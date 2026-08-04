Újabb bejelentést tett Magyar Péter a Paksi Atomerőműről: így áll most a védekezés

A miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a vízügyeseken, mérnökökön nem fog az múlni, hogy a visszakapcsolás időben megtörténjen, de ez még ezen a héten vélhetően nem lesz meg.

A vízkivételi helynél tett újabb bejelentést Magyar Péter miniszterelnök a Paksi Atomerőműnél. A kormányfő elmondta, hogy Ruff Bálinttal és Kapitány Istvánnal járták be a helyszínt. Magyar Péter a tájékoztató kezdetén megismételte, hogy éjszaka mindössze néhány milliméterre volt attól a vízállás, hogy le kelljen állítani egy újabb blokkot.

Jelenleg két rácson megy be a víz, ez látja el a kettes blokkot vízzel - fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, a zajterhelés is szokatlan még az ott dolgozóknak is: mivel egyetlen turbina üzemel, ez most sokkal kisebb, mint lenni szokott. Fontos tudnivaló, hogy az aszály miatt, az alacsony vízszint következtében békanyál-termelés is indult a Duna érintett szakaszán, ami hatással lehet a vízkivételben érintett a szivattyúkra.

A dolgozók minden turbinát igyekeznek 260 fok körüli, normális üzemi hőmérsékleten tartani, hogy kedvező vízállás esetén több blokkot is lehessen újra indítani - ez akkor történhet meg, ha nagyjából egy hét múlva megérkezik Ausztria és Németország felől a várt csapadékvíz, és valóban azok a vízügyi számítások jönnek be, amelyek most érvényben vannak.

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címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt