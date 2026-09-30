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Megtakarítás

Itt a leggazdagabb magyarok friss listája: Mészáros 1785 milliárddal az élen, a második Csányinak "csak" 650 milliárdja van

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 08:44

A kormányváltás és a nyomában járó elszámoltatások alapjaiban rázták meg a magyar üzleti elitet, amit a Forbes legújabb, idén százfősre bővített gazdaglistája is hűen tükröz. Bár a rangsort még mindig Mészáros Lőrinc vezeti, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállítása, a sorozatos letartóztatások, a befagyasztott állami projektek és a belengetett vagyonadó egyértelművé teszik, hogy a NER 16 éves korszakának lezárultával új időszámítás kezdődött a hazai gazdaságban - írta a Telex.

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A Forbes idei listája egyfajta kordokumentum, amely a korábbi rendszer utolsó évének, 2025-nek a viszonyait rögzíti, ám az azóta eltelt hónapok eseményei már átírják az erőviszonyokat. Az új kormány által tervezett, az 500 milliárd forint feletti vagyonokat célzó adó a jelenlegi állás szerint a lista első öt szereplőjét érintené érzékenyen.

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A rangsort továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti 1785,7 milliárd forintra becsült vagyonnal. Bár cégbirodalma 2025-ben még rekordévet zárt, a kisebb mértékű erodálódás már megkezdődött. Az Opus Global hitelminősítését a Scope Ratings a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába rontotta a kormányváltás okozta bizonytalanság és az állami közbeszerzésektől való túlzott függőség miatt, a cég részvényárfolyama pedig a felére esett. Ezzel párhuzamosan a Magyar Fejlesztési Bank átláthatósági aggályokra hivatkozva kizárta az Opus Titászt az uniós forrásokból. Mészáros helyzetét tovább nehezíti, hogy az új politikai vezetés nyíltan a szeptemberben felállt NVVH első számú célpontjaként hivatkozik rá - mutatott rá a Telex.

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A második helyen álló Csányi Sándor (649,7 milliárd forint) igazi túlélőként navigál az új politikai térben. Míg agrárérdekeltségei, a Bonafarm és a Pick Szeged a növekvő adósságok miatt leminősítést kaptak, az OTP valósággal szárnyal a tőzsdén a kormányváltás óta. A bankcsoport profitjának 70 százaléka már külföldről származik, nyáron pedig sikeresen lezárták a balti Luminor bankcsoport régóta húzódó felvásárlását. Csányi ugyanakkor alkalmazkodott az új idők szeléhez: lemondott a gödöllői agráregyetem alapítványi kuratóriumi elnökségéről, miután a kormány bejelentette az alapítványi modell gyökeres átalakítását.

A lista harmadik helyezettje, Felcsuti Csaba (587,6 milliárd forint) a ritka kivételek egyike, mivel az ipari befektetésekből meggazdagodott üzletembernek sosem volt köze a NER-hez. Az MPF Holding bevételeinek 99 százaléka külföldről származik, a csoport svájci központtal működik, így vagyonát nem a belpolitikai viharok, hanem a globális piaci folyamatok alakítják.

A negyedik helyen álló Veres Tibor (567,7 milliárd forint) esetében a gazdasági sikereket beárnyékolja, hogy a Wallis-csoport alapítóját a hetekben gyanúsítottként hallgatták ki egy óbudai korrupciós ügyben, így jelenleg szabadlábon védekezik.

A Duna Aszfalttal óriásit kaszáló, az ötödik helyre becsült Szíjj Lászlóra (530,6 milliárd forint) pedig kifejezetten nehéz idők várnak. Bár vagyona tavaly jelentősen nőtt, az Orbán-kormány idején elnyert projektjei közül az új vezetés ezermilliárdos nagyságrendben fagyasztott be kifizetéseket. Hűtlen kezelés gyanújával feljelentés született a grandiózus afrikai híd- és útépítési projektjük állami finanszírozása miatt, és már megindult a Mészáros Lőrinccel közös autópálya-koncessziójuk felbontása is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hetedik helyezett Jellinek Dánielt (314,1 milliárd forint) szeptemberben letartóztatták egy Volánbuszt érintő korrupciós és pénzmosási ügy miatt. Jászai Gellért (11. hely, 254 milliárd forint) cége, a 4iG árfolyama a tavalyi csúcshoz képest 70 százalékot zuhant, a kormány pedig átfogó vizsgálatot indított a társaság nagy állami tranzakciói kapcsán.

Tiborcz István, a volt miniszterelnök veje (185,6 milliárd forint) épp igyekszik kiszállni a Gránit Bankból. Még drasztikusabb a helyzete Balázs Attilának (24. hely, 136,6 milliárd forint), akinek a cége, a Bayer Construct nyáron csődeljárást kért maga ellen, miután a kormány elállt a Zugló-városközpont megvásárlásától, és visszaköveteli a már kifizetett 315 milliárd forintot.

Balásy Gyula (39. hely) egy interjúban egyenesen felajánlotta cégeit és vagyonát az államnak. Habony Árpád (52. hely) Észak-Olaszországba tette át hivatalos lakcímét, miközben továbbra is magánál tartja a korábbi kormánytól kapott diplomata-útlevelét. Schmidt Mária (62. hely) cége, a BIF értékének harmadát elvesztette, őt magát pedig szeptemberben mentette fel a Terror Háza Múzeum főigazgatói posztjáról az új kulturális miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf (74. hely) volt honvédelmi miniszter kaszinóüzlete pedig már tavaly is masszív veszteséget termelt.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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