Rendkívüli fordulat a devizapiacon: nagyot ugrott a forint, ennyibe kerül most az euró

Erősödött a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéshez képest a nemzetközi devizapiacon. Az euró árfolyama 367 forint alá került, miközben a dollár és a svájci frank jegyzése is csökkent.

Röviddel reggel 7 óra után egy euróért 366,63 forintot kellett fizetni, szemben a kedd esti 367,64 forintos jegyzéssel. Ez mintegy egyforintos erősödést jelentett a magyar fizetőeszköz számára. A dollár 324,51-ről 323,54 forintra, a svájci frank pedig 388,60-ról 387,57 forintra gyengült a forinttal szemben.

A nemzetközi devizapiacon közben az euró is erősödött kissé a dollárral szemben. Az euró-dollár jegyzés 1,1329-ről 1,1332-re változott.

A forint az elmúlt napokban hektikusan mozgott. Az EUR/HUF keddi kereskedésben 369 fölé is emelkedett, majd a nap végére visszatért az alacsonyabb szintekre. A keddi MNB hivatalos árfolyam 367,98 forintos euró, 324,30 forintos dollár és 388,80 forintos svájci frank volt.

A szerda reggeli mozgás alapján a hazai fizetőeszköz mindhárom fő devizával szemben erősödéssel kezdte a napot.