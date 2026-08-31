Az I. kerületiek arról is véleményt mondhatnak, teljesen betiltsák-e az Airbnb-t a kerületben.
Elkerülte a rácsokat a siófoki halálos gázoló: váratlan döntést hozott a bíróság a 18 éves sofőr ügyében
Nyomkövetővel az otthonában maradhat az a 18 éves fiatal, aki a hónap elején jelentős sebességtúllépéssel gázolt halálra egy kerékpárost Siófokon. A bíróság elutasította az ügyészség letartóztatásra vonatkozó indítványát, és csupán bűnügyi felügyeletet rendelt el, a döntés ellen azonban a vádhatóság fellebbezett.
Háziőrizetre ítélték azt a fiatalt, aki halálos baleset okozott augusztus 11-én egy siófoki üdülőövezetben. Az enyingi sofőr a megengedett 40 km/h-s sebesség helyett körülbelül 100 km/h-val hajtott, amikor elütötte az áldozatot.
A Kaposvári Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt a gyanúsított letartóztatását indítványozta. A nyomozási bíró azonban csak részben osztotta a vádhatóság álláspontját, így bár a szökés kockázatát megalapozottnak látta, a letartóztatás helyett csupán egy hónapra rendelte el a fiatal nyomkövetővel ellenőrzött bűnügyi felügyeletét.
A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádhatóság fellebbezett a határozat ellen, így a letartóztatás kérdésében másodfokon a Kaposvári Törvényszék hozza meg a végső döntést.
A héten négy megye huszonhét településén végeznek kémiai szúnyoggyérítést, két területen pedig folytatódik a biológiai lárvagyérítés.
Aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása Budapesten: teljes átalakulás előtt az ingatlanpiac
Újabb sűrű hét van mögöttünk, úgyhogy mutatjuk a 35. hét legizgalmasabb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumon.
Szeptember 1-jétől ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás.
Budapest négy helyet rontott az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában.
Két héttel a határidő előtt, szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében.
Aggasztó hírek érkeztek a földgáztárolókról: pokoli télre készülhetnek a magyarok, ez nagyon brutális lesz
Tizenhárom éves mélypontra süllyedt az európai földgáztárolók töltöttsége a geopolitikai feszültségek kiváltotta magas árak és a lassú betárolás miatt.
A középkorú magyarok felének nem reális lehetőség a befektetési célú ingatlanvásárlás, miközben 12 százaléknak már van is ilyen ingatlana.
Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmébe
Búcsúzhatnak a magyarok egyik legnagyobb rémálmuktól: a digitális állampolgárság program újabb mérföldkőhöz ért
Az Európai Unió törekvése szerint minden állampolgárnak lehetőséget kell biztosítani az elektronikus ügyintézésre, melyben újabb mérföldkő lehet az integrált eAláírás.
A használt lakások átlagos négyzetméterára január és július között 596 ezer forint volt, ami közel 30 százalékos drágulást jelent egy év alatt.
Budapest 19 problémás pontján állandó rendőri jelenlétet terveznek, további 90 helyszínen pedig rendszeres ellenőrzések jöhetnek.
Egy időben elvégzett ellenőrzés akár életet is menthet és nem mellesleg a fűtésszámlát is csökkentheti.
A nyári hónapokban a szokásosnál kevesebb, ugyanakkor jóval céltudatosabb érdeklődő volt jelen a piacon.
Kegyetlen igazság derült ki a magyar lakáspiacról: egy élet munkája is kevés lehet a saját otthonhoz
A saját lakás sok magyar számára jóval elérhetetlenebbnek tűnik, mint amit az átlagbérek és a lakásárak egyszerű összevetése alapján gondolnánk.
Bár az uniós menetrend elkészült, egy esetleges új jogszabály még véget vethet az évi kétszeri váltásnak.
Az idei év első felében több mint 40 százalékkal csökkent a panellakások iránti érdeklődés. A visszaesésben szerepet játszhat, hogy az árak sok helyen már megközelítették...
Rég nem látott fordulat előtt áll a magyar lakáspiac: több mint tíz éve nem történt ilyen, komoly változás jön
Júliusban országosan már csak 0,1 százalékkal emelkedtek az árak, éves szinten pedig 11,9 százalékra lassult az áremelkedés üteme.
Súlyos százezreket bukhatnak a balatoni eladók: beindult a hatalmas alkudozás, alig pörög az ingatlanpiac
Az idei év első hét hónapjában 652 ezer forintos átlagos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost a nyaraló besorolású ingatlanok, ami mintegy 1,7 százalékos éves drágulást jelent.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.