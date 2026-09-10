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Váratlan döntést hozott a MOHU: ezeket a hulladékokat már nem lehet leadni a gyűjtésen
Elektronikai hulladékot már nem vesznek át az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtésen Ferencvárosban, miután a MOHU egy friss döntés alapján nem fogadja be ezeket – közölte Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere. A változás a következő gyűjtést is érinti, ezért a lakókat arra kérik, hogy elromlott háztartási gépeket, monitorokat, televíziókat vagy számítógépeket ne vigyenek a gyűjtőpontokra.
Baranyi Krisztina Facebook-bejegyzése szerint az önkormányzatot előzetesen nem tájékoztatták arról, hogy megszűnik az elektronikai hulladék átvételének eddigi gyakorlata. A polgármester azt írta, a MOHU arra hivatkozott, hogy a későbbiekben új rendszert vezet be, ennek részleteiről azonban egyelőre nincs információ.
Ferencvárosban az önkormányzat saját költségén a megnövekedett érdeklődés miatt már kéthavonta, három különböző helyszínen szervez veszélyeshulladék-gyűjtést. A polgármester szerint a lakók nagy mennyiségben viszik ezekre az alkalmakra a kommunális hulladék közé nem helyezhető tárgyakat és anyagokat.
A legnépszerűbb kategóriák közé a megmaradt festékek és az elromlott háztartási kisgépek tartoznak. Baranyi közlése szerint utóbbiakból egy-egy gyűjtés során 1–1,5 tonna elektronikai hulladék is összegyűlik. A következő alkalommal azonban ezeket már nem lehet leadni. A kerület ezért arra kéri a lakókat, hogy többek között elromlott mikrohullámú sütőt, monitort, porszívót, televíziót és számítógépet se vigyenek az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtésre.
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