Négy fuldoklót sikerült kimenteni, egy férfit azonban elsodort a víz. Az alacsony vízállás csalóka lehet!
Megszólalt a Tisza-kormány a fennálló vízkorlátozásokról: ezek most a legfontosabb tudnivalók
A hőségriasztás miatt országszerte több mint hatszáz településen vezettek be valamilyen fokozatú vízkorlátozást. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően csökkent a hazai villamosenergia-rendszer terhelése, a paksi atomerőmű termelését pedig drasztikusan vissza kellett fogni.
A kormany.hu oldalon szerda reggel közzétett jelentés szerint jelenleg 465 településen elsőfokú, 151 helyen másodfokú, további 13 településen pedig a legszigorúbb, harmadfokú vízkorlátozás van érvényben.
A védelmi munkacsoport az ivóvízellátás mellett az energiabiztonság kérdését is kiemelten kezeli. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint az áramfogyasztás átütemezését célzó felhívások és a nagy ipari szereplők önkéntes korlátozásai egyértelműen éreztetik a hatásukat.
A MAVIR adatai alapján a keddi csúcsidőszakban a rendszerterhelés 6800 megawatt volt, ami 300 megawattal maradt el az előzetesen várt értéktől. A fogyasztás szerdán is hasonlóan alakul, a csúcsterhelés várhatóan 6900 megawatt körül alakul.
Az energiaellátási helyzethez szorosan kapcsolódik, hogy a paksi atomerőmű teljesítményét jelentősen csökkenteni kellett. A létesítmény jelenleg a 2000 megawattos kapacitása helyett mindössze 230 megawatton termel, ami 1770 megawattos visszaterhelést jelent.
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Magyar Péter miniszterelnök tegnap maga is járt az atomerőműben, majd videójában azt mondta: a szakemberek folyamatosan 260 fokos hőmérsékleten tartják annak érdekében, hogy kellő vízállás elérése után azonnal újra lehessen indítani a leállított turbinákat és blokkokat - erről a Pénzcentrum is beszámolt.
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