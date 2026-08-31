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Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5.: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Rendkívüli! Lionel Messi visszavonul

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 17:58

Visszavonul az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves, nyolcszoros aranylabdás és világbajnok támadó az idén nyáron rendezett, 2026-os világbajnokságon szerzett ezüstérem után döntött a búcsú mellett, így 207 mérkőzésen elért 125 góllal zárja válogatottbeli pályafutását.

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Lionel Messi az Instagram-oldalán osztotta meg az argentin nemzeti tizenegytől való búcsúját. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben mindig mindent beleadott a címeres mezért, hogy örömet szerezzen a szurkolóknak és büszkeséggel töltse el az argentinokat. Bár elismerte, hogy rendkívül fájdalmas számára a búcsú, úgy érzi, eljött az idő a távozásra.

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"Már nincs több, amit adhatnék, ráadásul nagyon tehetséges fiatalok jönnek mögöttem, akik megérdemlik, hogy ott legyenek" – indokolta döntését a klasszis, majd köszönetet mondott a családjának és a szurkolóknak a folyamatos támogatásért.

Messi 2005. augusztus 17-én, Budapesten, a magyar válogatott elleni barátságos mérkőzésen debütált a felnőtt nemzeti csapatban. A találkozó arról maradt emlékezetes, hogy becserélése után néhány perccel azonnal kiállították.

Bár a kezdet nehéz volt, később hazája futballtörténelmének legeredményesebb és legtöbbször pályára lépő játékosává vált. Csapatkapitányként 2022-ben Katarban világbajnoki címig vezette Argentínát, az idei, 2026-os amerikai tornán pedig ezüstérmet szerzett a nemzeti együttessel.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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