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Rendkívüli! Lionel Messi visszavonul
Visszavonul az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves, nyolcszoros aranylabdás és világbajnok támadó az idén nyáron rendezett, 2026-os világbajnokságon szerzett ezüstérem után döntött a búcsú mellett, így 207 mérkőzésen elért 125 góllal zárja válogatottbeli pályafutását.
Lionel Messi az Instagram-oldalán osztotta meg az argentin nemzeti tizenegytől való búcsúját. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben mindig mindent beleadott a címeres mezért, hogy örömet szerezzen a szurkolóknak és büszkeséggel töltse el az argentinokat. Bár elismerte, hogy rendkívül fájdalmas számára a búcsú, úgy érzi, eljött az idő a távozásra.
"Már nincs több, amit adhatnék, ráadásul nagyon tehetséges fiatalok jönnek mögöttem, akik megérdemlik, hogy ott legyenek" – indokolta döntését a klasszis, majd köszönetet mondott a családjának és a szurkolóknak a folyamatos támogatásért.
Messi 2005. augusztus 17-én, Budapesten, a magyar válogatott elleni barátságos mérkőzésen debütált a felnőtt nemzeti csapatban. A találkozó arról maradt emlékezetes, hogy becserélése után néhány perccel azonnal kiállították.
Bár a kezdet nehéz volt, később hazája futballtörténelmének legeredményesebb és legtöbbször pályára lépő játékosává vált. Csapatkapitányként 2022-ben Katarban világbajnoki címig vezette Argentínát, az idei, 2026-os amerikai tornán pedig ezüstérmet szerzett a nemzeti együttessel.
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