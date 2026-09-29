Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban

Az őszi-téli járványszezon közeledtével érdemes átnézni az otthoni gyógyszerkészletet: ellenőrizni a lejárati időket, pótolni a valóban szükséges készítményeket, és azt is megnézni, mennyibe kerül mindez. A patikai kínálatban azonban jelentős árkülönbségek lehetnek, és nem feltétlenül a doboz ára mutatja meg, melyik választás kedvezőbb. Számíthat a kiszerelés, a hatóanyag mennyisége, illetve az is, hogy egy készítmény vényre vagy recept nélkül vásárolható meg. Megnéztük, mire érdemes figyelni a házi patika feltöltésekor, és hogyan lehet elkerülni a felesleges kiadásokat.

Emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, és közeledik az őszi-téli járványszezon. A következő hónapokban az influenza is egyre több megbetegedést okozhat. Az óvodákban és iskolákban a gyerekek gyakrabban kaphatnak el légúti fertőzéseket, amelyeket haza is vihetnek.

Amikor a családban valaki belázasodik, köhögni kezd vagy fáj a torka, jól jön, ha nem akkor kell a gyógyszertárba futni, érdemes ezért még a betegségek előtt átnézni a házi patikát: milyen gyógyszerek vannak otthon, melyek jártak le, és mit kell pótolni.

A házi patika tartalma háztartásonként eltérhet. Másra lehet szüksége egy kisgyermeket nevelő családnak, egy krónikus betegnek vagy egy egyedül élő idős embernek. Vannak ugyanakkor olyan eszközök és készítmények, amelyeket általában érdemes kéznél tartani.

Mi kerüljön a házi patikába?

Minden házi patika alapvető kelléke lehet:

fájdalom- és lázcsillapító;

lázmérő, digitális eszköz esetén tartalék elemmel;

hasmenés elleni készítmény;

székrekedés elleni készítmény;

hányinger és hányás esetén alkalmazható gyógyszer;

gyomorégés és emésztési panaszok esetén használható készítmény;

sebfertőtlenítő, kötszer és ragtapasz;

szükség esetén vitamin.

Ősszel ezek mellett hasznos lehet otthon tartani:

torokpanaszokra való tablettát, cukorkát vagy spray-t;

köhögéscsillapítót;

köptetőt;

orrspray-t vagy orrcseppet;

szájmaszkot.

A lista nem azt jelenti, hogy minden felsorolt terméket egyszerre, nagy mennyiségben kell megvenni. Érdemes elsősorban olyan készítményeket választani, amelyekre a háztartásban valóban szükség lehet, és amelyek alkalmazásáról szükség esetén gyógyszerésszel is egyeztettünk. A köhögésre való szereknél sem mindegy, pontosan milyen panaszra keresünk segítséget.

Előbb a lejárati időt és a tárolást ellenőrizzük

Mielőtt feltöltenénk a gyógyszeres fiókot, érdemes végignézni a már meglévő készletet. A lejárt gyógyszereket nem szabad felhasználni, a fel nem használt készítményeket a gyógyszertárban lehet leadni biztonságos gyűjtésre.

Nem elég azonban a dobozon feltüntetett lejárati dátumot ellenőrizni. Nyár elején írtunk arról, hogy a lejárati dátum csak akkor jelent megfelelő támpontot, ha a gyógyszert az előírt körülmények között tárolták. Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója akkor arra figyelmeztetett, hogy a nagy meleg, illetve egy hűtést igénylő készítmény helytelen tárolása miatt a szer már a lejárati idő előtt is alkalmatlanná válhat a biztonságos használatra. Ha ez felmerül, gyógyszerésztől vagy orvostól kell tanácsot kérni.

Arra is figyelni kell, hogy a készítmények később azonosíthatók maradjanak. A doboz nélkül félretett, feldarabolt gyógyszerlevelekről nehéz lehet megállapítani, pontosan mit tartalmaznak és mikor járnak le. Ismeretlen tablettát találomra bevenni nem szabad.

Az egyéni igényekhez kell igazítani a készletet

Az alapfelszerelésen túl minden családnak végig kell gondolnia a saját szükségleteit. A krónikus betegek számára a rendszeresen szedett gyógyszerek rendelkezésre állása a legfontosabb. Aki többféle készítményt szed, annak egy új, vény nélkül kapható szer vásárlásakor is érdemes rákérdeznie, alkalmazható-e a meglévő gyógyszerei mellett.

Kisgyermekes háztartásban a gyermek életkorának megfelelő készítményekre lehet szükség. Ilyenkor különösen fontos, hogy a gyógyszereket zárható, a gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartsák. Más szempontok merülhetnek fel várandósság, szoptatás vagy idősebb életkor esetén is: egy másnak bevált gyógyszer nem feltétlenül megfelelő minden családtagnak.

Hol van az öngyógyszerezés határa?

Enyhébb, ismerős panaszokkal sokan először az otthon tartott vagy vény nélkül kapható készítményekhez fordulnak. Korábban Dr. Marjai Tamás gyógyszerész a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy az öngyógyszerezés gyors és kényelmes megoldást jelenthet, de a biztonságos alkalmazáshoz azt is fel kell ismerni, mikor szükséges orvosi segítség.

A beteg ugyanis félreértelmezheti a panaszait, és nem megfelelő gyógyszert választhat. A kezelés elfedhet súlyosabb tüneteket, vagy késleltetheti a diagnózist, ha valaki túl sokáig próbálja kizárólag otthon kezelni magát. Egy enyhe, megszokott fejfájás más megítélés alá esik, mint egy szokatlanul erős vagy rendszeresen visszatérő fájdalom.

Különös körültekintést igényel a csecsemők és kisgyermekek, a várandós és szoptató nők, valamint az idősek gyógyszerezése. Egy hányással és hasmenéssel járó fertőzés csecsemőknél a kiszáradás veszélye miatt gyorsabban válhat súlyossá, mint egy egészséges felnőttnél. Várandósság és szoptatás alatt a gyógyszer kiválasztásánál a magzatra, illetve az anyatejjel táplált gyermekre gyakorolt lehetséges hatást is figyelembe kell venni.

Az önálló gyógyszerezéshez mindenképpen vény nélkül kapható készítményeket használjunk. A vényköteles szereket az orvos utasítása szerint kell alkalmazni, és a másnak felírt gyógyszert nem szabad átvenni vagy továbbadni akkor sem, ha a tünetek hasonlónak tűnnek.

Tényleg kell ősszel nagy adag C-vitamin?

A vitaminok is sokak számára felkerülnek az őszi bevásárlólistára. Sokan azonban abban a reményben választanak napi 1000–2000 milligrammos C-vitamin-készítményt, hogy a nagy adag megvédi őket a megfázástól, az influenzától vagy más fertőzésektől.

Dr. Takács István, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának igazgatója a Pénzcentrumnak elmondta: egy egészséges felnőtt napi C-vitamin-szükséglete megközelítőleg 100–200 milligramm. Ez változatos étrend mellett általában külön készítmény nélkül is biztosítható. Télen is hozzájuthatunk C-vitaminhoz többek között zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával.

Hiányállapot esetén a pótlásnak szerepe lehet, de a szakember szerint nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy egy egészséges ember immunrendszere a szükséges mennyiségen felüli C-vitamintól tovább javulna. Ha valaki betegség vagy nem megfelelő táplálkozás miatt pótlásra szorul, kisebb dózisú készítmény is elegendő lehet az alapvető szükséglet fedezésére. A tartósan túlzott bevitel bizonyos esetekben a vesekő kialakulásának kockázatát is növelheti. A vitaminvásárlásnál ezért nem csak az számít, hány tabletta van a dobozban vagy mennyi hatóanyagot ígér a csomagolás. A tényleges szükségletet és az adagonkénti árat is érdemes figyelembe venni.

Mennyibe kerülhet idén ősszel feltölteni a házi patikát?

A gyógyszertárban ugyanarra a panaszra többféle készítmény közül választhatunk, az árakat azonban nem mindig egyszerű összehasonlítani. A márkanév mellett a hatóanyagot, annak mennyiségét, a kiszerelést és az adagonkénti árat is érdemes megnézni. A legolcsóbb doboz nem feltétlenül a legkedvezőbb vétel, de a nagyobb kiszerelés sem jelent megtakarítást, ha a gyógyszer egy része felhasználatlanul lejár.

Árkülönbség lehet a vényköteles és a vény nélkül kapható változatok között is. Egyes gyártók ugyanabból a hatóanyagból magasabb hatáserősségű, receptre kapható, illetve alacsonyabb hatáserősségű, vény nélkül megvásárolható készítményt is forgalmaznak. Ilyen például a Cataflam és a Cataflam Dolo, valamint a Voltaren és a Voltaren Dolo. Ezeknél a dobozár helyett azt is érdemes megvizsgálni, mennyibe kerül az adott mennyiségű hatóanyag, és jár-e támogatás a felírt készítményre. A megfelelő gyógyszerről és adagolásról ugyanakkor nem pusztán az ár alapján kell dönteni.

Gyógyszerből is olcsóbb a nagyobb kiszerelés?

A patikában gyakran választani kell egy készítmény kisebb és nagyobb kiszerelése között. A nagyobb doboz ára magasabb lehet, miközben egy tablettára, adagra vagy milliliterre számolva kevesebbe kerül. Ezért az egységár segíthet eldönteni, melyik változat kedvezőbb.

Az egységár azonban csak a számítás egyik fele. Ha egy gyógyszert ritkán használunk, a kisebb kiszereléssel akkor is jobban járhatunk, ha egy adag valamivel drágább benne. Ugyanez igaz a vitaminokra, kenőcsökre és italporokra is: a nagyobb csomag csak akkor jelent tényleges megtakarítást, ha a lejárati időn belül felhasználjuk.

Azt is érdemes megnézni, hogy van-e a gyógyszerből ugyanolyan hatóanyagot tartalmazó, de olcsóbb készítmény, ugyanis sokszor a márkanevet fizetjük meg. Ahogy az előbbi táblázatból látszik, a 20 szemes Panalgorin 750 forintért kapható a gyógyszertárakban, és ugyanúgy 500 mg metamizol-nátrium hatóanyagot tartalmaz, mint az Algopyrin, az ára azonban töredéke az ismert márkának.

Az oltásokra is érdemes időben gondolni

A házi patikában tartott készítmények a panaszok kezelésében segíthetnek, az őszi-téli légúti fertőzésekre való felkészüléshez azonban a megelőzés is hozzátartozik. Rusvai Miklós virológus nemrégiben a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy az elmúlt években a koronavírus terjedése jellemzően ősszel erősödött meg, míg az influenza később, a téli hónapokban került előtérbe.

A Covid tünetei ma könnyen összetéveszthetők más felső légúti fertőzésekével. A köhögés, torokfájás, orrdugulás vagy orrfolyás önmagában nem árulja el biztosan, melyik kórokozó okozza a betegséget. Rusvai Miklós szerint az újabb Covid-oltást elsősorban azoknak érdemes megfontolniuk, akiknél nagyobb a súlyos megbetegedés veszélye: az idősebbeknek, a krónikus betegségben érintetteknek és a legyengült immunrendszerű embereknek.

EZ IS ÉRDEKELHET Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós Ismét emelkedésnek indulhat a koronavírus terjedése Magyarországon, az őszi-téli hónapokban pedig a Covid mellett az influenza és az RSV is egyre több megbetegedést okozhat.

A virológus az influenza elleni oltás jelentőségét is hangsúlyozta. A betegség az egészséges embereknél gyakran szövődmény nélkül lezajlik, a veszélyeztetett csoportokban azonban súlyosabb következményekkel járhat. Rusvai Miklós külön felhívta a figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre, valamint a várandós nőkre és a terhességet tervezőkre. Az influenzaoltás időzítése is fontos: a szakember szerint a szezon előtt kell időt hagyni a megfelelő immunválasz kialakulására.

Az RSV, vagyis a légúti óriássejtes vírus egészséges felnőtteknél és nagyobb gyermekeknél sokszor enyhe, megfázásszerű tüneteket okoz, a csecsemőknél viszont jóval súlyosabb lefolyású lehet. Rusvai Miklós ezért a várandósság alatt elérhető RSV elleni védekezés lehetőségére is felhívta a figyelmet. Arról, hogy az egyes oltások kinek és mikor javasoltak, érdemes orvossal egyeztetni.

A virológus szerint a fertőzések terjedésében az is szerepet játszik, hogy sokan betegen is bemennek dolgozni, illetve légúti tünetekkel közösségbe engedik a gyerekeket. A felkészített házi patika hasznos lehet, de ha valaki beteg, a gyógyuláshoz és mások védelméhez az is hozzátartozik, hogy lehetőség szerint otthon marad.