, amely ellenőrizhetővé tette volna az elméleteket.

Az elmúlt száz évben sokféle csatatérkép született, és nincs köztük igazán egyforma. Nem született konszenzus arról, hol állt fel a magyar sereg, hol állt az oszmán sereg. Ami hiányzott, az a fizikai bizonyíték volt.

A régész egy rendőrségi nyomozáshoz hasonlítja a helyzetet. A történeti források fontos tanúvallomások, de önmagukban nem mindig elegendők. A döntő előrelépést az hozza, amikor a terepen is megjelennek a bizonyítékok.

Mint egy rendőrségi nyomozásnál: ha megvan a füstölgő fegyver, az előreviszi az ügyet. Itt alapvetően ez hiányzott a történetből.

A Janus Pannonius Múzeumhoz kötődő csatatérkutatás nem egyik napról a másikra indult. A program gyökerei 2009-ig nyúlnak vissza, 2016-tól azonban különösen fontos szerepet kapott a szisztematikus fémkeresős kutatás. A módszer lényege, hogy nem egyszerűen tárgyakat gyűjtenek, hanem minden leletet pontos koordinátával rögzítenek, majd térinformatikai rendszerben elemzik az adatok eloszlását.

Ez alapjaiban más megközelítés, mint amikor egy-egy tárgy önmagában kerül elő. Egy nyílhegy, egy ólomlövedék vagy egy patkó önmagában is érdekes, de az igazi jelentősége akkor derül ki, ha több ezer hasonló adatpont kerül térképre.

Minden egyes tárgynak térben van értelme. Ha ezt föltesszük térképre, akkor lehet elemezni, szűrni a különböző tárgytípusokat: csak a nyílhegyeket, csak az ólomlövedékeket, átmérő szerint csoportosítva, vagy akár azt vizsgálva, mennyire sérültek.

Így rajzolódhat ki, hol volt valóban intenzív haditevékenység. Nem egyetlen látványos lelet dönt, hanem a sok ezer apró adat együttese: hol sűrűsödnek a lövedékek, hol kerülnek elő nyílhegyek, hol van sok lóhoz köthető tárgy, és mindez hogyan illeszkedik a korabeli tájleíráshoz.

Mit találtak a mohácsi földben?

A kutatók eddig nagyjából 26 négyzetkilométeres területet vizsgáltak át Mohács térségében. Ezen belül azonban kirajzolódott egy jóval kisebb, nagyjából két négyzetkilométeres magterület, ahol feltűnően nagy számban kerültek elő olyan tárgyak, amelyek a csatához köthetők lehetnek.

Bertók Gábor szerint a kép azért meggyőző, mert nem egyetlen lelettípus mutat ugyanoda, hanem több egymástól független adatcsoport is. A lövedékek, nyílhegyek, patkók, fegyveralkatrészek és egyéb hadileletek eloszlása ugyanarra a területre irányítja a figyelmet.

A nyílhegyek például különösen fontosak. A mohácsi csata idején az íj még mindkét hadseregben komoly fegyvernek számított, míg későbbi, például visszafoglaló háborús összecsapásokban már jóval kisebb szerepe volt. Ezért ha egy területen nagyobb számban kerülnek elő ilyen leletek, az időben is segíthet elhelyezni a harci eseményeket.

A nyílhegyek ebből a szempontból nagyon izgalmasak. A mohácsi csata ideje volt az, amikor az íj még komoly fegyver volt mindkét hadseregben.

A patkók szintén beszédesek, bár pontos keltezésük nehezebb. Mohácsnál azonban hatalmas számú ló mozgott. Bertók elmondása szerint a magyar oldalon nagyjából 15 ezer lóval lehet számolni, az oszmán oldalon pedig ennél is nagyobb lovas jelenléttel. Egy ekkora állatállomány mozgása, várakozása és rohamra indulása nyomot hagyhatott a terepen.

Egy csata pont az a helyzet, ahol a patkók nagyobb eséllyel hullanak. Ha a lovak egymás mellett ácsorognak, rálépnek egymás patkójára, letapossák egymást. Ennek a lenyomata ott szépen látszik.

A régész szerint az egyik sáv különösen izgalmas: ha valaki ma odaáll, a táj elemei meglepően jól illeszkednek Brodarics leírásához. Látható a falu helye, a templomhoz köthető magaslat, a dombok, a völgy és a mocsaras víz nyoma is. Van egy sáv, amely tökéletes hely lenne. Ha beállunk a közepére és elnézünk a dombok felé, ott van előttünk az, amit Brodarics leír: a falu, a templom, a völgy, a víz, és előttünk a csata lenyomata. A legfontosabb kérdés természetesen az: ki lehet-e mondani, hogy megvan a mohácsi csata helye?

Bertók Gábor óvatosan, de határozottan fogalmaz.

Én azt mondom, hogy a fő összecsapás helyszínét meg tudjuk mondani.

Ez nem azt jelenti, hogy a csata minden mozzanata pontosan rekonstruálható lenne. A mohácsi ütközet nem egyetlen ponton történt, hanem nagyobb térben mozgó hadseregek összecsapása volt. A régészet azonban ma már képes arra, hogy megmutassa: hol lehetett az a magterület, ahol a legintenzívebb harcok zajlottak.

Különösen érdekesek a sérült ólomlövedékek. A kutatók nemcsak azt vizsgálták, hol kerültek elő lövedékek, hanem azt is, milyen állapotban vannak. Egy teljesen ép ólomgolyó mást jelenthet, mint egy erősen eltorzult vagy szétfröccsent lövedék. Az utóbbiak arra utalhatnak, hogy becsapódtak valamibe, például páncélba, fegyverbe, testbe vagy keményebb tárgyba.

A falu neve nem stimmel, de a táj igen

A mohácsi csatatér azonosításának egyik legizgalmasabb ellentmondása Brodarics István leírásához kötődik. A kancellár Földvár nevű falut említ, a régészeti adatok alapján azonban az a középkori falu, amely a csata magterületének közelében kirajzolódik, Bertók szerint nem azonosítható Földvárral.

Ez elsőre komoly problémának tűnhet, de a régész szerint a helyzet inkább úgy oldható fel, hogy Brodarics tájleírása nagyon pontosan illeszkedik a most azonosított helyszínre, miközben a falunevet valamilyen okból tévesen adhatta meg.

Van egy csatahelyszínünk a leletek alapján, ennek fókuszpontjában egy középkori faluval. Ott vannak a dombok, ott van a falu, a falu fölött a templom helye, és a domborzati vizsgálatok alapján kimutatható a mocsaras víz nyoma is.

A másik lehetőség az lenne, hogy Brodarics valóban Földvárnál állt, de akkor a tájleírás nem illeszkedik a terepre, és a régészeti leletek sem támogatják, hogy ott zajlott volna a fő összecsapás.

Bertók személyes szakmai véleménye szerint valószínűbb, hogy Brodarics a helyszínt jól írta le, de a falunevet tévesztette el. Vagyis Mohács 500 éve után sem lezárt ügy. A csata fő helyszínéről ma már sokkal többet lehet mondani, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt, de az elesettek végső nyughelyének pontosabb azonosítása még további kutatást igényel.

Nándorfehérvártól Mohácsig: győzelem és vereség ugyanabban az emlékezetben

Az idei évforduló különös történelmi együttállást is jelent. A mohácsi csata 500. évfordulója mellett a nándorfehérvári diadal 570. évfordulójára is emlékezünk. A két esemény között pontosan hetven év telt el: 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrán János vezetésével sikerült megállítani II. Mehmed seregét Nándorfehérvárnál, 1526. augusztus 29-én viszont a Magyar Királyság súlyos vereséget szenvedett Szulejmán hadától Mohácsnál.

Visy Zsolt régész, ókortörténész, az MTA doktora korábban lapunkhoz eljuttatott írásában éppen erre a kettősségre hívta fel a figyelmet. Szerinte Nándorfehérvár és Mohács együtt mutatja meg igazán, hogyan őrzi egy nemzet a hősei, győzelmei és tragédiái emlékét.

Nándorfehérvár a magyar történelem egyik legnagyobb katonai sikere volt. A néhány évvel korábban Konstantinápolyt elfoglaló oszmán haderőt sikerült feltartóztatni, a győzelem pedig hosszú évtizedekre elodázta az újabb nagy török támadást. Mohács ezzel szemben már a középkori magyar állam végzetes megrendülésének jelképe lett: meghalt a király, Tomori Pál kalocsai érsek, és az ország vezető rétegének jelentős része.

Visy Zsolt szerint a két évforduló nem pusztán múltidézés. Arra is emlékeztet, hogy a történelmi szereplők döntései, felelőssége, helytállása vagy mulasztásai hosszú időre meghatározhatják egy ország sorsát. A professzor gondolatmenete szerint a múlt szereplőiről a jelenkor mond ítéletet, de ugyanígy az utókor is meg fogja ítélni a mai nemzedékek döntéseit.

Ez a gondolat Mohács esetében különösen erős. A csata emlékezete évszázadokon át nemcsak gyászt, hanem önvizsgálatot is jelentett: hogyan jutott idáig az ország, kik hoztak jó vagy rossz döntéseket, mi hiányzott a védekezéshez, és mit jelent a felelősség egy történelmi krízishelyzetben?

Visy megközelítésében Mohács nemcsak vereség, hanem figyelmeztetés is. A múlt nem múzeumi tárgy, hanem örökség, amelynek a jelenlegi nemzedékek nem pusztán szemlélői, hanem felelősei is.

Mohács 500: emlékezetből vidékfejlesztési ügy

Az 500. évforduló nemcsak történelmi és tudományos esemény, hanem turisztikai és térségfejlesztési kérdés is. A Mohács 500 programhoz kapcsolódóan több fejlesztést is bejelentettek: megújul a nemzeti emlékhely, a városi emlékkápolna, városrehabilitációs beruházások zajlanak, és a térség közlekedési szerepe is átalakulhat. A Nemzeti Örökség Intézete tájékoztatása szerint elkészült az M6-os autópálya horvát határig tartó szakasza, és a térségben jelentős út- és hídfejlesztések is kapcsolódnak a régió felértékeléséhez.

A kormányhatározatban nevesített fejlesztési irányok között szerepel a Mohácsi Nemzeti Emlékhely felújítása, Mohács Emlékközpont létrehozása, a csata központi emlékművének kialakítása, valamint kilátó építése a csatasíkot övező tereplépcső egyik magas pontján.

Gazdasági szempontból azonban a legfontosabb kérdés az, hogy az évforduló képes-e tartós látogatói érdeklődést hozni Mohácsra és környékére. Egy nagy jubileum önmagában sok embert megmozgathat, de a valódi vidékfejlesztési hatás akkor jelentkezik, ha a térség nem egyszeri megemlékezési helyszínként, hanem egész évben működő turisztikai célpontként tud megjelenni.

EZ IS ÉRDEKELHET Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből Magyarország ma ott tart, hogy miközben a környező országok sorra világörökségi rangra emelik a római limes saját szakaszait, a legteljesebb és legjobban feltárt magyar rész továbbra is kimarad.

A KSH adatai szerint a belföldi turizmus továbbra is meghatározó Magyarországon, a magyarok jóval több belföldi, mint külföldi utazást tesznek. Ugyanakkor a többnapos belföldi utazásokon részt vevők aránya 2025-ben 47 százalék volt, vagyis komoly verseny van azért, hogy egy-egy vidéki térség ne csak egynapos kirándulókat, hanem vendégéjszakát is generáló látogatókat vonzzon.

Ez Mohács számára is kulcskérdés. A városnak és környékének nemcsak a csatatérre kell építenie, hanem egy teljesebb térségi kínálatra: a Nemzeti Emlékhelyre, a Duna-parti adottságokra, a busójárásra, a dél-baranyai falvakra, Villány közelségére, Pécs kulturális vonzerejére, valamint a történelmi emlékezetturizmusra.

Egy csatatér akkor válik turisztikai célponttá, ha érthetővé teszik

A történelmi turizmusban ma már nem elég egy emlékmű vagy egy koszorúzható helyszín. A látogatók történetet, magyarázatot, útvonalat, vizuális élményt, digitális tartalmat, családi programot és bejárható terepet várnak. Ebben a csatatérkutatás eredményei különösen fontosak lehetnek.

Ha ugyanis pontosabban meg lehet mondani, hol volt a csata fő helyszíne, hol állhatott a magyar sereg, merre voltak a táj Brodarics által leírt elemei, hol lehetett a legintenzívebb tűzharc, akkor ezekre tanösvény, kilátópont, vezetett túra, interaktív kiállítás vagy digitális rekonstrukció épülhet.

Ez a vidéki turizmus szempontjából nem mellékes. Egy jól értelmezett történelmi helyszín képes lehet arra, hogy a látogató ne csak megálljon egy órára, hanem több programot is összekapcsoljon: megnézze az emlékhelyet, bejárja a csatatér egy részét, részt vegyen vezetett túrán, felkeresse Mohács belvárosát, éttermet, szállást, helyi szolgáltatásokat vegyen igénybe.

A Mohács 500 hivatalos programjai között is több olyan elem szerepel, amely már nem pusztán ünnepi beszédekre épít, hanem élményszerű megközelítést kínál: hagyományőrző táborok, múzeumpedagógiai programok, történelmi terepasztalos csatajátékok és kapcsolódó kulturális események is megjelennek a kínálatban.

Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol a turizmus nemcsak kulturális ügy, hanem megélhetési és helyi gazdasági kérdés is. Ha az emlékév után is maradnak bejárható útvonalak, értelmezhető helyszínek és visszatérő programok, az a vendéglátásnak, a szálláshelyeknek és a helyi szolgáltatóknak is tartósabb forgalmat hozhat.

Mohács nemcsak gyászhely, hanem kutatási terep is lett

A mohácsi csata évszázadokon át elsősorban jelképként élt a magyar emlékezetben. Mohács egyet jelentett a nemzeti tragédiával, a történelmi figyelmeztetéssel, a széthúzás és a külső fenyegetés következményeivel. Az emlékhely története is ezt a nemzeti gyászhely-jelleget erősítette: a 450. évfordulóra kialakított park a tömegsírok köré szerveződött, méltóságteljes, szimbolikus térként.

Az elmúlt évek régészeti kutatásai azonban egy új réteget tettek ehhez hozzá. Mohács ma már nemcsak emlékezeti helyszín, hanem kutatási terep is. A földben maradt lövedékek, patkók, nyílhegyek és fegyveralkatrészek nem a legendát ismétlik meg, hanem konkrét kérdésekre adnak választ.

Hol volt a legintenzívebb harc? Hol állhattak hosszabb ideig lovas csapatok? Hol lehetett a falu, amelyet Brodarics látott? Hol húzódott a mocsaras víz? Milyen irányból érkezhettek a lövések? Hol lehetett a gyalogság utolsó ellenállása?

Bertók Gábor szerint éppen ez a munka lényege: az írott forrásokat és a tárgyi bizonyítékokat együtt kell olvasni.

Ha ezeket összeolvassuk a tárgyak szóródásával, akkor ebben értünk el eredményt. Helyére került a dolog.

Ötszáz év után Mohács tehát egyszerre múlt és jelen. Egyszerre történelmi trauma, tudományos kérdés, nemzeti emlékhely és vidéki fejlesztési lehetőség. A jubileum jelentősége nemcsak abban áll, hogy kerek évfordulóhoz értünk, hanem abban is, hogy a csatáról ma már nemcsak emlékezni tudunk, hanem egyre pontosabban érteni is kezdjük, hol és hogyan történhetett.

Címlapkép: Jelenet a Hősök hajnala című, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes kétrészes táncjátéka második része, a mohácsi csata 500. évfordulójára készült Rekviem Mohácsért című új előadás ősbemutatója próbáján a szegedi Dóm téren 2026. július 3-án. MTI/Rosta Tibor