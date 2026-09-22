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Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
Ahogy beköszönt az ősz és elindul a fűtési szezon, egyre több lakásban jelenhet meg a túlzott párásodás problémája. A főzés, a zuhanyzás és a ruhák szárítása mellett a ritkább szellőztetés is hozzájárulhat ahhoz, hogy a nedvesség a lakásban maradjon, ami hosszabb távon a penészesedésnek is kedvezhet. Mutatjuk, mikor lehet érdemes párátlanítót használni, és azt is, mennyire számít jó vételnek a Lidl 39 999 forintos készüléke.
Itt a fűtési szezon, és ezzel együtt a penészveszély is: ezért lehet hasznos egy párátlanító a lakásban
Ahogy beköszönt a hidegebb idő, egyre többet fűtünk, kevesebbet szellőztetünk, és gyakrabban csukjuk be az ablakokat. Ennek azonban kellemetlen következménye is lehet: a lakásban felgyülemlő pára nemcsak az ablakokon csapódhat le, hanem hosszabb távon a penész megjelenésének is kedvezhet.
A megfelelő szellőztetés mellett egy párátlanító készülék is segíthet kordában tartani a lakás nedvességtartalmát.
Miért párásodik jobban a lakás a fűtési szezonban?
A hidegebb hónapokban sok lakásban visszatérő probléma a párásodás. A főzés, a zuhanyozás, a ruhák beltéri szárítása, sőt még a légzésünk is nedvességet juttat a levegőbe. Ha ez a nedvesség nem tud megfelelően távozni, a beltéri páratartalom megemelkedhet.
A helyzetet tovább ronthatja, hogy a hideg időben sokan ritkábban szellőztetnek, hiszen nem szeretnék kiengedni a meleget. A korszerű, jól szigetelő nyílászárók szintén csökkenthetik a természetes légcserét, ha nincs mellettük megfelelő szellőztetési megoldás.
A probléma különösen a hideg felületeken válik látványossá. Amikor a meleg, nedves beltéri levegő hidegebb ablaküveggel, külső fallal vagy hőhíddal találkozik, a benne lévő vízgőz lecsapódhat. Ilyenkor jelennek meg a reggeli vízcseppek az ablakon, vagy a nedves foltok a falak sarkaiban.
Nem csak esztétikai probléma: a penész is megjelenhet
Az időnként bepárásodó ablak önmagában még nem jelenti azt, hogy penészes lesz a lakás, a tartósan magas páratartalom és a nedves felületek azonban kedvező körülményeket teremthetnek a penészgombák megtelepedéséhez.
A penész nemcsak a falak és a bútorok állapotát ronthatja, hanem az egészségre is hatással lehet. A penészes, nedves beltéri környezet egyeseknél irritációt, köhögést, orrdugulást vagy allergiás tüneteket válthat ki, illetve súlyosbíthatja az asztmás panaszokat. Különösen fontos odafigyelni erre azokban a lakásokban, ahol kisgyermekek, idősek vagy légúti betegséggel élők is tartózkodnak.
A tartós nedvesség ráadásul az épületnek sem tesz jót: károsodhat a festés, felválhat a tapéta, és a bútorok mögött is kialakulhatnak penészes foltok. A megoldás ugyanakkor nem feltétlenül az, hogy egész nap bukóra nyitott ablakkal fűtünk. A rendszeres, intenzív szellőztetés, a megfelelő fűtés és a nedvességforrások kezelése egyaránt fontos lehet.
Mikor jöhet jól egy párátlanító?
Egy párátlanító készülék akkor lehet különösen hasznos, ha a lakásban rendszeresen magas a páratartalom, gyakran párásodnak az ablakok, vagy nehezen száradnak meg a beltérben kiteregetett ruhák.
A berendezés a helyiség levegőjéből vonja ki a nedvesség egy részét, amelyet víztartályban gyűjt össze. Ezzel segíthet mérsékelni a túlzott párásodást, és megfelelő használat mellett hozzájárulhat ahhoz, hogy kevésbé legyenek nedvesek a lakás hidegebb felületei.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy ilyen készülék minden esetben megszünteti a penészesedést. Ha a nedvesség oka csőtörés, beázás, felszivárgó talajnedvesség vagy komoly szerkezeti probléma, azt külön is kezelni kell. A már kialakult penészt pedig szintén nem elég egyszerűen kiszárítani. A párátlanító tehát elsősorban a levegő nedvességtartalmának szabályozásában segíthet, nem helyettesíti a megfelelő szellőztetést és a nedvesedés okának megszüntetését.
Ilyen készüléket akcióz a Lidl
A fűtési szezonra a Lidl is készül, a boltlánc akciós újságában szerepel a Tronic párátlanító.
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A termék leírása szerint a készülék akár 10 liter vizet is képes kivonni a levegőből 24 óra alatt. Fontos azonban, hogy ez a gyártó által megadott maximális teljesítmény, amely a tényleges környezeti körülményektől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól is függhet.
A berendezés 245 wattos, a leírás szerint pedig cserélhető és mosható szűrővel rendelkezik. Két programot kínál: célzott párátlanítást és szárítási funkciót, ami különösen a beltérben teregetőknek lehet érdekes. A készülék kivehető, körülbelül 2,1 literes víztartállyal rendelkezik, telítettségjelzővel, így a felhasználó ellenőrizheti, mikor szükséges kiüríteni. A leírás jegesedés elleni védelmet és hordozófogantyút is említ.
A 39 999 forintos vételár alapján a Lidl párátlanítója nem számít kirívóan olcsónak a piacon, ugyanakkor a hasonló teljesítményű készülékek között versenyképesnek mondható. A 10 liter/nap körüli kapacitással rendelkező párátlanítók között találni 30-35 ezer forint körüli modelleket is, ugyanakkor több hasonló készülék ára 40-50 ezer forint között alakul. A Tronic így nagyjából a középső ársávban helyezkedik el.
Az ár megítélésénél ugyanakkor nemcsak a maximális párátlanítási teljesítményt érdemes figyelembe venni. A készülék 245 wattos teljesítményfelvétele mellett célzott párátlanítási és szárítási funkciót, mosható szűrőt, automatikus jégmentesítést és időzítőt is kínál. Vagyis a 39 999 forintos ár nem feltétlenül jelent kiugró ár-érték arányt, de azok számára, akik ismert üzletből, garanciával és egy alapvető funkciókkal felszerelt készüléket keresnek, reális ajánlat lehet.
Érdemes vásárlás előtt összehasonlítani az aktuális online árakat is, mivel a párátlanítóknál jelentős különbségek lehetnek az egyes modellek között, és időszakos akciók miatt egy-egy hasonló készülék akár több ezer forinttal olcsóbban is elérhető lehet.
Mire érdemes figyelni vásárlás előtt?
A párátlanító kiválasztásánál nemcsak az ár és a maximális vízkivonási teljesítmény számít. Érdemes figyelembe venni a lakás méretét, a párásodás mértékét, a készülék zajszintjét és az energiafogyasztását is.
A Lidl újságában feltüntetett 245 wattos teljesítmény mellett a folyamatos működtetés áramfogyasztással jár. Ha például egy készülék ténylegesen 245 wattot vesz fel, akkor 10 óra működés alatt körülbelül 2,45 kilowattóra energiát használ fel. A valós fogyasztás a működési ciklusoktól is függhet.
A víztartály mérete szintén fontos szempont: a megadott, akár napi 10 literes teljesítményhez képest a 2,1 literes tartályt gyakrabban kellhet üríteni, ha a berendezés tartósan magas páratartalmú környezetben működik.
A legcélszerűbb először egy páratartalom-mérővel ellenőrizni a lakás állapotát. Általános célként a 40–60 százalékos beltéri relatív páratartalom tekinthető megfelelőnek, a tartósan 60 százalék feletti érték pedig már indokolhatja a körülmények alaposabb vizsgálatát.
A fűtési szezonban tehát nemcsak az számít, mennyire meleg a lakás, hanem az is, mennyi nedvesség marad a levegőben. Egy párátlanító hasznos kiegészítője lehet az otthoni komfortnak, különösen ott, ahol visszatérő probléma a párásodás, de a rendszeres szellőztetést és a nedvesedés okának megszüntetését nem váltja ki.
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