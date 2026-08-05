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Otthon

Megszólalt a Tisza-kormány a fennálló vízkorlátozásokról: ezek most a legfontosabb tudnivalók

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 10:13

A hőségriasztás miatt országszerte több mint hatszáz településen vezettek be valamilyen fokozatú vízkorlátozást. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően csökkent a hazai villamosenergia-rendszer terhelése, a paksi atomerőmű termelését pedig drasztikusan vissza kellett fogni.

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A kormany.hu oldalon szerda reggel közzétett jelentés szerint jelenleg 465 településen elsőfokú, 151 helyen másodfokú, további 13 településen pedig a legszigorúbb, harmadfokú vízkorlátozás van érvényben.

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A védelmi munkacsoport az ivóvízellátás mellett az energiabiztonság kérdését is kiemelten kezeli. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint az áramfogyasztás átütemezését célzó felhívások és a nagy ipari szereplők önkéntes korlátozásai egyértelműen éreztetik a hatásukat.

A MAVIR adatai alapján a keddi csúcsidőszakban a rendszerterhelés 6800 megawatt volt, ami 300 megawattal maradt el az előzetesen várt értéktől. A fogyasztás szerdán is hasonlóan alakul, a csúcsterhelés várhatóan 6900 megawatt körül alakul.

Az energiaellátási helyzethez szorosan kapcsolódik, hogy a paksi atomerőmű teljesítményét jelentősen csökkenteni kellett. A létesítmény jelenleg a 2000 megawattos kapacitása helyett mindössze 230 megawatton termel, ami 1770 megawattos visszaterhelést jelent.

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Magyar Péter miniszterelnök tegnap maga is járt az atomerőműben, majd videójában azt mondta: a szakemberek folyamatosan 260 fokos hőmérsékleten tartják annak érdekében, hogy kellő vízállás elérése után azonnal újra lehessen indítani a leállított turbinákat és blokkokat - erről a Pénzcentrum is beszámolt.

A Pénzcentrum folyamatosan beszámol a hőség, az aszály és az energiakrízis legfrissebb híreiről, eddigi anyagainkat itt olvashatod el:

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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