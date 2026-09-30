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Rendőrségi lámpa a német rendőrség parkoló civil autóján
Világ

Kemény szigorítás jön a magyar utakon: szinte az összes miniszter bukja ezt a kiváltságot

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 07:28

Szigorította a megkülönböztető fény- és hangjelzések használatát a kormány. Az új rendelet értelmében a miniszterek közül már csak a belügyminiszter utazhat kéklámpás, rendőri biztosítással ellátott autóval, a korábban kiadott engedélyeket pedig hatvan napon belül felülvizsgálják.

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A Magyar Közlönyben kihirdetett részletszabályok egyértelműsítik a jogosultsági köröket. A legszembetűnőbb változás, hogy a kormánytagok közül immár kizárólag a belügyminiszter vehet igénybe rendőrségi személyvédelemhez kötődő gépjárművet.

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A jogszabály pontosan meghatározza azokat a szerveket, amelyek külön engedély nélkül is használhatják a megkülönböztető jelzéseket. Ebbe a körbe tartoznak a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés-végrehajtás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok kijelölt járművei.

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Minden más esetben – például a sürgősségi vér- és szervszállítást végző egészségügyi szolgáltatóknál, illetve egyes közmű- és közlekedési gépjárműveknél – a használat szigorú engedélyhez kötött. A kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy tevékenységük valóban megalapozza a megkülönböztető jelzés felszerelését. Az engedélyezési eljárás is szigorodott, a hatóság a jövőben legfeljebb kétszer ad lehetőséget hiánypótlásra.

A szigorítás a már meglévő jogosultságokat is érinti. A hatóság a szabályozás hatálybalépésétől számított hatvan napon belül minden korábban kiadott kéklámpás és sárgalámpás engedélyt felülvizsgál, és haladéktalanul visszavonja azokat, amelyek már nem felelnek meg az új feltételeknek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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