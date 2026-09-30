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Gazdaság

Rendkívüli fordulat a devizapiacon: nagyot ugrott a forint, ennyibe kerül most az euró

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 08:12

Erősödött a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéshez képest a nemzetközi devizapiacon. Az euró árfolyama 367 forint alá került, miközben a dollár és a svájci frank jegyzése is csökkent.

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Röviddel reggel 7 óra után egy euróért 366,63 forintot kellett fizetni, szemben a kedd esti 367,64 forintos jegyzéssel. Ez mintegy egyforintos erősödést jelentett a magyar fizetőeszköz számára. A dollár 324,51-ről 323,54 forintra, a svájci frank pedig 388,60-ról 387,57 forintra gyengült a forinttal szemben.

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A nemzetközi devizapiacon közben az euró is erősödött kissé a dollárral szemben. Az euró-dollár jegyzés 1,1329-ről 1,1332-re változott.

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A forint az elmúlt napokban hektikusan mozgott. Az EUR/HUF keddi kereskedésben 369 fölé is emelkedett, majd a nap végére visszatért az alacsonyabb szintekre. A keddi MNB hivatalos árfolyam 367,98 forintos euró, 324,30 forintos dollár és 388,80 forintos svájci frank volt.

A szerda reggeli mozgás alapján a hazai fizetőeszköz mindhárom fő devizával szemben erősödéssel kezdte a napot.
Címlapkép: Getty Images
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