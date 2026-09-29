2026. szeptember 29. kedd Mihály
14 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tómeder kiszáradása a szárazság miatt.
Utazás

Döbbenetes dologra derült fény: ijesztő jövő vár ránk, ha tartósan velünk marad ez a pokoli jelenség

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 20:31

A 2026-os nyár történelmi aszályt és hőséget hozott az északi féltekén, így Magyarországon is, ahol az elmúlt több mint százhúsz év legszárazabb nyarát hagytuk magunk mögött. A pusztító erdőtüzeket és súlyos mezőgazdasági károkat alapvetően két tényező, a felmelegedő légkör felhőképződést gátló hatása, valamint a nagytérségi cirkuláció megváltozása, ami miatt egyszerűen elzáródott a csapadékot adó nedvesség a mérsékelt égövtől, írja a HungaroMet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A rendkívüli hazai szárazság alapjait már a csapadékhiányos téli félév megteremtette, a talaj ugyanis már a nyár kezdetére kiszáradt. Ezután megérkezett meg az első komolyabb, a Szaharából származó hőhullám hazánkba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meleg légtömeg sajátossága az volt, hogy Afrikából Európába érkezve nem csökkent a hőmérséklete. Ennek egyik oka a száraz felszín, az erős napsugárzás és az anticiklon együttes hatására kialakuló pozitív visszacsatolás, a „hőkupola” volt, amely tovább melegítette, vagy legalábbis nem hagyta lehűlni a délről érkezett légtömeget. Ez az ördögi kör meggátolta a gomolyfelhők képződését, és alulról tovább fűtötte a levegőt, így a szokásos nyár eleji, záporos időszak szinte teljesen elmaradt.

Július végén egy újabb, immár egyenesen Afrikából érkező, extrém forró légtömeg árasztotta el a Kárpát-medencét. Mivel a légköri áramlások északabbra tolódtak, a hőséget kisöprő hidegfrontok elkerülték a térséget. A forróság egészen augusztus elejéig megrekedt felettünk, súlyos csapást mérve a mezőgazdaságra, a rendkívül meleg időjárás hatásai pedig egészen mostanáig, szeptember első feléig érezhetőek maradtak.

Kapcsolódó cikkeink:

A szárazság hátterében messzire nyúló, globális folyamatok állnak. A nyár folyamán a forró szaharai levegő egy része az Atlanti-óceán fölé sodródott, ahol egy hatalmas, az egész óceánt átívelő anticiklont hozott létre. Ez a masszív képződmény nemcsak blokkolta a trópusok felől Európa irányába tartó nedves levegőt, hanem a szélrendszere révén az Egyenlítő térségében elfújta a felszíni meleg vizet Afrika partjaitól. Helyére a mélyből hideg tengervíz áramlott fel, a hűvösebb vízfelszín pedig kevésbé párolgott, így még kevesebb nedvesség jutott a légkörbe.

A légköri vízgőz hiánya miatt a csapadékot hozó óceáni ciklonok gyengébbek maradtak, áramlási rendszerük pedig nem nyúlt le annyira délre, hogy onnan további nedvességet vegyenek fel. Ezzel párhuzamosan a csapadékképző zónák és a nyugati szelek északabbra húzódtak. A sarki területek felett zártabbá vált a légkörzés, ami csökkentette az északi és a déli területek közötti hő- és nedvességcserét. Az óriási atlanti anticiklon ráadásul a hurrikánok kialakulását is visszaszorította, pedig ezek a viharok normál esetben hatalmas mennyiségű trópusi nedvességet szállíthatnának a mi szélességi köreinkre.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése idén tovább súlyosbította a helyzetet. Mivel a csapadékot hozó ciklonok a szokásosnál jóval északabbra vonultak el, az Alpokon és a Kárpátokon átbukó frontok a hegyek hatására nedvességük maradékát is elveszítették. Így hiába hullott eső a szomszédos országok hegyvidékein, Magyarországot a határok mentén szinte körbevette a csapadék, míg az ország belső területei teljesen szárazon maradtak, s a minimális páratartalomból csupán elszórtan alakultak ki hevesebb, de szigorúan lokális zivatarok.

A nagy kérdés most az, hogy ez a megváltozott, északabbra tolódott cirkulációs rendszer tartósan velünk marad-e. Ha a sarki hideg a jövőben újra meg tud erősödni, és az időjárási frontok pályája ismét délebbre tolódik, visszatérhetnek a csapadékosabb nyarak. Ha azonban a légkör felmelegedése zavartalanul folytatódik, a 2026-oshoz hasonló, aszályos, hőkupolákkal tűzdelt időjárási minta könnyen állandósulhat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #nyár #hőség #klímaváltozás #csapadék #mezőgazdaság #aszály #globális felmelegedés #hőhullám
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
Már legalább 20 éve pontosan tudjuk hogy milyen "ijesztő jövő vár ránk" és főleg a gyerekeinkre, de kényelmesebb volt magasról tenni rá és ignorálni, lecikizni, nevetségessé tenni azokat akik időben figyelmeztettek erre. Az emberiség maximálisan megérdemli a sorsát, hiszen magának kovácsolja.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:01
21:04
20:31
20:11
20:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
2026. szeptember 29.
Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba
2026. szeptember 29.
Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 29. kedd
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
3 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
3
3 napja
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
2 hete
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
5
2 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 19:00
Elképesztő, de sok helyen már ezért is fizetni kell: sokakat váratlanul ért a lépés, irtó nehéz megkerülni
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 18:02
Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 29. 20:28
Kilőttek az árak: durva, mennyibe kerül egy kiló paradicsom a lengyeleknél