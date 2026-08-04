2026. augusztus 4. kedd Domonkos, Dominika
40 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztérium épületének aulájában 2026. június 25-én.
Otthon

Újabb bejelentést tett Magyar Péter a Paksi Atomerőműről: így áll most a védekezés

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 14:37

A miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a vízügyeseken, mérnökökön nem fog az múlni, hogy a visszakapcsolás időben megtörténjen, de ez még ezen a héten vélhetően nem lesz meg. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vízkivételi helynél tett újabb bejelentést Magyar Péter miniszterelnök a Paksi Atomerőműnél. A kormányfő elmondta, hogy Ruff Bálinttal és Kapitány Istvánnal járták be a helyszínt. Magyar Péter a tájékoztató kezdetén megismételte, hogy éjszaka mindössze néhány milliméterre volt attól a vízállás, hogy le kelljen állítani egy újabb blokkot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelenleg két rácson megy be a víz, ez látja el a kettes blokkot vízzel - fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, a zajterhelés is szokatlan még az ott dolgozóknak is: mivel egyetlen turbina üzemel, ez most sokkal kisebb, mint lenni szokott. Fontos tudnivaló, hogy az aszály miatt, az alacsony vízszint következtében békanyál-termelés is indult a Duna érintett szakaszán, ami hatással lehet a vízkivételben érintett a szivattyúkra.

A dolgozók minden turbinát igyekeznek 260 fok körüli, normális üzemi hőmérsékleten tartani, hogy kedvező vízállás esetén több blokkot is lehessen újra indítani - ez akkor történhet meg, ha nagyjából egy hét múlva megérkezik Ausztria és Németország felől a várt csapadékvíz, és valóban azok a vízügyi számítások jönnek be, amelyek most érvényben vannak.

A Pénzcentrum folyamatosan tudósít a Paksi Atomerőmű körül kialakult helyzetről. Korábbi cikkeinket itt olvashatod el a témában:

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
#otthon #duna #paks #áramellátás #miniszterelnök #vízállás #aszály #paksi atomerőmű #vízszint #2026 #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:13
15:08
14:56
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 3.
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
2026. augusztus 4.
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
2026. augusztus 4.
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
2026. augusztus 3.
Drágább lehet az áram este Magyarországon? Sokakat érint az ötlet, itt a válasz minden kérdésre
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 4. kedd
Domonkos, Dominika
32. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
2
3 hete
Erre a nyolc megyére csaphat le szombaton a zivatar: többfelé jég is eshet
3
1 napja
Már csak ez hiányzott: több tucat településen jön áramszünet - itt az MVM teljes listája
4
3 hete
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
5
2 hete
Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 15:31
Így harcol a kánikulával a Barátok közt Magdi anyusa és a Szomszédok Janka nénije: nyugdíjas hőségpraktikákat árultak el a művésznők
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 14:43
Szorul a hurok Donald Trump körül: olyan helyről perelik, ahonnan biztosan nem várta
Agrárszektor  |  2026. augusztus 4. 15:29
Te is fával fűtesz otthon? Akkor erről a hírről tudnod kell