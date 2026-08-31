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Damaged in heavy car accident vehicles after collision on city street crash site. Road safety and insurance concept.
Otthon

Elkerülte a rácsokat a siófoki halálos gázoló: váratlan döntést hozott a bíróság a 18 éves sofőr ügyében

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 17:09

Nyomkövetővel az otthonában maradhat az a 18 éves fiatal, aki a hónap elején jelentős sebességtúllépéssel gázolt halálra egy kerékpárost Siófokon. A bíróság elutasította az ügyészség letartóztatásra vonatkozó indítványát, és csupán bűnügyi felügyeletet rendelt el, a döntés ellen azonban a vádhatóság fellebbezett.

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Háziőrizetre ítélték azt a fiatalt, aki halálos baleset okozott augusztus 11-én egy siófoki üdülőövezetben. Az enyingi sofőr a megengedett 40 km/h-s sebesség helyett körülbelül 100 km/h-val hajtott, amikor elütötte az áldozatot.

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A Kaposvári Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt a gyanúsított letartóztatását indítványozta. A nyomozási bíró azonban csak részben osztotta a vádhatóság álláspontját, így bár a szökés kockázatát megalapozottnak látta, a letartóztatás helyett csupán egy hónapra rendelte el a fiatal nyomkövetővel ellenőrzött bűnügyi felügyeletét.

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádhatóság fellebbezett a határozat ellen, így a letartóztatás kérdésében másodfokon a Kaposvári Törvényszék hozza meg a végső döntést.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
1 órája
A magyar bíróságok a nagyarcú közúti gyilkosok segítőkész őrangyalai, broáf. Bezzeg ha orvosi marihuánát adott volna egy rákbetegnek akkor rárohadna a műanyaglakat.
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