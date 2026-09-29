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Elszabadultak az árak a Budapest környéki településeken: szívhatja a fogát, aki itt akar házat venni
Az idei első nyolc hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban, 11,5%-kal többe, mint egy évvel korábban. A leggyorsabban a déli és a délkeleti települések drágultak, ezekben a térségekben 18, illetve 20%-kal nőttek az árak. A nyugati szektorban viszont nem drágultak tovább az ingatlanok, itt 3%-kal alacsonyabb volt az átlag, mint tavaly.
Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. Ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Olcsó agglomerációs ingatlanból egyre kevesebb van a piacon. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak 19%-a. A 100 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya 81%-ról 69%-ra csökkent. A házak négyzetméterára 13%-kal, 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké 9%-kal emelkedett, és már meghaladja az 1 millió forintot.
„Az agglomerációban is nagyon erősen hatott az Otthon Start. A Duna House ügyfelei között az első otthonukat vásárlók aránya a tavalyi 21%-ról 28%-ra nőtt, és közülük sokan a fővárosnál olcsóbb, de jól megközelíthető településeken keresnek házat vagy lakást" - mondja Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Budapesten idén átlagosan 1,33 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Az árak ott nőttek a leginkább, ahol tavaly még a legolcsóbbak voltak az ingatlanok."
A délkeleti szektorban egy év alatt 20%-kal, 840 ezer forintra nőtt a négyzetméterár. A déli szektorban 18%-os drágulás után 850 ezer forint lett az átlag. Ezen belül Érden még nagyobb volt az emelkedés, a város átlagára 22%-kal, 883 ezer forintra nőtt. Az északnyugati szektorban 12%-kal, 895 ezer forintra emelkedtek az árak.
Idén már nem a nyugati, hanem az északi szektorban a legdrágább a négyzetméter. Itt 6%-os emelkedés után átlagosan 940 ezer forintot fizettek a vevők, Dunakeszin pedig 1,18 millió forintot. A nyugati szektorban 3%-kal, 898 ezer forintra csökkent az átlagos négyzetméterár, de Budaörsön továbbra is 1 millió forint fölött van. A teljes vételár itt a legmagasabb, egy nyugati agglomerációs ingatlan átlagosan közel 100 millió forintba került. A keleti szektorban csak 5%-kal, 823 ezer forintra nőttek az árak, így ma ez a legolcsóbb térség a főváros körül.
A legdrágább ingatlan, egy 581 négyzetméteres ház 241 millió forintért kelt el Fóton. A legolcsóbb egy 23 négyzetméteres kis ház volt Biatorbágyon, 8 millió forintért. A legmagasabb négyzetméterárat, 1,84 millió forintot Remeteszőlősön fizették.
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A Duna House ügyfelei körében idén is a déli szektor volt a legkeresettebb, az agglomerációban vásárlók 29%-a itt szerződött. A délkeleti szektort a vevők 19%-a, az északit 17%-a választotta. Az északnyugati szektorban 13%, a nyugatiban 12%, a keletiben 10% volt a vevők aránya.
„A drágulás lassulhat az agglomerációban. A nyugati szektor már most mutatja, hogy van egy árszint, amit a vevők nem tudnak vagy nem akarnak megfizetni" - tette hozzá Szegő Péter. „Az olcsóbb térségekben, főleg a keleti településeken, van még tér az áremelkedésre, mert ott a legnagyobb a különbség a fővárosi árakhoz képest."
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