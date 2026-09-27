Rendkívüli bejelentést tett az MVM: ideiglenes korlátozások jönnek az ügyintézésben a fűtési szezon előtt

Az MVM Csoport felkészülten várja a 2026–2027-es fűtési szezont. A társaság a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, a földgázellátás biztosításához szükséges készletek feltöltése folyamatos, miközben az elmúlt hónapokban jelentős fejlesztések valósultak meg a villamosenergia- és földgázelosztó hálózatokon. A Mátrai Erőműnél is megtörténtek a karbantartások, a Paksi Atomerőmű üzembiztosan működik. Az MVM Csoport szakemberei a téli időszakban is folyamatosan figyelemmel kísérik az energiarendszer működését.

Az MVM 2026-ban is több milliárd forintot fordít földgáz- és villamosenergia-elosztási rendszereinek korszerűsítésére, a hálózati kapacitások bővítésére és az elöregedett hálózati elemek rekonstrukciójára. Az MVM Csoport elosztótársaságai mintegy 30 ezer kilométernyi földgáz- és csaknem 60 ezer kilométernyi villamosenergia-hálózatot üzemeltetnek, amelyeken folyamatosan zajlanak a karbantartási, felújítási és fejlesztési munkák. A beruházások az ellátásbiztonság növelése mellett azt is szolgálják, hogy a hálózatok hosszú távon is képesek legyenek kiszolgálni a változó és növekvő fogyasztói igényeket.

Az MVM áramhálózati társaságai idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg az ellátásbiztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Az MVM Émász területén elkészült a sajókeresztúri 132/22 kV-os alállomás, üzembe lépett a Miskolc Bogáncs utcai és a maklári alállomás. A miskolci fejlesztés a térség növekvő energiaigényének kiszolgálása mellett az időjárásból eredő üzemzavarok kockázatát is mérsékli.

Az MVM Démász ellátási területén folytatódnak a 132 kV-os távvezetéki kapacitásbővítések, emellett épül a Makó Kelet alállomás. A két társaságnál az elosztóhálózati fejlesztések és rekonstrukciók ütemezetten zajlanak, év végéig összesen mintegy 2000 fejlesztési és rekonstrukciós munka átadása várható. A beruházások egyszerre növelik az ellátásbiztonságot, bővítik a hálózati kapacitásokat, miközben lehetővé teszik a folyamatosan változó fogyasztói és termelői igények kiszolgálását.

A földgázelosztó hálózatokon szintén folytatódnak a tervszerű rekonstrukciók, karbantartások és az üzembiztonságot növelő fejlesztések. Az MVM gázelosztó társaságai az idei évben többek között 10 nyomásszabályozó állomás megújításával, számos vezetékszakasz rekonstrukciójával és hálózati berendezés cseréjével járultak hozzá a hálózatok korszerűsítéséhez.

A fejlesztések és karbantartási munkálatok több helyszínen, ütemezetten zajlottak, céljuk a hálózat műszaki állapotának javítása, az üzembiztonság növelése és az infrastruktúra hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. Az elöregedett vezetékszakaszok cseréje és a hálózati infrastruktúra korszerűsítése hozzájárul ahhoz, hogy az MVM ügyfelei a téli hónapokban is biztonságosan és zavartalanul vehessék igénybe a földgázszolgáltatást.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. továbbra is a hazai villamosenergia-ellátás meghatározó pillére: három blokkja jelenleg üzembiztosan, névleges teljesítményen üzemel, míg a negyedik blokk a tervezett főjavítást követően kapcsolódik vissza a termelésbe. A folyamatos atomenergia-termelés jelentősen hozzájárul a hazai villamosenergia-rendszer stabilitásához és az ellátásbiztonság fenntartásához, különösen a téli időszakban.

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Az MVM Mátra Energia Zrt. felkészülten várja a közelgő fűtési szezont. A társaság kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyság javítására, az energiamegtakarítási lehetőségek feltárására, és a környezeti terhelés csökkentésére. Az erőmű szakemberei elvégezték a szükséges berendezések felülvizsgálatát és karbantartását, biztosították a téli üzemeléshez szükséges készenléti rendszerek rendelkezésre állását, a szükséges tüzelőanyag-készleteket. A vállalat emellett gondoskodott a kapcsolódó energiaellátó rendszerek üzembiztos működésének feltételeiről. Kiemelt figyelmet fordítanak a vízellátó és fűtési rendszerek védelmére, az időjárási kockázatok megelőzésére, az esetleges üzemzavarok gyors és hatékony kezelésére. Mindezek az intézkedések hozzájárulnak az üzembiztonság és az energiaellátás megbízhatóságának fenntartásához a téli időszakban.

Ezzel párhuzamosan már épül a visontai telephelyen az új kombinált ciklusú gázturbinás erőmű, amely a tervek szerint 2029-től erősíti a hazai villamosenergia-rendszer stabilitását.

A fűtési szezonra való felkészülés része a földgázforrások és a tárolói készletek folyamatos biztosítása is. Magyarország a földgáztárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van, miközben a több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság biztonságos téli ellátásához szükséges földgázmennyiség. Az MVM a szükséges földgázforrások biztosításával és a rendszer működésének folyamatos nyomon követésével készül a téli fogyasztási igényekre.

Az MVM a földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson ügyfelei számára. A karbantartás ideje alatt átmenetileg egyes ügyintézési lehetőségek nem, vagy csak korlátozottan érhetők el. Az MVM mindent megtesz annak érdekében, hogy az átállás a lehető legkisebb fennakadással járjon az ügyfelek számára és a fűtési szezon kezdetére egy stabilan működő, megújult háttérrendszer támogassa a földgázügyek gyors és kényelmes intézését.