Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Startnál: kemény szigorítás jöhet, indul a roham a lakáspiacon

Ősszel kettős hatás pörgetheti fel a hazai lakáspiacot, hiszen miközben a folyamatosan csökkenő piaci hitelkamatok újabb vevőket vonzanak, az Otthon Start program várható szigorítása miatt sokan előrehozhatják a vásárlásaikat. Bár a jegybanki kamatvágások nem jelennek meg azonnal a lakáshitelek árazásában, a tartósan mérséklődő kamatkörnyezet és a kedvező egyedi banki ajánlatok élénkítik a keresletet, egyúttal jó lehetőséget teremtve a korábbi, drágább kölcsönök kiváltására is - közölte a Népszava.

A nyári hónapokban a szokásosnál kevesebb, ugyanakkor jóval céltudatosabb érdeklődő volt jelen a piacon. Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont vezetője szerint az ősz jelentős fellendülést hozhat az adásvételekben, amit a kormányzati tervek, például a Wekerle-terv is fűthetnek. A legnagyobb mozgatórugó azonban az Otthon Start program esetleges felülvizsgálata lehet. Mivel a jelenlegi szabályozás a befektetőknek is kedvez, a piac arra számít, hogy a jövőben szigorítják a bérbeadhatóságot, háztartási jövedelmi plafont vezethetnek be, és a kedvezményt ténylegesen az első lakásukat vásárló fiatalokra korlátozzák. Emiatt sokan igyekeznek még a jelenlegi feltételekkel szerződni, és a kedvező finanszírozás megtartása érdekében akár magasabb vételárat is hajlandóak kifizetni.

A hitelpiacon eközben elindult a fokozatos kamatcsökkenés. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője arra figyelmeztetett, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapkamat-csökkentései nem épülnek be azonnal és automatikusan a lakáshitelek árába, hiszen a bankok a referencia-kamatlábakra (BIRS) építik rá a saját működési költségeiket és az elvárt kamatmarzsot. A mutatók és az állampapírhozamok csökkenése viszont már lehetővé tette a piaci kamatok mérséklését.

Míg az év elején az átlagos piaci kamatszint 6,6–7,0 százalék között mozgott, mostanra ez 5,8–6,5 százalékra esett, az egyedi ajánlatokban pedig már 5,6–5,75 százalékos kamatokkal is lehet találkozni. A szakértők szerint azonban jelentős, 4–5 százalékos piaci kamatszintre az őszi hónapokban még nem érdemes számítani.

A hitelintézetek további kedvezményeket nyújtanak azoknak az ügyfeleknek, akik magasabb jövedelmet igazolnak, és a fizetésüket az adott bankhoz utalják. Szintén csökkentheti a piaci hitel kamatát, ha a hitelfelvevő azt valamilyen támogatott konstrukcióval – például a fix 3 százalékos kamatú, továbbra is legkedvezőbb Otthon Start vagy CSOK Plusz hitellel – kombinálja, mivel a teljes ügylet jövedelmezősége miatt a bankok nagyobb mozgástérrel rendelkeznek az árazásnál.

Az egyre kedvezőbb kamatkörnyezet a korábban drágán eladósodott ügyfeleknek, illetve a kamatstop lezárulta után piaci kamatozásra visszatérőknek is mentőövet jelenthet. Egy korábbi, 7–8 százalékos kamatozású, hosszú futamidejű és nagyobb összegű hitel lecserélése a jelenlegi 5,8 százalék körüli ajánlatokra havonta több tízezer forintos megtakarítást eredményezhet a törlesztőrészletben. A pénzügyi ökölszabály szerint, ha a hitelkiváltás és az eredeti kölcsön lezárásának egyszeri költségei a kamatmegtakarítás révén egy éven belül megtérülnek, mindenképpen érdemes meglépni a cserét, kétéves megtérülés esetén viszont alaposabb mérlegelés indokolt.