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Otthon

Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Startnál: kemény szigorítás jöhet, indul a roham a lakáspiacon

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 17:01

Ősszel kettős hatás pörgetheti fel a hazai lakáspiacot, hiszen miközben a folyamatosan csökkenő piaci hitelkamatok újabb vevőket vonzanak, az Otthon Start program várható szigorítása miatt sokan előrehozhatják a vásárlásaikat. Bár a jegybanki kamatvágások nem jelennek meg azonnal a lakáshitelek árazásában, a tartósan mérséklődő kamatkörnyezet és a kedvező egyedi banki ajánlatok élénkítik a keresletet, egyúttal jó lehetőséget teremtve a korábbi, drágább kölcsönök kiváltására is - közölte a Népszava.

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A nyári hónapokban a szokásosnál kevesebb, ugyanakkor jóval céltudatosabb érdeklődő volt jelen a piacon. Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont vezetője szerint az ősz jelentős fellendülést hozhat az adásvételekben, amit a kormányzati tervek, például a Wekerle-terv is fűthetnek. A legnagyobb mozgatórugó azonban az Otthon Start program esetleges felülvizsgálata lehet. Mivel a jelenlegi szabályozás a befektetőknek is kedvez, a piac arra számít, hogy a jövőben szigorítják a bérbeadhatóságot, háztartási jövedelmi plafont vezethetnek be, és a kedvezményt ténylegesen az első lakásukat vásárló fiatalokra korlátozzák. Emiatt sokan igyekeznek még a jelenlegi feltételekkel szerződni, és a kedvező finanszírozás megtartása érdekében akár magasabb vételárat is hajlandóak kifizetni.

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A hitelpiacon eközben elindult a fokozatos kamatcsökkenés. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője arra figyelmeztetett, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapkamat-csökkentései nem épülnek be azonnal és automatikusan a lakáshitelek árába, hiszen a bankok a referencia-kamatlábakra (BIRS) építik rá a saját működési költségeiket és az elvárt kamatmarzsot. A mutatók és az állampapírhozamok csökkenése viszont már lehetővé tette a piaci kamatok mérséklését.

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Míg az év elején az átlagos piaci kamatszint 6,6–7,0 százalék között mozgott, mostanra ez 5,8–6,5 százalékra esett, az egyedi ajánlatokban pedig már 5,6–5,75 százalékos kamatokkal is lehet találkozni. A szakértők szerint azonban jelentős, 4–5 százalékos piaci kamatszintre az őszi hónapokban még nem érdemes számítani.

A hitelintézetek további kedvezményeket nyújtanak azoknak az ügyfeleknek, akik magasabb jövedelmet igazolnak, és a fizetésüket az adott bankhoz utalják. Szintén csökkentheti a piaci hitel kamatát, ha a hitelfelvevő azt valamilyen támogatott konstrukcióval – például a fix 3 százalékos kamatú, továbbra is legkedvezőbb Otthon Start vagy CSOK Plusz hitellel – kombinálja, mivel a teljes ügylet jövedelmezősége miatt a bankok nagyobb mozgástérrel rendelkeznek az árazásnál.

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Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az egyre kedvezőbb kamatkörnyezet a korábban drágán eladósodott ügyfeleknek, illetve a kamatstop lezárulta után piaci kamatozásra visszatérőknek is mentőövet jelenthet. Egy korábbi, 7–8 százalékos kamatozású, hosszú futamidejű és nagyobb összegű hitel lecserélése a jelenlegi 5,8 százalék körüli ajánlatokra havonta több tízezer forintos megtakarítást eredményezhet a törlesztőrészletben. A pénzügyi ökölszabály szerint, ha a hitelkiváltás és az eredeti kölcsön lezárásának egyszeri költségei a kamatmegtakarítás révén egy éven belül megtérülnek, mindenképpen érdemes meglépni a cserét, kétéves megtérülés esetén viszont alaposabb mérlegelés indokolt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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