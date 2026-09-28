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Durva átverés terjed a magyar otthonokban: komplett maffia épült erre a mindennapi hibára, százezreket bukhatsz pillanatok alatt
Váratlanul jelentkező műszaki hibákkal, a megfelelő szakember megtalálásával, magas költségekkel és kontár munkával is meg kell küzdeniük a magyaroknak, ha otthoni vészhelyzet adódik. Az első magyarországi, reprezentatív Asszisztencia Biztosítás Index kutatása szerint a 18-69 évesek 59 százalékának már kellett sürgős probléma miatt szerelőt hívnia, és tízből hat érintett találkozott már kifogásolható minőségű munkával, ráadásul drágán. Extrém, de nem annyira ritka példa erre a duguláselhárítás, amire az utóbbi időben külön „maffia” épült, brutális összegeket kicsalva áldozataiktól – pedig az otthoni asszisztencia szolgáltatás megkötésével mindez elkerülhető lenne.
Az otthoni műszaki problémák sok magyar számára korántsem ismeretlenek. Az elmúlt egy évben a magyarok csaknem felének (44%) kellett már otthonában olyan helyzettel szembenéznie, amelyet vészhelyzetként élt meg, 13 százalékuk pedig többször is került hasonló szituációba. A kutatás szerint a nagyobb lakásban vagy családi házban élők körében gyakoribb, hogy otthoni vészhelyzetet kell elhárítani.
A lakosság csaknem hatvan százalékával (59%) már előfordult, hogy azonnali segítségre volt szüksége, és a probléma elhárításához szerelőt kellett hívnia. Leggyakrabban vízvezeték-szerelés miatt kellett szakembert hívni: az érintettek több mint harmada (35%) került már ilyen helyzetbe. Ezt követte a garancián túli elektronikai meghibásodás és a bejárati zár meghibásodása (23-23%).
Dugulás miatt pedig több mint minden ötödik érintettnek (21%) volt már szüksége szerelő segítségére. Ez az utóbbi időben kifejezetten kockázatos vállalkozásnak számít:
már többszázan estek áldozatul annak a bűnszervezetnek, amely duguláselhárítással kapcsolatos szolgáltatásokat kínált, majd az elvégzett munkáért cserébe többszörös árat kért, esetenként akár 600 ezer forintos kárt okozva a pórul járt ügyfeleknek.
A váratlan helyzetek ellenére a magyarok többsége magabiztosnak érzi magát: tízből több mint heten (72%) úgy gondolják, hogy felkészültek egy otthoni vészhelyzet kezelésére. Különösen a férfiak, a 45 év alattiak, a magasabb végzettségűek és a nagyvárosban élők érzik úgy, hogy meg tudnák oldani a problémát.
Nem elég, hogy jön a szerelő: az is kérdés, hogy jó munkát végez-e
A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor árnyalják a magabiztosságot. Azok közül, akiknek már szükségük volt szerelő segítségére, tízből hatan találkoztak kontár munkával, 12 százalékuk pedig gyakran került ilyen helyzetbe. A problémáról nagyobb arányban számoltak be a férfiak, a fiatalabbak és a budapestiek.
A megfelelő szakember megtalálása tízből négy embernek (41%), míg a szakember telefonon vagy üzenetben történő elérése tízből közel négynek (37%) okoz nehézséget. A tényleges kiérkezésre is sokszor várni kell: 44 százalék számára nehézséget okoz, hogy mennyi idő alatt érkezik meg a segítség.
A legnagyobb problémát azonban a szerelés minőségével kapcsolatos bizonytalanság és a várható költség jelenti: ezt az érintettek csaknem fele (49%) említette.
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A magyarok többsége fél napnál tovább nem várna mesteremberre
A gyorsaság különösen fontos szempont: tízből hat magyar (61%) legfeljebb fél napot tart elfogadhatónak egy otthoni vészhelyzetben a szerelő érkezéséig. Egyharmaduk (30%) már egy-két órán belül szeretne segítséget kapni, további 25 százalékuk számára pedig az egy napon belüli kiérkezés is megfelelő.
A két-három napos várakozást mindössze 4 százalék fogadná el. Mindez azt mutatja, hogy egy sürgős otthoni probléma esetén nemcsak a megbízható szakember megtalálása fontos, hanem az is, hogy a segítség valóban gyorsan elérhető legyen.
Kevéssé ismert, mégis kifejezetten vonzó az otthoni asszisztencia
Miközben az otthoni asszisztencia ismertsége még alacsony, a szolgáltatás megítélése kifejezetten kedvező: tízből nyolc magyar vonzónak tartja, közel egyharmaduk (29%) pedig kifejezetten vonzónak találja. A hasznosságát még többen, tízből több mint nyolcan (85%) ismerik el, ezen belül 37 százalék kifejezetten hasznosnak tartja.
A bizalom szintje is magas: a magyarok háromnegyede (75%) úgy véli, hogy az otthoni asszisztencia valódi segítséget nyújthat az előfizetők számára.
A szolgáltatás választásában elsősorban a 0-24 órás segítség lehetősége játszik szerepet. Fontos szempont az is, hogy vészhelyzetben van kihez fordulni, a felmerülő költségeket a szolgáltatás fedezi, és az ügyfélnek nem kell saját magának megfelelő szakembert keresnie.
„Az otthoni vészhelyzetek egyik legnagyobb problémája, hogy jellemzően akkor kell gyorsan döntést hoznunk, amikor nincs időnk megfelelő szakembert keresni, árakat összehasonlítani vagy hosszasan várni a segítségre. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a magyarok számára fontos a gyorsaság, a megbízhatóság és az, hogy legyen egy biztos pont, amelyhez ilyen helyzetben fordulhatnak. Az otthoni asszisztencia éppen ezt a bizonytalanságot csökkentheti: nem kell egy váratlan meghibásodásnál azonnal szakembert keresni, hiszen a segítség megszervezése és a szolgáltatás igénybevétele egy előre kialakított megoldás része lehet” – mondta Timár Gábor Szabolcs, a Redion (korábbi nevén Europ Assistance) operációs vezetője.
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