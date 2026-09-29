2026. szeptember 29. kedd Mihály
18 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up of a person holding a control remote with a television screen on the background. A woman holding a remote control switches programs on the TV in the background.
Otthon

Megszűnik a földfelszíni tévészolgáltatás Magyarországon: több tízezer család marad szolgáltatás nélkül

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 16:32

A streaming egyre több magyar háztartásban van jelen, a hagyományos televízió azonban továbbra is meghatározó: az NMHH 2025-ös kutatása szerint a háztartások 87 százalékában van fizetős TV, önmagában vagy streaming-előfizetéssel együtt. Közben az is változik, mit várunk egy televíziós szolgáltatástól: a helyhez és infrastruktúrához kötött megoldások mellett egyre nagyobb szerepet kap a rugalmas hozzáférés. A TARR elmúlt időszakának tapasztalatai szerint az online televíziózás iránti érdeklődés mögött is sokszor ez áll, a nézők szeretnék megtartani a megszokott lineáris csatornákat, miközben a használatban már a digitális szolgáltatásoknál megszokott szabadságot keresik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt évek adatai alapján egyre több magyar háztartásban fér meg egymás mellett a hagyományos televízió és a streaming. Az NMHH kutatása szerint 2023-ban a háztartások 20 százalékában volt egyszerre fizetős televíziós és streaming-előfizetés, 2025-re ez az arány 26 százalékra emelkedett. Eközben a kizárólag fizetős televíziót használó háztartások aránya 68-ról 61 százalékra csökkent. A streaming önmagában ugyanakkor továbbra is ritkább, 2025-ben a háztartások mindössze 4 százalékában váltotta ki teljesen a fizetős televíziót.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változás kevésbé szól arról, hogy az egyik tartalomfogyasztási forma egyszerűen átveszi a másik helyét. Sok háztartásban inkább bővülnek a lehetőségek, a filmek és sorozatok egy része streamingplatformokról érkezik, miközben a lineáris csatornák, az élő műsorok, hírek vagy sportközvetítések továbbra is részei maradnak a mindennapoknak. Ezzel párhuzamosan az is változik, hogyan szeretnénk hozzáférni ezekhez a tartalmakhoz. A TARR tapasztalatai alapján az online televíziózást többféle élethelyzetben választják: például nyaralóban, gyakori utazás vagy ingázás esetén, de egy költözés, lakásfelújítás vagy akár a szobák átrendezése is elindíthatja a váltást. Ilyenkor előnyt jelenthet, ha a televíziózás nem igényel külön tévékábelezést, és megfelelő internetkapcsolattal többféle eszközön is elérhető.

A streaming térnyerésével az előfizetésekkel kapcsolatos elvárások is változtak: egyre természetesebb, hogy a nézők az aktuális tartalmakhoz és saját élethelyzetükhöz igazítják, mely szolgáltatásokat és mennyi ideig veszik igénybe. Ez a szemlélet a lineáris televíziózásban is megjelenik, van, aki például csak a nyaralóban töltött hónapokban vagy egy-egy kiemelt sportesemény idején szeretne hozzáférni a megszokott csatornákhoz. A streamingnél megszokott előfizetési logika így fokozatosan a televíziózással kapcsolatos elvárásokra is hatással lehet.

A 45–64 évesek adják az előfizetők több mint felét

Az online televíziózás iránti érdeklődés korosztályos megoszlása elsőre talán meglepő képet mutat. A TARR online felületein 2026 augusztusában érdeklődők 85 százaléka 45 év feletti volt: 24 százalékuk a 45–54 éves, 29 százalékuk az 55–64 éves, 32 százalékuk pedig a 65 év feletti korosztályból került ki. Bár az online érdeklődők összetételét az egyes korosztályok eltérő internethasználati szokásai is befolyásolhatják, az előfizetői adatok hasonló tendenciát mutatnak. A TARR jelenlegi egyéni Online TV-előfizetőinek több mint 66 százaléka 45 év feletti, a legnagyobb csoportot pedig a 45–54 évesek alkotják közel 32 százalékos aránnyal. A 45–64 éves korosztály együttesen az előfizetők 54 százalékát adja.

Az adatok ezzel árnyalják azt a képet, amely az internetalapú televíziózást elsősorban a fiatalabb generációkhoz kötné. A TARR tapasztalatai alapján a rugalmasabb hozzáférés iránt azokban a korosztályokban is jelentős az igény, amelyek hosszabb ideje használják a hagyományos lineáris televíziózást.

November végétől több tízezer háztartásnak kell új megoldást keresnie

A hazai televíziós piacon közben olyan változás is közeleg, amely újabb nézőket állít választás elé. A One Magyarország 2026. november 30-án megszünteti One Földfelszíni TV szolgáltatását, a korábbi mindigTV Prémiumot, és az ahhoz kapcsolódó applikáció is megszűnik. Az ingyenes mindigTV-t ugyanakkor nem érinti a változás: annak tíz kódolatlan csatornája továbbra is fogható marad. DTV News

A változás egy már korábban is folyamatosan szűkülő piacot érint. Az NMHH adatai szerint 2025 második negyedévének végén 51 ezer fizetős DVB-T2-előfizetés volt Magyarországon; az ingyenes földfelszíni adásokat nézők ebben a számban nem szerepelnek. A TARR tapasztalatai szerint a közelgő megszűnés már most is megjelenik az érdeklődésekben: olyan ügyfelek is keresnek új televíziós lehetőséget, akik eddig földfelszíni fizetős szolgáltatást használtak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kérdés elsősorban az, hogy hogyan szeretnék a jövőben elérni a megszokott lineáris csatornákat. Az internetalapú televíziózás egyik sajátossága, hogy ehhez nincs szükség a televíziós szolgáltató saját vezetékes hálózatára: megfelelő internetkapcsolattal olyan helyeken is használható, ahol külön televíziós infrastruktúra nem áll rendelkezésre.

„Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy a lineáris televízióra továbbra is van igény, miközben változik az, ahogyan az emberek hozzá szeretnének férni. Elsődlegessé vált, hogy a tévézés alkalmazkodjon az élethelyzetükhöz: akár a nyaralóban, utazás közben vagy egy másik képernyőn is elérhessék azokat a tartalmakat, amelyek fontosak számukra. A földfelszíni fizetős televíziózás előttünk álló változása is azt mutatja, hogy egyre több nézőnek kell újragondolnia, milyen megoldás illeszkedik legjobban a saját tévézési szokásaihoz” – mondta Tarr János, a TARR Kft. ügyvezető igazgatója.

A műsoridőhöz sem kell mindig igazodni

A nagyobb rugalmasság a műsorok időzítésében is megjelenik. Az arra jogosított televíziós tartalmak egy része az élő adás után is visszanézhető, így egy műsorról vagy közvetítésről akkor sem feltétlenül marad le a néző, ha az eredeti időpontban éppen nincs képernyő előtt. A visszanézhetőség csatornánként és műsoronként, a tartalomhoz kapcsolódó jogoktól függően eltérhet.

Az NMHH kutatása szerint az online televíziózás egyelőre a háztartások kisebb részében van jelen: 2025-ben körülbelül 143 ezer, vagyis a magyar háztartások 4 százaléka használt valamilyen online TV-szolgáltatást. Az adatok ugyanakkor ezen a területen is azt mutatják, hogy az új és a hagyományos tartalomfogyasztási formák sokszor egymás mellett élnek: a háztartások 3 százalékában fizetős televízió és online TV egyaránt jelen volt.

A TARR elmúlt időszakának tapasztalatai így egy szélesebb változásba illeszkednek: „A lineáris televízió szerepe megmaradhat, miközben a hozzáférés módja kevésbé kötődik egyetlen helyhez, infrastruktúrához vagy képernyőhöz. A streaming, az online televíziózás és a hagyományos TV több és több háztartásban egymás mellett alakítja a tartalomfogyasztást, a nézők számára pedig kiemelt szemponttá válik, hogy a televíziózás is alkalmazkodjon a mindennapi életükhöz” – hangsúlyozta Tarr János.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #NMHH #tévé #televízió #magyarország #előfizetés #háztartások #streaming #4ig #one

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
18:02
17:51
17:46
17:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
2026. szeptember 29.
Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba
2026. szeptember 29.
Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 29. kedd
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - te költöznél?
2
2 hete
Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért
3
2 hete
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
4
1 hete
Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
5
3 hete
Váratlan döntést hozott a MOHU: ezeket a hulladékokat már nem lehet leadni a gyűjtésen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 18:02
Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 16:13
Rendkívüli! Most jelentette be a kormány: közvetlen pénzügyi mentőöv érkezik a magyar családoknak
Agrárszektor  |  2026. szeptember 29. 17:27
Bevetették a drónokat Magyarországon: több megyében is kutatnak