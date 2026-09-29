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Megszűnik a földfelszíni tévészolgáltatás Magyarországon: több tízezer család marad szolgáltatás nélkül
A streaming egyre több magyar háztartásban van jelen, a hagyományos televízió azonban továbbra is meghatározó: az NMHH 2025-ös kutatása szerint a háztartások 87 százalékában van fizetős TV, önmagában vagy streaming-előfizetéssel együtt. Közben az is változik, mit várunk egy televíziós szolgáltatástól: a helyhez és infrastruktúrához kötött megoldások mellett egyre nagyobb szerepet kap a rugalmas hozzáférés. A TARR elmúlt időszakának tapasztalatai szerint az online televíziózás iránti érdeklődés mögött is sokszor ez áll, a nézők szeretnék megtartani a megszokott lineáris csatornákat, miközben a használatban már a digitális szolgáltatásoknál megszokott szabadságot keresik.
Az elmúlt évek adatai alapján egyre több magyar háztartásban fér meg egymás mellett a hagyományos televízió és a streaming. Az NMHH kutatása szerint 2023-ban a háztartások 20 százalékában volt egyszerre fizetős televíziós és streaming-előfizetés, 2025-re ez az arány 26 százalékra emelkedett. Eközben a kizárólag fizetős televíziót használó háztartások aránya 68-ról 61 százalékra csökkent. A streaming önmagában ugyanakkor továbbra is ritkább, 2025-ben a háztartások mindössze 4 százalékában váltotta ki teljesen a fizetős televíziót.
A változás kevésbé szól arról, hogy az egyik tartalomfogyasztási forma egyszerűen átveszi a másik helyét. Sok háztartásban inkább bővülnek a lehetőségek, a filmek és sorozatok egy része streamingplatformokról érkezik, miközben a lineáris csatornák, az élő műsorok, hírek vagy sportközvetítések továbbra is részei maradnak a mindennapoknak. Ezzel párhuzamosan az is változik, hogyan szeretnénk hozzáférni ezekhez a tartalmakhoz. A TARR tapasztalatai alapján az online televíziózást többféle élethelyzetben választják: például nyaralóban, gyakori utazás vagy ingázás esetén, de egy költözés, lakásfelújítás vagy akár a szobák átrendezése is elindíthatja a váltást. Ilyenkor előnyt jelenthet, ha a televíziózás nem igényel külön tévékábelezést, és megfelelő internetkapcsolattal többféle eszközön is elérhető.
A streaming térnyerésével az előfizetésekkel kapcsolatos elvárások is változtak: egyre természetesebb, hogy a nézők az aktuális tartalmakhoz és saját élethelyzetükhöz igazítják, mely szolgáltatásokat és mennyi ideig veszik igénybe. Ez a szemlélet a lineáris televíziózásban is megjelenik, van, aki például csak a nyaralóban töltött hónapokban vagy egy-egy kiemelt sportesemény idején szeretne hozzáférni a megszokott csatornákhoz. A streamingnél megszokott előfizetési logika így fokozatosan a televíziózással kapcsolatos elvárásokra is hatással lehet.
A 45–64 évesek adják az előfizetők több mint felét
Az online televíziózás iránti érdeklődés korosztályos megoszlása elsőre talán meglepő képet mutat. A TARR online felületein 2026 augusztusában érdeklődők 85 százaléka 45 év feletti volt: 24 százalékuk a 45–54 éves, 29 százalékuk az 55–64 éves, 32 százalékuk pedig a 65 év feletti korosztályból került ki. Bár az online érdeklődők összetételét az egyes korosztályok eltérő internethasználati szokásai is befolyásolhatják, az előfizetői adatok hasonló tendenciát mutatnak. A TARR jelenlegi egyéni Online TV-előfizetőinek több mint 66 százaléka 45 év feletti, a legnagyobb csoportot pedig a 45–54 évesek alkotják közel 32 százalékos aránnyal. A 45–64 éves korosztály együttesen az előfizetők 54 százalékát adja.
Az adatok ezzel árnyalják azt a képet, amely az internetalapú televíziózást elsősorban a fiatalabb generációkhoz kötné. A TARR tapasztalatai alapján a rugalmasabb hozzáférés iránt azokban a korosztályokban is jelentős az igény, amelyek hosszabb ideje használják a hagyományos lineáris televíziózást.
November végétől több tízezer háztartásnak kell új megoldást keresnie
A hazai televíziós piacon közben olyan változás is közeleg, amely újabb nézőket állít választás elé. A One Magyarország 2026. november 30-án megszünteti One Földfelszíni TV szolgáltatását, a korábbi mindigTV Prémiumot, és az ahhoz kapcsolódó applikáció is megszűnik. Az ingyenes mindigTV-t ugyanakkor nem érinti a változás: annak tíz kódolatlan csatornája továbbra is fogható marad. DTV News
A változás egy már korábban is folyamatosan szűkülő piacot érint. Az NMHH adatai szerint 2025 második negyedévének végén 51 ezer fizetős DVB-T2-előfizetés volt Magyarországon; az ingyenes földfelszíni adásokat nézők ebben a számban nem szerepelnek. A TARR tapasztalatai szerint a közelgő megszűnés már most is megjelenik az érdeklődésekben: olyan ügyfelek is keresnek új televíziós lehetőséget, akik eddig földfelszíni fizetős szolgáltatást használtak.
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A kérdés elsősorban az, hogy hogyan szeretnék a jövőben elérni a megszokott lineáris csatornákat. Az internetalapú televíziózás egyik sajátossága, hogy ehhez nincs szükség a televíziós szolgáltató saját vezetékes hálózatára: megfelelő internetkapcsolattal olyan helyeken is használható, ahol külön televíziós infrastruktúra nem áll rendelkezésre.
„Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy a lineáris televízióra továbbra is van igény, miközben változik az, ahogyan az emberek hozzá szeretnének férni. Elsődlegessé vált, hogy a tévézés alkalmazkodjon az élethelyzetükhöz: akár a nyaralóban, utazás közben vagy egy másik képernyőn is elérhessék azokat a tartalmakat, amelyek fontosak számukra. A földfelszíni fizetős televíziózás előttünk álló változása is azt mutatja, hogy egyre több nézőnek kell újragondolnia, milyen megoldás illeszkedik legjobban a saját tévézési szokásaihoz” – mondta Tarr János, a TARR Kft. ügyvezető igazgatója.
A műsoridőhöz sem kell mindig igazodni
A nagyobb rugalmasság a műsorok időzítésében is megjelenik. Az arra jogosított televíziós tartalmak egy része az élő adás után is visszanézhető, így egy műsorról vagy közvetítésről akkor sem feltétlenül marad le a néző, ha az eredeti időpontban éppen nincs képernyő előtt. A visszanézhetőség csatornánként és műsoronként, a tartalomhoz kapcsolódó jogoktól függően eltérhet.
Az NMHH kutatása szerint az online televíziózás egyelőre a háztartások kisebb részében van jelen: 2025-ben körülbelül 143 ezer, vagyis a magyar háztartások 4 százaléka használt valamilyen online TV-szolgáltatást. Az adatok ugyanakkor ezen a területen is azt mutatják, hogy az új és a hagyományos tartalomfogyasztási formák sokszor egymás mellett élnek: a háztartások 3 százalékában fizetős televízió és online TV egyaránt jelen volt.
A TARR elmúlt időszakának tapasztalatai így egy szélesebb változásba illeszkednek: „A lineáris televízió szerepe megmaradhat, miközben a hozzáférés módja kevésbé kötődik egyetlen helyhez, infrastruktúrához vagy képernyőhöz. A streaming, az online televíziózás és a hagyományos TV több és több háztartásban egymás mellett alakítja a tartalomfogyasztást, a nézők számára pedig kiemelt szemponttá válik, hogy a televíziózás is alkalmazkodjon a mindennapi életükhöz” – hangsúlyozta Tarr János.
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