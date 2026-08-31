A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádhatóság fellebbezett a határozat ellen.
Könyörtelen invázió Magyarországon: már fényes nappal is támadnak vérszívók, indul az irtás
A héten négy megye huszonhét településén végeznek kémiai szúnyoggyérítést, két területen, Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén, valamint Pest megye déli részén a Ráckevei Duna-ágon pedig folytatódik a biológiai lárvagyérítés, amelyre elsősorban a gyorsan terjedő és az embereket is agresszívan támadó inváziós fajok, különösen az ázsiai tigrisszúnyog miatt van szükség.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint nagy kiterjedésű csípőszúnyog lárvatenyészőhelyek továbbra is kialakulhatnak. A legtöbb településen, főként a kertvárosi részeken továbbra is az inváziós fajok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog jelenléte meghatározó, de régiószintű gyérítés jelenleg nem indokolt.
Biológiai lárvagyérítés két területen vált szükségessé, Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén, valamint Pest megye déli részén a Ráckevei Duna-ágon. A Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárvák számára, itt korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítéseket végeztek a szakemberek a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken. A környező településeken most a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor.
A héten négy megye huszonhét településén végeznek kémiai szúnyoggyérítést. A települések lakott részein, platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel lépnek fel a vérszívók ellen. A készítményt nagyon alacsony dózisban juttatják ki az esti és éjszakai órákban, így a méhekre nincs hatással a beavatkozás, ahogy emberre és háziállatokra sem.
Az elszórtan kialakuló záporokat, zivatarokat követően a településeken belül, lakókörnyezetünkben számos kis állóvíz jön létre. A csípőszúnyogok ezeken az elaprózott tenyészőhelyeken, akár néhány deciliter vízben is tömegesen fejlődnek. Lárváik ellen a szervezett védekezés nem megvalósítható, de egy kis odafigyeléssel, az élőhelyeik megszűntetésével jelentősen csökkenthető a számuk. A ház körül kialakult élőhelyek felszámolásáról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ készített tájékoztatót.
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