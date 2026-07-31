Készenléti állapotot hirdetettek Romániában a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt.
A Samsung is lépett a vízválság miatt: drasztikusan visszafogják a fogyasztást Gödön
Jelentős fogyasztáscsökkentést jelentett be a gödi Samsung-gyár a rendkívüli hőség és az ellátási nehézségek miatt. A vállalat az ivóvíz-felhasználását a felére mérsékli, miközben az áramfogyasztását is csökkenti a kritikus időszakban. A lépés célja, hogy kisebb terhelést jelentsen a közműhálózatokra, amíg nem normalizálódik a helyzet.
A Samsung SDI bejelentette, hogy a rendkívüli időjárási helyzetre és az ebből fakadó víz- és áramellátási problémákra reagálva jelentősen csökkenti erőforrás-felhasználását gödi gyárában.
A vállalat közlése szerint az ivóvíz-felhasználást 50 százalékkal mérsékelték, míg az áramfogyasztást a kritikus időszakban 10 százalékkal fogják vissza. Emellett további megtakarítási lehetőségeket is vizsgálnak, és folyamatos kapcsolatban állnak a víz- és áramszolgáltatókkal.
A társaság hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a közműhálózatok terhelésének csökkentése úgy, hogy közben a gyár működése is biztosított maradjon. A korlátozások addig maradnak érvényben, amíg az ellátási helyzet nem rendeződik.
A bejelentés előzménye, hogy a kormány a napokban arra kérte a nagy víz- és energiaigényű vállalatokat, hogy lehetőség szerint mérsékeljék fogyasztásukat, és készüljenek fel arra is, hogy szükség esetén azt átmenetileg tovább csökkentsék. Emellett válságterv is készül arra az esetre, ha a nagy ipari fogyasztók energia- vagy vízfelhasználását korlátozni kellene a lakossági ellátás biztonságának fenntartása érdekében.
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Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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