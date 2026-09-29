Döbbenetes dologra derült fény: ijesztő jövő vár ránk, ha tartósan velünk marad ez a pokoli jelenség

A 2026-os nyár történelmi aszályt és hőséget hozott az északi féltekén, így Magyarországon is, ahol az elmúlt több mint százhúsz év legszárazabb nyarát hagytuk magunk mögött. A pusztító erdőtüzeket és súlyos mezőgazdasági károkat alapvetően két tényező, a felmelegedő légkör felhőképződést gátló hatása, valamint a nagytérségi cirkuláció megváltozása, ami miatt egyszerűen elzáródott a csapadékot adó nedvesség a mérsékelt égövtől, írja a HungaroMet.

A rendkívüli hazai szárazság alapjait már a csapadékhiányos téli félév megteremtette, a talaj ugyanis már a nyár kezdetére kiszáradt. Ezután megérkezett meg az első komolyabb, a Szaharából származó hőhullám hazánkba.

A meleg légtömeg sajátossága az volt, hogy Afrikából Európába érkezve nem csökkent a hőmérséklete. Ennek egyik oka a száraz felszín, az erős napsugárzás és az anticiklon együttes hatására kialakuló pozitív visszacsatolás, a „hőkupola” volt, amely tovább melegítette, vagy legalábbis nem hagyta lehűlni a délről érkezett légtömeget. Ez az ördögi kör meggátolta a gomolyfelhők képződését, és alulról tovább fűtötte a levegőt, így a szokásos nyár eleji, záporos időszak szinte teljesen elmaradt.

Július végén egy újabb, immár egyenesen Afrikából érkező, extrém forró légtömeg árasztotta el a Kárpát-medencét. Mivel a légköri áramlások északabbra tolódtak, a hőséget kisöprő hidegfrontok elkerülték a térséget. A forróság egészen augusztus elejéig megrekedt felettünk, súlyos csapást mérve a mezőgazdaságra, a rendkívül meleg időjárás hatásai pedig egészen mostanáig, szeptember első feléig érezhetőek maradtak.

A szárazság hátterében messzire nyúló, globális folyamatok állnak. A nyár folyamán a forró szaharai levegő egy része az Atlanti-óceán fölé sodródott, ahol egy hatalmas, az egész óceánt átívelő anticiklont hozott létre. Ez a masszív képződmény nemcsak blokkolta a trópusok felől Európa irányába tartó nedves levegőt, hanem a szélrendszere révén az Egyenlítő térségében elfújta a felszíni meleg vizet Afrika partjaitól. Helyére a mélyből hideg tengervíz áramlott fel, a hűvösebb vízfelszín pedig kevésbé párolgott, így még kevesebb nedvesség jutott a légkörbe.

A légköri vízgőz hiánya miatt a csapadékot hozó óceáni ciklonok gyengébbek maradtak, áramlási rendszerük pedig nem nyúlt le annyira délre, hogy onnan további nedvességet vegyenek fel. Ezzel párhuzamosan a csapadékképző zónák és a nyugati szelek északabbra húzódtak. A sarki területek felett zártabbá vált a légkörzés, ami csökkentette az északi és a déli területek közötti hő- és nedvességcserét. Az óriási atlanti anticiklon ráadásul a hurrikánok kialakulását is visszaszorította, pedig ezek a viharok normál esetben hatalmas mennyiségű trópusi nedvességet szállíthatnának a mi szélességi köreinkre.

A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése idén tovább súlyosbította a helyzetet. Mivel a csapadékot hozó ciklonok a szokásosnál jóval északabbra vonultak el, az Alpokon és a Kárpátokon átbukó frontok a hegyek hatására nedvességük maradékát is elveszítették. Így hiába hullott eső a szomszédos országok hegyvidékein, Magyarországot a határok mentén szinte körbevette a csapadék, míg az ország belső területei teljesen szárazon maradtak, s a minimális páratartalomból csupán elszórtan alakultak ki hevesebb, de szigorúan lokális zivatarok.

A nagy kérdés most az, hogy ez a megváltozott, északabbra tolódott cirkulációs rendszer tartósan velünk marad-e. Ha a sarki hideg a jövőben újra meg tud erősödni, és az időjárási frontok pályája ismét délebbre tolódik, visszatérhetnek a csapadékosabb nyarak. Ha azonban a légkör felmelegedése zavartalanul folytatódik, a 2026-oshoz hasonló, aszályos, hőkupolákkal tűzdelt időjárási minta könnyen állandósulhat.