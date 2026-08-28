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Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
A klasszikus terepjárók karakteréből merít ihletet, miközben a REEV (Range Extended Electric Vehicle) technológiát modern elektromos hajtással és a mindennapi közlekedéshez, valamint a burkolatlan utakhoz tervezett technológiákkal ötvözi.
A V27 a márka „Classic Never Fades” filozófiáját követi, amely az időtálló formavilágot modern technológiákkal kapcsolja össze. Az eredmény egy olyan SUV, amely a klasszikus off-road modellek karakterét modern technológiákkal ötvözi.
Elektromos hajtás megnövelt hatótávolsággal
Az iCAUR V27 a REEV (Range Extended Electric Vehicle) technológiát alkalmazza, amely az elektromos járművek vezetési élményét nagyobb rugalmassággal ötvözi a hosszabb utazások során.
A 105 kW teljesítményű belső égésű motor kizárólag elektromos energia előállítására szolgáló generátorként működik, és nem hajtja közvetlenül a kerekeket. A jármű mozgatásáról egy összesen 335 kW teljesítményű, összkerékhajtású elektromos rendszer gondoskodik, amelynek maximális forgatónyomatéka 505 Nm.
A vezető így az elektromos hajtás jellemző előnyeit – a csendes működést, az azonnali reakciót és a fokozatmentes vezetési élményt – élvezheti anélkül, hogy hosszabb utak során kizárólag a nyilvános töltőinfrastruktúrára kellene hagyatkoznia.
A 34,31 kWh kapacitású akkumulátor támogatja a CCS2 csatlakozón keresztüli gyorstöltést. Gyorstöltés használatával az akkumulátor töltöttsége körülbelül 30 perc alatt növelhető 20-ról 80 százalékra.
Városra és kalandokra egyaránt készen áll
Az összkerékhajtású elektromos rendszer 335 kW teljesítményt és 505 Nm maximális forgatónyomatékot kínál. Az elektromotor azonnali reakciójának köszönhetően az iCAUR V27 0-ról 100 km/h-ra hat másodperc alatt gyorsul, miközben a teljesítmény széles körű vezetési helyzetekben is egyenletesen áll rendelkezésre.
A modell a városi közlekedésben éppúgy magabiztosan mozog, mint hegyi utakon vagy burkolatlan terepen. A robusztus felépítés, az összkerékhajtás és az elektromos hajtás karaktere olyan kombinációt alkot, amely a mindennapi közlekedéstől a hétvégi kalandokig számos helyzetben megállja a helyét.
Tank Turn: amikor a helyszűke előnnyé válik
Az iCAUR V27 képességeit a Tank Turn funkció is tovább bővíti, amely jelentősen megkönnyíti a manőverezést szűk helyeken.
A technológia az összkerékhajtás elektronikus vezérlését és a hajtáslánc összehangolt működését használja, így a jármű minimális helyen képes megfordulni.
A vezető ezt például keskeny erdei utakon, nehezebb terepen történő megforduláskor vagy olyan helyeken értékelheti, ahol egy hagyományos autóval többször kellene előre- és hátramenetben manőverezni. A Tank Turn így olyan helyzetekben növeli a jármű képességeit, amikor a pontosság, a fordulékonyság és a rendelkezésre álló tér maximális kihasználása a legfontosabb.
Klasszikus megjelenés, modern technológiák
A 4899 mm hosszú, 1976 mm széles és 1894 mm magas, 2900 mm tengelytávú iCAUR V27 tágas helyet kínál öt utas és felszereléseik számára.
Markáns megjelenését a szögletes karosszériaarányok, a kör alakú fényszórók és a klasszikus terepjárókra utaló 21 colos könnyűfém felnik határozzák meg.
Az utastér a modern digitális környezetet intuitív kezelhetőséggel ötvözi. A vezető előtt 8,88 colos digitális műszerfal, a műszerfal központi részén pedig egy 15,4 colos érintőképernyős infotainment rendszer kapott helyet. A modell ötszemélyes kialakítást kínál, és támogatja a CCS2 európai töltési szabványt.
A klasszikus karakter találkozása az elektromos jövővel
Az iCAUR V27 a klasszikus terepjárók karakterét a következő generációs elektromos hajtással és modern technológiákkal ötvözi. A REEV rendszer, az összkerékhajtás, a robusztus kialakítás és az olyan technológiák, mint a Tank Turn, egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a V27 a mindennapi közlekedésben és az aszfaltozott utak határain túl is magabiztos társsá váljon.
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