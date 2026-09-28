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Mi lesz az 5%-os lakásáfával? Megszólalt a Pénzügyminisztérium államtitkára
Fontos részlet derült ki a 2027-től érvényes új lakásáfáról. Bár főszabály szerint év végén kifut az új építésű lakásokra jelenleg alkalmazott 5 százalékos kedvezmény, bizonyos beruházásoknál még 2030 végéig megmaradhat a kedvezményes kulcs.
Fontos kérdésre érkezett válasz a Parlamentben az új építésű lakások áfájáról. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője arra kérdezett rá, milyen adókulccsal számolhatnak 2027-től azok, akik új lakást vásárolnának. Az államtitkári válasz alapján az 5 százalékos áfa bizonyos beruházásoknál egészen 2030 végéig megmarad.
Latorcai Csaba felidézte, hogy 2016-ban 27-ről 5 százalékra csökkent az új építésű lakások áfája. Ugyanakkor a jelenlegi szabályok alapján a kedvezményes kulcs általános alkalmazása 2026 végén kifutna, ami a későbbi beruházásoknál 27 százalékos áfát jelentene.
A parlamenti kérdésre Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt közölte, hogy azoknál a beruházásoknál, amelyek építési engedélye 2026 végéig véglegessé válik, továbbra is alkalmazható lesz az 5 százalékos áfa, egészen 2030. december 31-ig. Ugyanez vonatkozik azokra az egyszerű bejelentéshez kötött építkezésekre is, amelyek megfelelnek a vonatkozó feltételeknek.
Ez azt jelenti, hogy 2027-től nem lesz minden új lakásnál automatikusan 27 százalékos az áfa. A megfelelően előkészített, év végéig engedélyezett projektek még évekig élvezhetik az 5 százalékos kulcsot. Külön szabály vonatkozik a rozsdaövezeti akcióterületeken épülő, jogszabályban meghatározott lakásokra is. Ezeknél az 5 százalékos kedvezményes áfa 2027 után is fennmaradhat.
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A két adókulcs között jelentős a különbség. Egy nettó 50 millió forintos lakásnál 5 százalékos áfa mellett 52,5 millió, 27 százalékos áfával pedig 63,5 millió forint lenne a bruttó összeg, ha a nettó vételár változatlan maradna. A gyakorlatban azonban ez nem jelenti azt, hogy minden új lakás ára automatikusan 22 százalékkal emelkedik. A fejlesztők az áfa mellett a keresletet, a költségeket és a piaci versenyt is figyelembe veszik az árak kialakításakor.
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