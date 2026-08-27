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Rendőrök a város utcáján
Otthon

Nagy változás jöhet Budapest utcáin: állandó rendőri jelenlétet terveznek több helyszínen

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 07:25

Állandó rendőri jelenlétet terveznek Budapest 19 problémás helyszínén, további 90 ponton pedig visszatérő, koncentrált rendőri ellenőrzéseket tarthatnak. A helyszíneket a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve jelölnék ki, a polgármesterek szerint legkésőbb szeptember 15-ig. Emellett a kormány napirendjén szerepel a Budapesten dolgozó rendőröknek és más rendvédelmi dolgozóknak járó Budapest-pótlék, valamint a trafikok éjszakai nyitvatartásának korlátozása is. A kerületvezetők szerint a fővárosi közbiztonsági problémák hátterében többek között az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás, a szociális intézményrendszer és a rendőrségi létszámhiány problémái állnak.

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Állandó rendőri jelenlétet terveznek Budapest 19 problémás helyszínén, további 90 fővárosi ponton pedig visszatérően koncentrált rendőri ellenőrzéseket tartanának – közölte Soproni Tamás, Terézváros polgármestere. A helyszíneket a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve jelölnék ki. A polgármesterek azt szeretnék, ha ez legkésőbb szeptember 15-ig megtörténne.

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A belügyminiszteri tájékoztatás szerint a kormány napirendjén szerepel a fővárosi rendvédelmi dolgozóknak járó Budapest-pótlék bevezetése is. A kerületvezetők júliusban azt javasolták, hogy a Budapesten szolgáló rendőrök és más rendvédelmi dolgozók szeptember 1-jétől legalább 30 százalékos pótlékot kapjanak. Most azt kérik, hogy a kormány sürgősséggel tárgyalja meg a javaslatot.

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A polgármesterek több más változtatást is szeretnének. A belügyminiszter támogatja azt a kezdeményezést, amely nagyobb hatáskört adna az önkormányzatoknak a dohányboltok működésének szabályozásában. A kormányelőterjesztés előkészítése már megkezdődött.

A kerületek azt is szeretnék, ha korlátozhatnák a trafikok éjszakai nyitvatartását, súlyos jogsértés esetén pedig akár fel is függeszthetnék egy-egy üzlet működését. Emellett a Belügyminisztérium támogatja az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerákkal rögzíthető közlekedési szabálysértésekre.

A polgármesterek azt is kérik, hogy az önkormányzati rendészek által kiszabott és behajtott bírságokból származó bevétel az érintett önkormányzatoknál maradjon. A Belügyminisztérium emellett javaslatot készít a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, valamint a kerületi közterület-felügyeletek és rendészetek hatásköreinek bővítésére.

A hajléktalanellátás is napirendre kerülhet. Az éjjeli menedékhelyek működésének átalakításáról egy felállítandó szociális munkacsoport egyeztet majd. A polgármesterek korábban azt kezdeményezték, hogy az enyhén ittas embereket ne zárják ki automatikusan az ellátásból, illetve hogy a munkahellyel nem rendelkező embereket hajnalban ne küldjék vissza az utcára.

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A VI., VII., VIII. és IX. kerület polgármesterei július 15-én közösen fordultak a kormányhoz, mert szerintük a főváros belső kerületeiben egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelentek meg. A kormány ezt követően július 20-tól harmincnapos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el, és mobil szociális teamek megszervezését is megkezdte.

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A mostani közleményt Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Soproni Tamás és Tóth József polgármesterek jegyzik. Üdvözölték, hogy szerintük az új kormány az előzővel szemben meghallgatja az önkormányzatok javaslatait.

A kerületvezetők szerint a budapesti közbiztonság romlásának több oka is van. Ezek között említik az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás leépülését, a szociális intézményrendszer meggyengülését, az elhibázott drogpolitikát, valamint a rendőrségi létszámhiányt.
Címlapkép: Getty Images
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