Vegyesen indult a keddi kereskedés a Wall Streeten, miközben Budapesten a Mol esése húzta le a BUX-ot.
Itt a leggazdagabb magyarok friss listája: Mészáros 1785 milliárddal az élen, a második Csányinak "csak" 650 milliárdja van
A kormányváltás és a nyomában járó elszámoltatások alapjaiban rázták meg a magyar üzleti elitet, amit a Forbes legújabb, idén százfősre bővített gazdaglistája is hűen tükröz. Bár a rangsort még mindig Mészáros Lőrinc vezeti, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállítása, a sorozatos letartóztatások, a befagyasztott állami projektek és a belengetett vagyonadó egyértelművé teszik, hogy a NER 16 éves korszakának lezárultával új időszámítás kezdődött a hazai gazdaságban - írta a Telex.
A Forbes idei listája egyfajta kordokumentum, amely a korábbi rendszer utolsó évének, 2025-nek a viszonyait rögzíti, ám az azóta eltelt hónapok eseményei már átírják az erőviszonyokat. Az új kormány által tervezett, az 500 milliárd forint feletti vagyonokat célzó adó a jelenlegi állás szerint a lista első öt szereplőjét érintené érzékenyen.
A rangsort továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti 1785,7 milliárd forintra becsült vagyonnal. Bár cégbirodalma 2025-ben még rekordévet zárt, a kisebb mértékű erodálódás már megkezdődött. Az Opus Global hitelminősítését a Scope Ratings a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába rontotta a kormányváltás okozta bizonytalanság és az állami közbeszerzésektől való túlzott függőség miatt, a cég részvényárfolyama pedig a felére esett. Ezzel párhuzamosan a Magyar Fejlesztési Bank átláthatósági aggályokra hivatkozva kizárta az Opus Titászt az uniós forrásokból. Mészáros helyzetét tovább nehezíti, hogy az új politikai vezetés nyíltan a szeptemberben felállt NVVH első számú célpontjaként hivatkozik rá - mutatott rá a Telex.
A második helyen álló Csányi Sándor (649,7 milliárd forint) igazi túlélőként navigál az új politikai térben. Míg agrárérdekeltségei, a Bonafarm és a Pick Szeged a növekvő adósságok miatt leminősítést kaptak, az OTP valósággal szárnyal a tőzsdén a kormányváltás óta. A bankcsoport profitjának 70 százaléka már külföldről származik, nyáron pedig sikeresen lezárták a balti Luminor bankcsoport régóta húzódó felvásárlását. Csányi ugyanakkor alkalmazkodott az új idők szeléhez: lemondott a gödöllői agráregyetem alapítványi kuratóriumi elnökségéről, miután a kormány bejelentette az alapítványi modell gyökeres átalakítását.
A lista harmadik helyezettje, Felcsuti Csaba (587,6 milliárd forint) a ritka kivételek egyike, mivel az ipari befektetésekből meggazdagodott üzletembernek sosem volt köze a NER-hez. Az MPF Holding bevételeinek 99 százaléka külföldről származik, a csoport svájci központtal működik, így vagyonát nem a belpolitikai viharok, hanem a globális piaci folyamatok alakítják.
A negyedik helyen álló Veres Tibor (567,7 milliárd forint) esetében a gazdasági sikereket beárnyékolja, hogy a Wallis-csoport alapítóját a hetekben gyanúsítottként hallgatták ki egy óbudai korrupciós ügyben, így jelenleg szabadlábon védekezik.
A Duna Aszfalttal óriásit kaszáló, az ötödik helyre becsült Szíjj Lászlóra (530,6 milliárd forint) pedig kifejezetten nehéz idők várnak. Bár vagyona tavaly jelentősen nőtt, az Orbán-kormány idején elnyert projektjei közül az új vezetés ezermilliárdos nagyságrendben fagyasztott be kifizetéseket. Hűtlen kezelés gyanújával feljelentés született a grandiózus afrikai híd- és útépítési projektjük állami finanszírozása miatt, és már megindult a Mészáros Lőrinccel közös autópálya-koncessziójuk felbontása is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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A hetedik helyezett Jellinek Dánielt (314,1 milliárd forint) szeptemberben letartóztatták egy Volánbuszt érintő korrupciós és pénzmosási ügy miatt. Jászai Gellért (11. hely, 254 milliárd forint) cége, a 4iG árfolyama a tavalyi csúcshoz képest 70 százalékot zuhant, a kormány pedig átfogó vizsgálatot indított a társaság nagy állami tranzakciói kapcsán.
Tiborcz István, a volt miniszterelnök veje (185,6 milliárd forint) épp igyekszik kiszállni a Gránit Bankból. Még drasztikusabb a helyzete Balázs Attilának (24. hely, 136,6 milliárd forint), akinek a cége, a Bayer Construct nyáron csődeljárást kért maga ellen, miután a kormány elállt a Zugló-városközpont megvásárlásától, és visszaköveteli a már kifizetett 315 milliárd forintot.
Balásy Gyula (39. hely) egy interjúban egyenesen felajánlotta cégeit és vagyonát az államnak. Habony Árpád (52. hely) Észak-Olaszországba tette át hivatalos lakcímét, miközben továbbra is magánál tartja a korábbi kormánytól kapott diplomata-útlevelét. Schmidt Mária (62. hely) cége, a BIF értékének harmadát elvesztette, őt magát pedig szeptemberben mentette fel a Terror Háza Múzeum főigazgatói posztjáról az új kulturális miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf (74. hely) volt honvédelmi miniszter kaszinóüzlete pedig már tavaly is masszív veszteséget termelt.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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